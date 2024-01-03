Нью-Йорк, США, 3 января, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Единый «Телемарафон», запущенный 24 февраля 2022 года, является государственной пропагандой. Украинцы устали от него. Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times (NYT).

«После почти двух лет военных действий украинцы устали от «Телемарафона». То, что когда-то считалось важнейшим инструментом для сохранения единства страны, теперь всё чаще высмеивается как не более чем рупор правительства. Зрители жаловались, что программа часто рисует слишком радужную картину конфликта, скрывает тревожные события на линии фронта и ослабевающую поддержку Украины со стороны Запада — и, в конечном счете, не готовит украинцев к длительным боевым действиям», — сказано в материале.

В публикации говорится, что со временем зрительская аудитория и доверие к «Телемарафону» резко упали. По мнению некоторых экспертов, подобная ситуация может быть признаком «более широкого народного разочарования в правительстве Украины, поскольку победа на поле боя становится призрачной».

Отмечается, что многие украинцы вместо телемарафона смотрят реалити-шоу и развлекательные передачи.

«Это государственная пропаганда. Всем надоела эта картинка — «Мы побеждаем, мы всем нравимся и нам дают деньги», — цитирует издание слова руководителя киевского Института массовой информации Оксаны Романюк.

Как передавало ИА Регнум, ранее командиры ВСУ на пресс-конференции заявили, что у российской армии не только лучше снаряжение, но и государственные программы по снаряжению и обеспечению армии. А тем, кто считает иначе, посоветовали «выключить дома телемарафон», призвав не недооценивать российские войска.

Кроме того, в конце октября прошло года стало известно, что жители Украины начали меньше доверять главе киевского режима Владимиру Зеленскому и новостному телемарафону «Единые новости».

Оказалось, что марафону не доверяют 39% опрошенных (в три раза больше, чем в мае 2022 года), доля доверяющих снизилась с 69% до 48%. Непосредственно главе киевского режима не доверяют уже 22% опрошенных по сравнению с 7% в мае прошлого года.