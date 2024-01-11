«Единый телемарафон», запущенный на украинском телевидении в начале полномасштабного конфликта под предлогом противостояния дезинформации, в последние месяцы оплевывается со всех сторон. О его неэффективности и бесконечных «переможеньках» говорят и отдельно взятые военные, и авторитетная иностранная пресса.

Иван Шилов ИА Регнум

Поддержания морального и боевого духа украинцев «ради сохранения национального единства» давно уже не получается. Соцопрос, проведенный в декабре 2023 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), показал, что 38% украинцев не испытывают доверия к Национальному телемарафону «Единые новости». Кроме того, по данным социологов, если год назад его ежедневно смотрели 63% опрошенных, что сейчас этот показатель снизился до 23%.

Народ ищет информацию в Телеграм и читает «вражеские каналы», чем вызывает возмущение державных мужей. Тем не менее, они сами в открытую называют проект транслятором бесполезной государственной пропаганды. При этом никакой альтернативы ему всё равно нет. Потому, что режим цензуры в любом случае остается, как и необходимость зарабатывать на производстве медиа-контента. Второй пункт, кстати, неочевиден, однако во многом является определяющим для судьбы «башни-излучателя».

Сама она — интересный феномен практической реализации промывания мозгов в худших традициях самых жестоких политических режимов XX века, реализованный под благородными лозунгами спасения нации. А значит, заслуживает нашего внимания.

«Не расстраивайте Первого»

К моменту запуска телемарафона на Украине оставалось порядка девяти неразвлекательных телеканалов, из которых лишь четыре были допущены к единой одобренной властью трансляции новостей. Идеологи президента по старинке считали, что главное в работе — монополия на телевизор. Отсюда и растут ноги у идеи «единого окна» раздачи медиа-продукта.

Если закрутить информационные гайки в телепространстве, все остальные — онлайн и печатные СМИ — подтянутся сами. Ведь им придется получать всю информацию из этого источника, а что вдруг «эксклюзивно» придет по другим каналам, можно будет быстро отследить и объявить дезинформацией. Какая свобода слова? У нас же война.

Личная страница в соцсети Народный депутат Украины Никита Потураев

Совершенно органично этот источник, прямо как во времена ненавистного Януковича, начали регулярно снабжать «темниками» из Офиса президента (ОП). Что, разумеется, неистово отрицает главный идеолог ОП, глава комитета по вопросам информационной и гуманитарной политики Верховной Рады Никита Потураев. Зато однозначно подтверждают наши собеседники с телеканалов, занимающихся производством новостей.

Так что неудивительно, что спустя два года The New York Times вдруг констатировала, что «телемарафон превратился в пиар-операцию Зеленского» и стал «не более чем рупором правительства».

Газета приводит интересные данные: оказывается, члены партии власти «Слуга народа» составляли более 68% политических гостей программы в 2023 году, и эта доля неуклонно росла.

А издание «Настоящее время» (выполняет в РФ фукнции иноагента) обратило внимание, что телемарафон используется для сведения счетов с главным политическим оппонентом Зеленского — Петром Порошенко, что в эфире часто звучит критика в его адрес и даже транслируется компромат. И все это — с одновременным полным запретом на какие бы то ни было, даже конструктивные замечания по поводу работу действующего президента.

О закулисье телепроизводства рассказывает бывший любимый, а ныне опальный британский журналист Саймон Шустер, написавший книгу о Зеленском «The Showman» — она официально появится в продаже 23 января, но уже доступна. Например, по его словам, Кирилл Тимошенко, замглавы ОП, может запросто позвонить в любую редакцию и сообщить, что какой-то сюжет «расстроил президента». В то время, как зрители просто устали от слишком радужного изображения украинских успехов в войне и обещаний скорой и безоговорочной победы.

«Всем надоела эта картинка: «Мы побеждаем, мы все нравимся и все дают нам деньги,— говорит Оксана Романюк, руководитель киевского Института массовой информации, который занимается мониторингом СМИ. — Это государственная пропаганда».По ее данным, даже в марте 2022 года на долю телемарафона приходилось не более 40% от общего числа телезрителей в стране, к концу 2022 года аудитория сократилась до 14%, а сейчас — вообще до 10%.

Соответственно, резюмируют западные товарищи, скрывая тревожные события на линии фронта и слабнущую поддержку Украины со стороны Запада, телемарафон в конечном итоге не способен справиться с основной своей задачей — «подготовить граждан к длительной войне».

Война на внутреннем фронте

По сложившейся украинской традиции, установление режима цензуры и жесткие ограничения на любую критику, никогда не вызывали диссонанса у тех, кто говорил о евроустремлениях Украины и царящей в ней невероятной свободе. В отличие от мрачной, тоталитарной России. Наоборот, ответственные лица считали и продолжают вполне по-оруэлловски считать, что «война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила».

Конечно же, «один телеканал» изначально не имел цели кого-то к чему-то подготовить или хотя бы просто предоставить достоверную информацию. Его создание было закономерным продолжением информационной политики Зеленского, которую он по эстафете от Порошенко, последовательно реализовывал, закрывая и запрещая по очереди все оппозиционные каналы. Февраль 2022 года ему в этом немало пособил, выдав индульгенцию на любой информационный террор даже в глазах ярых защитников свободы слова.

«У нас война. И, конечно, о полномасштабной свободе слова нельзя говорить … военное положение позволяет брать государству информацию под контроль», — раньше услышать такое из уст Натальи Лигачевой, медиаэксперта и главы «Детектор-медиа», неистового борца против тирании, было бы немыслимо.

Кроме прочего, запуск телемарафона вполне соответствовал и главной информационной концепции Госдепа США.

Его представители уже давно и безуспешно продвигали среди вечно ссорящихся и торгующихся друг с другом в публичном поле украинских чиновников идею «единого голоса». И вот, свершилось. Правда, результаты оказались совсем не такими, как ожидалось: народное мнение не сформировано, над «рупором» украинцы смеются, марафонским информаторам не верят — слишком уж их речи отличаются от того, что происходит тут же, под окнами. И вот уже The New York Times выражает беспокойство.

Более того, зрители массово, по словам той же Лигачевой, обратились к самому неподдающемуся модерации источнику — телеграм-каналам и другим соцсетям, которые хоть как-то еще создают «плюрализм мнений».

И все это потому, что задачи формирования единого пространства перед главным идеологом проекта Потураевым, человеком умным, циничным и очень прагматичным, изначально не стояло. Он же, в свою очередь, не привык заниматься тем, что не приносит ему прямого дохода или не требует от него лично заказчик, то есть Зеленский, которому, как мы помним, важнее закрыть рот оппозиции и облить помоями конкурентов.

Соответственно, темники отрабатываются, но в целом контентом занимается не единый идеологический центр, работающий стратегически и тактически по всем направлениям на несколько шагов вперед, а четыре благонадежных телеканала, допущенных до вещания. Эфир разделен между ними на слоты, и внутри них каждая из редакций имеет возможность не только отрабатывать цитаты из темника ОП, но и продвигать интересы своего владельца. А порой даже по недосмотру — личные убеждения журналиста, для которого яркая картинка, «служащая правому делу», бывает важнее, чем менее соответствующая этой задаче правда.

Не идеей единой

Все это вместе с падением рейтингов и недовольством западных партнеров заставляет теперь общество и чиновников до хрипоты спорить о том, не пора ли закрыть навязшую в зубах «единую говорильню». Но в Раде и на телеканалах уверены — не пора. И вопрос, как обычно, не в пользе для общего блага. Дело в том, что в бюджете на 2024 год уже выделено 1,7 млрд гривен на нужды телемарафона.

Как оказалось, нужные люди неплохо зарабатывают на этом «господряде».

На днях украинское онлайн-издание «Главком» рассказало, что среди крупных частных телеканалов, производящих контент для телемарафона, больше всего бюджетных средств — 141,72 млн грн — с начала года получило ООО «СЛМ Новости», принадлежащее к медиагруппе Starlight Media олигарха Виктора Пинчука.

На втором месте по доходам канал «Мы — Украина», основанный сотрудниками расформированного медиахолдинга «Украина», владельцем которого раньше был олигарх Ринат Ахметов. Его доля госфинансирования в 2023 составила 125,48 млн грн.

Еще 98,69 млн грн досталось телерадиокомпании «Студия 1+1» (не так давно принадлежала олигарху Игорю Коломойскому, которому в 2023 пришлось отдать свои корпоративные права в медиахолдинге в управление трудовому коллективу). И даже «Интер», принадлежащий сбежавшему олигарху Дмитрию Фирташу, не остался в стороне и заработал 92,61 млн грн.

По данным издания, договоры на дальнейшее производство уже заключены, так что разрывать их и отказываться от заработка на телемарафоне вряд ли кто-то планирует. Поэтому несмотря на всё недовольство и призывы перестать лить елей в эфире, донося до народа горькую правду жизни, вряд ли завтра там начнут докладывать о реальных потерях, например.

На этом примере видно разительное отличие того, что «украинские патриоты» создают сами, от идеологических проектов, разработанных иностранными партнерами. Проект «голодомор» или многолетние, качественно продуманные кампании по уничтожению памяти о Великой Отечественной войне или дискредитации «московской церкви» велись с полным пониманием цели и методов работы, регулярными замерами результатов.

Здесь же получилась даже не пропаганда, а обычный симулякр.

Игрушка с ничтожными целями без далеко идущих амбиций, которая некоторое время случайно поработала транквилизатором для испуганного народа. Имитация контроля, дающая возможность срубить денег. И разбираться с ней, вероятнее всего, будет уже другая власть, которая неизбежно сменит «зелёных» у руля остатков страны.