30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Белгорода. По уточненным данным, в результате атаки число погибших увеличилось до 24 человек. Последствия могли быть еще значительнее, если бы военные не перехватили большую часть ракет.

Антон Вергун/РИА Новости

Часть боеприпасов, к сожалению, все же попала по городу. Удар пришелся по жилым районам. Повреждения получила городская инфраструктура, жилые, офисные, торговые здания. Атака ВСУ была террористической: военные объекты не являлись целью обстрела и не пострадали. Целью украинских формирований были именно центр города и места скопления мирного населения.

В разгар предпраздничного дня в центре города, где традиционно проводятся новогодние мероприятия, ракеты взорвались, в частности, на Соборной площади, у стоящей праздничной новогодней ёлки. Под прицелом оказался также каток, работавший в момент нанесения удара. Пострадали также Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж БелГУ.

Ракетная атака кассетными боеприпасами пришлась по сугубо гражданским объектам. В зоне поражения оказались торговый центр, центральный рынок, а также образовательные учреждения. В результате удара повреждены несколько десятков многоквартирных домов, сотни квартир, частные дома и социальные объекты, среди которых школа, лицей и детсад, а также много машин, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются», — написал он в своем Telegram-канале 31 декабря.

Без промедлений

Ликвидация последствий обстрела началась незамедлительно. Экстренные службы сразу же прибыли по вызовам, пожарные потушили очаги возгорания. Начали работу сотрудники правоохранительных органов, саперы обследовали пострадавшую территорию. Спецслужбы оперативно перекрыли часть городских улиц. Для жителей Белгорода были созданы укрытия и развернут пункт помощи пострадавшим.

Была запущена единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших. Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, город разделили на условные секторы, за каждым закрепили одного из его заместителей.

Сразу же после массированного обстрела на улицы вышли ремонтные бригады, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия атаки ВСУ. Энергетики «Россетей» восстанавливали освещение, ремонтные бригады занимались починкой инфраструктуры. Оперативные службы и далее будут ремонтировать дома, в которых повреждены крыши и фасады, вылетели окна и двери, а также эвакуировать уничтоженные и поврежденные транспортные средства.

«Все строительные организации выводим на работу. Обеспечим материалами. Сейчас закрываем тепловые контуры», — отметил Демидов. На поврежденных коммуникациях газо — и водоснабжения работали аварийные бригады. Также продолжается работа по восстановлению освещения на всех поврежденных участках. В город завезли дополнительную технику для оперативного устранения последствий обстрела.

В задачи ответственных лиц входит и обеспечение сохранности имущества населения. В целях обеспечения безопасности власти региона подключили к работе порядка 170 бойцов из сводных отрядов территориальной самообороны.

Юлия Немчинова ИА Регнум Волонтеры ликивидируют последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По словам Вячеслава Гладкова, основными задачами властей стали «уборка, обеспечение сохранности поврежденных транспортных средств до перемещения на общую стоянку, закрытие тепловых контуров поврежденных объектов, актирование повреждений, организация доставки жителей в пункты временного размещения». Администрация города после удара ВСУ открыла пять информационных центров и развернула пункты временного размещения для горожан, чьи дома пострадали.

Вчера и сегодня службы города активно убирали осколки и битое стекло с улиц Белгорода. «Уборкой города занимаются сотрудники «Белгорблагоустройства», а также специалисты подрядных организаций. В настоящий момент город приводят в порядок 39 единиц техники и 184 человека», — сообщал губернатор области. К работам присоединились волонтеры, чтобы помочь убрать осколки с улиц: сотни человек, в том числе студенты и пенсионеры, помогают вернуть городу привычный облик.

Сегодня в Белгороде продолжаются ремонтные работы, восстановлена работа общественного транспорта. Городские службы проводят обход территорий и опрашивают людей. Из-за значительного ущерба жилому фонду и большому количеству коммерческих объектов, торговых центров и магазинов точную сумму ущерба еще предстоит установить. Правительство области перешло на круглосуточный режим работы и занимается ликвидацией последствий.

На данный момент властями региона принято решение об отмене массовых мероприятий на территории Белгорода, Яковлевского городского округа и девяти приграничных муниципальных образований. С учетом того, что утром 31 декабря в городе снова запустили сирену ракетной опасности, решение белгородских властей представляется оптимальным для безопасности населения.

«Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся уйти от возмездия», — заверил жителей глава региона.

Все и вместе

Ситуация в Белгороде находится под контролем федерального центра, президент России проинформирован о произошедшем. По поручению Владимира Путина в Белгород прибыл полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Вместе с Вячеславом Гладковым он провел оперативное совещание с руководителями силового блока региона, а также осмотрел места прилётов.

В город, подвергшийся атаке ВСУ, по поручению главы государства вылетели бригады медиков и спасателей, привлечены специалисты сводного медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Министерства здравоохранения во главе с министром Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Помочь белгородским медикам в проведении операций и лечении готовы травматологи из Республиканского травматологического центра ДНР. Ими накоплен большой опыт работы с минно-взрывными травмами — как детскими, так и взрослыми, сообщила детский омбудсмен страны Мария Львова-Белова. Также сообщалось, что спецбортом МЧС России планируется перевезти 25 тяжелораненых в федеральные клиники, с остальными пострадавшими работают местные врачи.

Губернаторы российских регионов, в том числе субъектов Центрального федерального округа, также не остались в стороне. О готовности оказать любую необходимую помощь заявили, в частности, глава Орловской области Андрей Клычков, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, регион готов отправить на помощь Белгороду медиков и ремонтные бригады с техникой. Власти Москвы после массированного обстрела Белгорода направили в регион бригаду врачей и по необходимости выделят другую помощь для восстановления города. Курорты Ставропольского края находятся в готовности помочь Белгороду в реабилитации пострадавших.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Белгород были направлены специалисты центрального аппарата ведомства. Возбуждены уголовные дела. В ближайшее время предстоит установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры.