Киев, 25 ноября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ночь на 25 ноября выпустили по Украине рекордное количество беспилотников, сообщил командующий украинскими воздушными силами Николай Олещук.

Иван Шилов ИА Регнум

«Основное направление удара — Киев», — написал Олещук в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу, в городе сработала система ПВО. Взрывы прогремели в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны. Также сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха, звучали в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях и в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.