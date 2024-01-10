Два российских банка получили в декабре 2023-го лицензии портфельного инвестора в Индии (Foreign Portfolio Investor, FPI). Речь идёт о Тинькофф Банке и «Центрокредите», сообщило в начале нынешней недели издание «Коммерсант» со ссылкой на данные индийских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум

Такие разрешения открывают для клиентов российских банков доступ к операциям на рынке ценных бумаг Индии, дают возможность управлять активами клиентов на нём и открывать прямые счета в Индии.

Всего в Индии три категории лицензий FPI. Но все они позволяют в том числе получать налоговые льготы.

«Тинькофф», 13-й в России банк по размеру активов, до декабря 2026 года получил лицензию второй категории, а «Центрокредит» (78-й в списке) на тот же срок — лицензии первой и второй категорий.

Первым среди российских банков обладателем FPI (также сроком на три года) стал ещё в октябре Сбербанк, о чём сообщало индийское издание Business Standard.

К тому моменту в реестр иностранных портфельных инвесторов в Индии уже успели добавиться две управляющих компании из России («Альфа-Капитал» и «Первая»), а также два российских гражданина — Игорь Носков и Всеволод Розанов.

Тинькофф Банк и «Центрокредит» стали уже девятым и десятым по счёту российскими обладателями лицензии FPI, уточняет «Коммерсант». Кроме того, в процессе её получения сейчас находится ВТБ.

За 2022 и 2023 годы на фоне усиления западных санкций против России активизировалась российско-индийская торговля, но одновременно возникла проблема накопления на банковских счетах российских компаний в Индии средств в рупиях.

Причина — валютные ограничения, возникшие по причине всё той же экономической войны, которую развязал против России коллективный Запад.

В августе экс-глава Минфина России, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов указывал, что на счетах в Индии зависла выручка российских экспортёров, поставивших в эту страну нефть, эквивалентная нескольким миллиардам долларов. Западные источники называли ещё большие суммы.

«Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 млрд долларов, а наш импорт из Индии оценивается примерно в 6–7 млрд долларов в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта», — указывал тогда Задорнов.

У России и Индии мало возможностей для развития взаимного товарооборота, отмечал в комментарии ИА Регнум в конце декабря Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета.

Да, в январе–октябре 2023 года произошёл двукратный рост российского импорта в Индию (до 51,4 млрд долларов), в основном за счёт покупок нефти. Но поставки индийских товаров в Россию за тот же период увеличились всего до 3,3 млрд долларов.

Очень важная лазейка

Эксперты сходятся во мнении: выход российских банков и управляющих компаний на рынок ценных бумаг Индии не сможет автоматически решить проблемы с конвертацией рупий экспортёрами из России.

Но такая активность объективно повысит потребность широкого круга частных российских инвесторов, в том числе в национальной индийской валюте.

Сейчас благоприятный момент для покупок ценных бумаг вообще: многие аналитики ожидают в дальнейшем заметного роста фондовых рынков, сказал ИА Регнум доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России Пётр Арефьев.

В этой связи выход на индийский рынок ценных бумаг крупных российских банков выглядит своевременным. А это означает перспективы и для их клиентов.

Основной смысл их прихода в Индию в том, что клиенты российских банков теперь получат доступ на международные рынки ценных бумаг, ставшие недосягаемыми в условиях санкций, — через индийский рынок.

«Многие инвесторы хотели бы купить ценные бумаги «на просадке», в том числе на развивающихся рынках, и сейчас, конечно, будут это делать, — полагает эксперт. — Через эту «лазейку», я думаю, многие подзаработают. Ну и банкам это, конечно, выгодно».

Пока сложно сказать, в какой мере новая возможность будет востребована нынешними заинтересованными российскими клиентами, готовыми выйти на индийский рынок, замечает Арефьев.

Более того, эта практика не затрагивает напрямую текущие сложности с расчётами в рупиях. «Но всё равно две эти темы последовательно связаны, — считает он. — Спрос на индийскую валюту со стороны российских инвесторов теперь будет расти».

Не следует забывать и о том, что существенную роль в двусторонних расчётах между Россией и Индией, помимо рупии, также играет национальная валюта ОАЭ — дирхам. «Это более надёжная валюта, чем волатильная рупия, способная в какой-то степени послужить альтернативой расчётам в евро и долларах», — уточняет собеседник ИА Регнум.

Непаханое поле размером с субконтинент

Выход российских банков на индийский рынок ценных бумаг — это очень перспективно, соглашается Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института исследований и экономики знаний ВШЭ.

«У нас огромная проблема с переводом рупий в добывающих отраслях, — пояснил Остапкович ИА Регнум.— А появление любой российской компании на индийском рынке позитивно не только для этой компании, но и для экономики самой Индии». И здесь возможны различные смягчения, прежде всего — на рынке ценных бумаг — в направлении других расчётов с другими представителями из нашей страны.

Главное, что сделаны первые шаги, которые могут стать началом новой важной тенденции — присутствия России на финансовом рынке Индии, который прежде был совершенно закрытым для российских инвестиций.

Остапкович обращает внимание: Индия, в отличие от Китая, уже давно выглядит как страна с огромным экономическим потенциалом, который никак не реализуется.

«Всё время говорят про Индию, что она «завтра-послезавтра «вылезет», какие-то новые технологии будут, ещё что-то, — иронизирует экономист. — Но пока они берут только численностью занятых и отчасти — информационными услугами. Индия пока не замечена на каких-то крупных рынках сбыта с мощными высококачественными современными продуктами».

Поэтому индийская экономика и рынок Индии представляют собой своего рода «непаханое поле», делает вывод эксперт.

Если опыт продвижения финансовых услуг для российских инвесторов на индийском рынке окажется успешным, велика вероятность, что за Сбербанком, Тинькофф Банком, «Центрокредитом» и остальными профильными организациями потянутся другие.

А за финансовым сектором вполне может потянуться и реальный, допускает Остапкович. «Так и строится экономика в мире,— рассуждает эксперт. — Запускают компанию, потом по реакции на её деятельность начинают и другие принимать решения. Так это с XVI века делается».

В конечном итоге и проблема накопления рупий на российских счетах в Индии тоже может сойти на нет: индийская валюта будет требоваться россиянам в гораздо больших объёмах, чем сейчас. Всё будет зависеть от масштабов присутствия инвесторов из России, от перспективности для них индийского рынка.