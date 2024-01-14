10-11 января состоялся визит Владимира Зеленского в страны Балтии. Литва, Эстония и Латвия считаются самыми ярыми поклонниками киевского режима. И в этот раз они снова продемонстрировали горячее желание ему помочь хоть чем-нибудь.

Иван Шилов ИА REGNUM

Правда, государства эти в силу своей незначительности и экономической маломощности ничего серьезного сделать не в силах. Тем не менее кое-какое материальное вспомоществование осуществляется. Ну а громких речей и пафосных заявлений прозвучало выше крыши.

«Нужно больше денег»

К приезду Зеленского в Литве на заседании государственного Совета национальной обороны утвердили пакет помощи Киеву на 2024-25 гг — общей суммой на 200 млн евро. Уже в текущем месяце Литовская Республика отправит на Украину очередную партию боеприпасов и генераторов, а в феврале — партию бронетранспортеров американского производства М577.

Кроме того, Литва передаст Украине грузовики, пикапы, машины скорой помощи, различные прицепы и погрузчики, беспилотные летательные аппараты, противодроновые системы, системы дистанционного подрыва, комплекты теплой одежды и различное зимнее снаряжение.

IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press Владимир Зеленский и Гитанас Науседа на встрече в Вильнюсе

Президент Литвы Гитанас Науседа заверил гостя, что его страна продолжит отстаивать членство Украины в НАТО и Евросоюзе.

В то же время хозяин приема обрушил на Зеленского и определенную порцию холодного душа. Науседа сообщил, что он был не в восторге от итогов саммита НАТО 2023 года в Вильнюсе, но сейчас опасается, что предстоящее аналогичное мероприятие в Вашингтоне может оказаться для Киева столь же безрадостным.

«Мы сегодня говорили — и на встрече делегаций, и вдвоем — что стояние на одном месте в Вашингтоне будет воспринято самое меньшее как неудача», — сказал литовский президент. И призвал НАТО «сделать еще один шаг вперед в сторону членства» Украины.

Министр обороны Арвидас Анушаускас, участвовавший во встрече, сообщил, что Литва тратит на поддержку Киева не менее 1,4% от своего ВВП, «но Украине нужно больше».

В ходе визита Зеленского литовский военный эксперт, майор запаса Дарюс Антанайтис предложил перенести часть производства для нужд ВСУ на территорию Литвы. «Оборонная промышленность на Украине сталкивается с проблемами. Когда русские устанавливают, где находятся те заводы или производственные линии, тогда наносят по ним удары, уничтожают их», — сказал Антанайтис.

Однако некоторые заподозрили его в лукавстве — ведь экономика Литвы сейчас переживает плохие времена, и для нее было бы нелишним «подкормиться» за счет украинских заказов.

Тем не менее Владимир Зеленский сообщил о том, что договорился с литовцами о «совместном производстве — в частности средств борьбы с дронами». И добавил, что в подписанном им в Вильнюсе соглашении речь также идет и о сотрудничестве по другим направлениям военного производства.

Интересный нюанс — литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса на встречу в президентский дворец не позвали, он лишь встретил гостя в аэропорту. Для понимания — Ландсбергис возглавляет главную коалиционную партию «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» и откровенно враждует с Науседой. В администрации последнего не стали пояснять, почему глава МИД не получил приглашения.

Позже Ландсбергис пожаловался на то, что его не позвали, хотя в составе делегации гостей из Киева был министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Причина же может заключаться в том, что скоро в Литве пройдут президентские выборы, в ходе которых Науседа будет состязаться с премьер-министром Ингридой Шимоните, состоящей в партии Ландсбергиса. Кроме того, у этих двоих уже неоднократно имели место публичные конфликты по самым разным поводам.

«Никаких ограничений на оружие»

Из Литвы Зеленский отправился в Таллин. Специально ради него в эстонской столице перекрыли улицы; охраной были заняты полсотни местных военнослужащих. На время визита в городе действовала бесполетная зона, полиция активизировала патрулирование улиц, а жителей эстонской столицы настоятельно попросили, выходя из дома, не забывать документы.

К слову, эстонские СМИ обратили внимание на то, что, хотя Зеленский прилетел в Таллин из Вильнюса поздно вечером в среду, о его прибытии было объявлено лишь утром в четверг. Это объяснили мерами безопасности. «Это человек, который находится под пристальным вниманием России», — заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

Зеленский встретился эстонским президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас и спикером парламента Лаури Хуссаром, а также выступил с речью в Рийгикогу.

Когда появились совместные фото Зеленского с Карисом, зрители отметили, что гость «включил актера» — он взирал на эстонского президента прямо как сын на потерянного и вновь обретенного отца.

В ходе их пресс-конференции Карис сделал нашумевшее заявление: Эстония выступает за то, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по военным объектам, находящимся в глубине российской территории, оружием, полученным от Запада. «Мы не должны устанавливать никаких ограничений на оружие, которое мы поставляем», — сказал глава эстонского государства.

Карис потребовал «увеличить возможности европейской оборонной промышленности» и обратился к другим странам НАТО с призывом наращивать военные расходы — потому что «Россия и другие авторитарные режимы угрожают нашим ценностям и безопасности».

Также президент Эстонии сообщил, что Эстония взяла на себя обязательство выделять на помощь Киеву 0,25% своего бюджета. Мировые СМИ поспешили разместить новость о том, что, мол, Эстония даст Украине 1,2 млрд евро, но далеко не все пояснили, что деньги обещано выделить не сразу, а до 2027 года.

В свою очередь Зеленский после встречи с Карисом подчеркнул, что он не готов согласиться даже на временную паузу в боевых действиях. «Эта пауза будет помогать Российской Федерации. Потому что мы понимаем объемы, сколько всего они производят. Сегодня мы знаем, сколько они производят дронов, артиллерии в сутки», — отметил он.

По его мнению, если согласиться на «заморозку» боевых действий, то Россия за «два-три года» проведет перевооружение и восстановление своей армии и «потом может переехать нас». В то же время, как он доказывает, антироссийские санкции действуют, а российская экономика падает.

В декабре эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс дал понять, что его государство может выдавать Киеву украинских беженцев мобилизационного возраста. Правда, позднее Ляэнеметс пояснил, что его слова, дескать, были поняты превратно. Этот вопрос был вновь поднят во время визита Зеленского.

Выступая на совместной пресс-конференции с Каей Каллас, он не дал прямого ответа на вопрос журналиста издания Õhtuleht о том, должна ли Эстония выдавать украинцев, нашедших в ней убежище. По словам Зеленского, среди беженцев есть те, кто «уехал за границу с нарушением правил». Он добавил, что «если человек за границей, он мобилизационного возраста, но не на передовой и не платит налоги, покинул Украину с нарушением закона, то у нас возникают вопросы».

Впрочем, уже после отбытия Зеленского директор находящегося в Таллине учреждения НАТО «Международный центр оборонных исследований» Индрек Канник сообщил, что «вероятность того, что Эстония или любая другая страна ЕС начнет выдавать Киеву годных для воинской службы граждан Украины, на данный момент невелика».

«Пробный шар» конфискации

В Риге Владимир Зеленский поучаствовал в совместной пресс-конференции со президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Там он пожаловался, что у Киева до сих пор нет «ощутимого результата» от арестованных в странах Запада российских активов. По его словам, «первый ощутимый шаг» будет сделан, когда Украина получит «в виде налогов на доход от замороженных активов» РФ на 1,7 млрд евро в Бельгии. Речь идет о доходе от их реинвестирования.

Как объяснил Зеленский, украинские власти заинтересованы в получении в ближайшее время дохода 15-18 млрд евро от прочих российских активов. А всего Киев хочет получить 250-300 млрд евро из российских валютных резервов, замороженных ЕС и странами «Большой семерки».

И, вероятно, не случаен тот факт, что визит Зеленского почти совпал по времени с голосованием Сейма Латвии в окончательном чтении по судьбе рижского Дома Москвы — учреждения русской культуры, находившегося в собственности РФ.

Дальнейшую судьбу здания до 31 марта определит правительство, не исключено, что объект будет продан на аукционе.

Дом Москвы хорошо известен всем рижанам. Инициаторами данного проекта выступили в 2001 году тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков и посол России в Латвии Александр Удальцов. В течение многих лет учреждение выступало в качестве культурного центра: здесь проводились фестивали российского кино, которые посещали именитые режиссеры и актеры, устраивались театральные постановки, открылись многочисленные кружки для детей.

Однако в прошлом году власти Латвии заявили, что в учреждении ведется «подрывная деятельность». И после набега сотрудников латвийской Службы госбезопасности на Дом Москвы в декабре 2023-го он был закрыт.

Латвийский оппозиционный журналист Владимир Линдерман пишет: «Можно предположить, что конфискация в Латвии — пробный шар, проверка реакции российского руководства на подобные действия». В российском МИД пообещали Латвии жесткий и крайне болезненный ответ. И от того, насколько убедительным он окажется, зависит, останется ли «пробный шар» единичным шагом или последует лавина конфискаций по всему ЕС.

Возвращаясь к визиту Зеленского в Латвию, нельзя не отметить, что президент последней пообещал Украине добиваться конкретных гарантий по поводу ее вступления в НАТО. «Мы продолжим работать над тем, чтобы Украина получила не только обещания о приеме, но и конкретные гарантии того, как она сможет вступить в альянс», — сказал Эдгар Ринкевич.

Также Рига направит Киеву новый пакет военной помощи, включающий гаубицы, артиллерийские снаряды, противотанковые средства, ракеты ПВО, минометы, вертолеты, беспилотные аппараты и индивидуальную зимнюю экипировку. По словам Ринкевича, помощь Украине составляет около 1% ВВП страны и превышает 600 млн евро.

Однако главный эффект от визита Зеленского в Прибалтику — пропагандистский. В условиях неясности перспектив получения дальнейших крупномасштабных финансовых вливаний от США и ЕС Киеву важно показать, что у него и сейчас есть твердокаменные союзники, готовые стоять с ним «до конца».

А то, что реальная помощь, полученная от этих крохотных стран, микроскопична по сравнению с тем, что Украина получала ранее, как-то теряется за громкой словесной трескотней.