Москва, 23 декабря, 2023, 18:25 — ИА Регнум. В настоящее время у России и Индии нет особых возможностей для развития товарооборота, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Ранее выяснилось, что за девять месяцев 2023 года товарооборот России и Индии вырос в два раза — до рекордных 54,7 млрд долларов.

«Основной причиной резкого увеличения товарооборота России и Индии стала массированная покупка Индией российской нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов. То есть Россия превратилась в одного из основных поставщиков нефти для Индии. Индия после Китая стала вторым покупателем российской нефти», — объяснил Зубец.

Однако он полагает, что особых возможностей для развития товарооборота между Россией и Индией не существует, так как номенклатура продукции, производимой индийскими предприятиями, достаточно узкая. Иными словами, если говорить о товарах, которые необходимы России на сегодняшний день, то Индия их предоставить не может. У неё очень узкий перечень машиностроительной продукции, которую можно выставить на рынок.

«Китай в этом смысле куда более развитая страна и может покрыть основную часть российских потребностей. Индия не может выступить таким основным партнёром. Тем более когда российские компании продали нефть за рупии в Индию (счёт шёл на миллиарды долларов), выяснилось, что закупить в Индии продукции на эти миллиарды российские компании не могут. Просто потому, что Индия не производит то, что нам нужно», — убеждён Зубец.

Экономист подчеркнул, что Индия заинтересована в российской нефти. Второй вид продукции — это удобрения, которых Индия покупает достаточно много для своего сельского хозяйства. Плюс к этому энергетический уголь. Традиционным элементом российского экспорта в Индию всегда было оружие. Но сегодня из-за американских санкций развитие оружейного экспорта из России в Индию имеет совершенно очевидные ограничения.

«Важный элемент, который производит Индия и который нужен России, — это фармацевтическая продукция. На сегодняшний день Индия является одним из мировых хабов развития фармацевтики. И лекарства — это практически единственный вид индийской продукции, который нужен России и который Россия готова покупать», — подытожил Зубец.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным индийской таможни, с января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров в два раза — до 51,4 млрд долларов, а поставки собственной продукции в РФ — в 1,4 раза, до 3,3 млрд долларов. Таким образом, товарооборот двух стран достиг 54,7 млрд долларов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что хотя Россия и Индия поступательно развивают отношения по всем направлениям, на индийское руководство извне оказывают сильное давление.

Между тем правительство Индии уже заявило о том, что обеспокоено ужесточением ограничительных мер со стороны стран Запада против алмазов из России.