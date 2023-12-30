Москва, 30 декабря, 2023, 17:20 — ИА Регнум. В Белгород в составе группы Минздрава России поедет для оказания помощи пострадавшим при обстреле бригада врачей из Москвы, написал 30 декабря мэр российской столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

МЧС России. Кадр из видео

Мэр Москвы назвал ракетный удар ВСУ по Белгороду большой трагедией, жестоким терактом и выразил соболезнования близким и родным погибших.

«Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ», — написал Собянин.

Он добавил, что Москву с Белгородом связывают братские узы, и пообещал при необходимости выделить необходимую помощь по восстановлению города.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3856522" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВСУ обстреляли центр Белгорода

Как сообщало ИА Регнум, десять человек, включая одного ребёнка, погибли в результате массированного ракетного обстрела центра Белгорода 30 декабря со стороны ВСУ. Ранения получили 45 человек, четверо из них — дети.

В городе объявляли угрозу ракетной опасности. Сейчас её отменили. На кадрах из Белгорода видно, что центр города получил сильные повреждения.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Белгород, по поручению Владимира Путина, вылетели бригады медиков и спасателей.