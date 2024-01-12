Москва, 12 января, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Решение Латвии об экспроприации культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге российская сторона расценивает как кражу. Об этом 12 января в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы уже квалифицировали данные действия как рейдерство, кражу, воровство в государственном масштабе. Мы говорили о том, что это попирает нормы международного права, которые гарантируют неприкосновенность собственности других стран», — подчеркнула дипломат.

Она пояснила, что это экспроприация не принадлежащего Латвии, а собственности правительства Москвы.

Захарова добавила, что ответ Москвы на эти действия станет крайне болезненным для Латвии.

«Вся ответственность, в том числе и материальная, за подобное беззаконие полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии», — предупредила представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января латвийские депутаты решили продать здание «Дома Москвы», а вырученные средства передать Украине. В Сейме это решение объяснили обеспечением прекращения политической активности, угрожающей национальной безопасности Латвии. Утверждённый депутатами законопроект предусматривает, что все, владеющие имуществом в «Доме Москвы», должны в течение семи дней вывезти его из помещений.

При этом отмечается, что право собственности на здание закреплено за департаментом городского имущества Москвы. Однако государству в лице министерства сообщения Латвии принадлежит земельный участок, на котором расположен «Дом Москвы», поэтому власти предложили закрепить право собственности за министерством сообщения.

Представители латвийских спецслужб 21 декабря 2023 года ворвались в здание «Дом Москвы» в Риге. Сотрудников центра допросили, произвели опись имущества. В МИД России захват «Дома Москвы» в Риге назвали бандитизмом.

Посольство России в Риге уведомило Латвию о неизбежности ответных мер, включая компенсацию за ущерб из-за конфискации «Дома Москвы». В диппредставительстве назвали такие шали Риги беспрецедентной по своей враждебности выходкой.

В посольстве расценили это решение латвийского парламента как правовой произвол и акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран.