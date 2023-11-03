Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Желание секретаря украинского СНБО Алексея Данилова запретить мессенджер Telegram вполне естественно для политических традиций свободной, демократической страны, исповедующей европейские ценности.

Иван Шилов ИА Регнум

Сначала была долгая история о травле и последующем закрытии телеканалов, которые были не то чтобы оппозиционными и пророссийскими, просто позволяли себе давать разные точки зрения. Точно так же обошлись со всеми минимально оппозиционными партиями. Начали с коммунистов под предлогом борьбы со страшным прошлым, а закончили прямыми репрессиями с уничтожением в принципе любого инакомыслия. Как это случилось, например, с безобидным киевским интеллектуалом Дмитрием Джангировым, которого просто увезли из дому в неприятное место, где отобрали доступ ко всем его ресурсам в интернете, немедленно начав там патриотическое вещание самого похабного толка.

То же самое сделано с единым телемарафоном, к которому без лишних разговоров были подключены все оставшиеся каналы, и так вещавшие пафосную чушь. Но чтобы исключить саму возможность отклонения от заданного курса, лучше было держать эфир в кулаке: всякому было известно, что телек — главный источник информации для жителей Украины. Кто владеет телеком, тот правит миром. Все ударники декоммунизации вышли из пионерско-комсомольского детства и чего-то другого придумать были просто не в состоянии.

Поэтому совершенно логично, что монополия на телевизор привела к известному результату: население стало все активнее слушать «вражеские голоса».

Недавний опрос USAID-Internews показал, что телемарафон в 2023 году потерял почти половину аудитории, а количество людей, которые смотрят его ежедневно, упало в три раза по сравнению с прошлым годом. Только 11% назвали его основным способом узнавать о том, что в мире делается, а общая аудитория регулярных зрителей — 28% от общего числа опрошенных.

При этом телеграм, который предлагает запретить Данилов, является главным источником информации для украинцев. По данным опроса КМИС, им пользуются 63%, а 41% считает главным источником информации. На втором месте YouTube — 40% пользуется, 8% считает источником номер один. И на фоне этого провала некоторые горячие головы в офисе президента уже почти решились пойти на немыслимое: снова разрешить украинским телеканалам делать уникальный контент.

Что, впрочем, будет выглядеть весьма забавно на фоне тотальной цензуры и крайне ограниченного количества «говорящих голов». Все телеведущие выучили надежный прием «нужно включать Гордона, его хорошо смотрят», а значит, Дмитрий может просто разорваться на десяток маленьких гордонов. А эффект от смотрения десяти телемарафонов вместо одного будет примерно тот же.

Теперь об идеологической составляющей через призму глобальной политики.

Чем вреден ТГ для украинской власти? Как мудро заметил секретарь Совбеза, который им не пользуется, «Telegram — это системы влияния, где люди за деньги начинают продвигать те или иные вещи. Это не о журналистике, это о влиянии».

Речь про инструмент, работающий в первую очередь в «нашем» пространстве, в шести крупнейших странах СНГ составляет более 4.5 млрд подписчиков (один человек может быть подписан на много каналов). Самые популярные темы в Telegram — новости (82%), а на втором месте развлечения и политика (59%). Здесь получилась удачная комбинация аудиовизуального контента и текстов, в том числе длинных и умных. При этом ни Штаты, ни Европа не используют мессенджер для продвижения своей повестки: украинский нарратив в этом море просто тонет.

Его более привычное пространство — экстремистский Facebook, где все альтернативные мнения тщательно забанены, а любая попытка выступать против официальной пропаганды искореняется огнем и мечом. Показательный пример: при создании фейкового телеграм-канала лидера одной из запрещенных украинских партий, за один день на него подписалось 170 тысяч человек. В FB же его профиль для пользователей из Украины заблокирован — его видно только через VPN.

Между тем, накануне тяжелой зимы проект «перемоги» начал быстро перетекать в «зраду». Колесо генотьбы завершает очередной оборот, на что указывает множество событий — от статьи Залужного до публичных взбрыков Арестовича.

Украинский режим стоит на пороге непростых решений.

Но признаться, что все провалено и великое дело разрушения России выглядит как-то совсем безнадежно, равнозначно самоубийству. Тот же Зеленский (как, очевидно, и Данилов) понимает, что, если решение сдаться в Киеве примут самостоятельно, их просто снесут. Патриотическое ядро с напрочь протекшей крышей никуда не делось, у него достаточно решимости и оружия, чтобы настоять на войне «до победного конца».

Другое дело, когда сигнал о зраде идет снаружи. Тут можно сослаться на то, что стратегические партнеры, которых мы защищали, не щадя живота своего, предали и слили героический украинский народ. Пишут гадкие статейки в журнале Time. Капитализм со звериным оскалом требует бизнес-план на войну, причем с просчитанным кипиай на каждый миллион выделяемых долларов. ПВО не дают, самолетов тоже. Мы стараемся изо всех сил, дикие орды с востока тысячами ложатся в украинский чернозем, но вы же понимаете, что своих сил не хватает. В нашем безнадежном положении виноваты другие.

А теперь представьте, как это можно качественно распространить на аудиторию через телеэфир, который никто не смотрит? В телеграме же такой фокус просто не пройдет, там сигнал транслируется совершенно в другом ключе: вам сколько ни дай — все бездарно потеряете; коррупционеры воруют помощь; западное оружие продали палестинцам; воевать никто не хочет; хлопцы гибнут, а семьям денег не платят; русскоязычных и православных как унижали, так и унижают, за что ж бороться; эльфы виноваты больше орков и так далее. «Не было бы Майдана — не было бы войны».

Над любыми докладами Минобороны Украины об отраженных атаках и сбитых «мопедах» давно откровенно ржут. Очень нехорошим смехом. Яркий отчет об уничтожении FPV-дроном пикапа «с ворогамы» вдруг разлетается по миллионной аудитории шоком от того, что в кузове на самом деле сидели пленные ВСУшники. И заткнуть тут никого уже нельзя. А читать лонгриды о перспективах Украины во всемирном контексте куда интереснее, чем рассматривать её глобус в голубом экране. Даже самые тупые где-то глубоко понимают, что Вселенная вокруг их хотелок не вращается.

Информационный фон в телеге — это без всяких шуток угроза национальной безопасности Украины, за которую и отвечает бывший русскоязычный луганчанин Данилов. Ведь во многом создать нынешнюю уродливую форму государства получилось благодаря тому, что от безуспешных попыток конкурировать умом и креативом решительные люди перешли к истреблению того, что мешало им получить всю полноту власти в стране. Не нужно ничего создавать интереснее и лучше, на «сторону света» проще загнать пинками и приковать там к батарее.

В такую же логику им хотелось бы оформить и новый кейс «весь мир больше не с нами». Хотя это уже вряд ли получится. Теперь мы сможем наблюдать за новым, уникальным украинским опытом.

Если раньше страной руководили извне, а внутри неё кто-то сопротивлялся, то теперь и любые политические альтернативы тоже будут поступать снаружи. Внешние кандидаты в президенты, внешние украинские партии и общественные организации, внешние граждане, которым предлагается как-то голосовать на выборах, которые назначают внешние силы. Внешние СМИ, доносящие информацию о том, что, собственно, происходит в стране и вокруг неё. Даже основа всех бюджетов — людские переводы из-за границы да иностранные кредиты с донатами.

«Внешняя Украина» уже больше, чем внутренняя, а если открыть границы, расползется по всему миру как евреи после Иудейской войны и разрушения Храма. Пройдет время — и не окажется такой силы, которая смогла бы снова собрать всех воедино «на своей, Богом данной земле». Ни внешней, ни внутренней.

И все, что теперь может сделать Данилов по итогам огромной работы, приведшей к такому замечательному результату, — не читать проклятый Телеграм, напоминающий об этом.