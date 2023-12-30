Москва, 30 декабря, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В Белгород, который подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), вылетели бригады медиков и спасателей. Об этом 30 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

URA.RU/TASS

Официальный представитель Кремля добавил, что такое поручение дал глава государства Владимир Путин.

«По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада министерства здравоохранения во главе с министром [Михаилом] Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим», ― сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря произошёл массированный обстрел центра Белгорода. ВСУ атаковали ракетами жилые районы. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил также об атаке на посёлок Уразово в Валуйках.

В Белгороде на время объявили ракетную опасность и призвали жителей спуститься в укрытия. Позже власти объявили об отмене ракетной опасности. МЧС сообщила, что в городе после обстрела вспыхнули пожары. К настоящему моменту их потушили.

По данным МЧС, в результате обстрела десять человек, в том числе ребёнок, погибли и 45 получили ранения, из них четыре ребёнка. Также повреждения получили около 40 гражданских объектов. В частности, при обстреле повреждения получили Дом правительства и медколледж.

О ситуации в Белгородской области после ракетной атаки ВСУ доложили главе государства Владимиру Путину.

На Украине заявили, что ракетный удар по Белгороду нанесли «силы безопасности и обороны» страны. Как сообщило издание «РБК-Украина», ВСУ ударили ракетами по военным объектам в городе.