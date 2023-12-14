США продолжают отстраивать свою военную инфраструктуру в Балтийском регионе.

Иван Шилов ИА Регнум

Недавно Вашингтон навязал Швеции договор, в соответствии с которым американцы будут чувствовать себя как дома на семнадцати шведских военных базах. Одновременно вступает в эксплуатацию американский «долгострой» в Польше — база противоракетной обороны Aegis Ashore, расположенная близ поселка Редзиково.

Таким образом, созданы еще два важных элемента в системе «железного занавеса», который западный блок возводит на северо-западных рубежах России.

Доступ открыт

США получат беспрепятственный доступ к семнадцати шведским военным базам — это следует из соглашения о сотрудничестве, которое на днях подписали в Пентагоне министры обороны двух стран Ллойд Остин и Пол Йонсон. «Единственное, что может быть лучше, чем иметь Швецию другом, — это иметь Швецию союзником», — снисходительно заявил по этому поводу довольный Остин.

Он имеет все поводы для удовлетворения: соглашение дает США право размещать на шведских базах свой военный персонал, хранить оружие и боеприпасы, проводить учения, делать остановки для дозаправки и других целей — как американским самолетам, так и кораблям. Причем пока они будут находиться на шведской земле, американские солдаты станут подчиняться законам именно своей страны, а не государства пребывания.

Впрочем, шведы — во всяком случае на бумаге — выговорили себе право заранее получать информацию о том, какой именно тип американской военной техники к ним ввозится.

В аналогичном договоре Норвегии и США сделана оговорка, что Осло не приемлет складирования или учений с применением американского ядерного оружия. Однако, по сведениям газеты Dagens Nyheter, подобная оговорка в шведско-американском соглашении отсутствует. Хотя Стокгольм все же оставляет за собой возможность отказаться от хранения определенных военных материалов, если сочтет это необходимым.

А в чем же тогда заключается выгода шведов? А в том, что, по словам Йонсона, договор «создаст более благоприятные условия для Швеции при получении поддержки от США в случае войны или кризиса».

Теперь, чтобы соглашение вступило в силу, шведский Риксдаг должен его ратифицировать большинством в три четверти. Предполагается, что это будет сделано в следующем году. Кроме того, шведским законодателям придётся скорректировать ряд законов. В Швеции надеются, что в 2024-м соглашение вступит в силу.

Вообще в данном договоре нет ничего уникального. К настоящему моменту США подписали подобные DCA (Defence Cooperation Agreement) или аналогичные по статусу документы с семнадцатью членами ЕС и НАТО. Такие же документы подписаны ещё с шестью «трансатлантическими союзниками по обороне», которые не являются членами Евросоюза — в частности, с Норвегией. Помимо Швеции Соединенные Штаты в настоящее время ведут переговоры о DCA с Финляндией и Данией.

И не сказать, что в самой Швеции все этот договор одобряют. Некоторые публичные лица подвергли его жесткой критике. Так, глава общественной организации «Союз за мир и арбитраж» Керстин Бергео в интервью телеканалу SVT заявила: «То, что Швеция подписала такой долгосрочный договор с США без оговорок о ядерном оружии на нашей территории, это безумие. Это невероятное изменение нашей политики безопасности, о котором народ Швеции либо вообще ничего не знает, либо не понимает, что оно означает».

Энтузиазм утихает

Бергео отмечает, что если вопрос о членстве Швеции в НАТО обсуждался в парламенте и там же принималось окончательное решение на этот счет, то военный договор с США принимался без одобрения народа. Ее поддержал на страницах газеты Dalademokraten левый журналист Йоран Грейдер. «Швеция сейчас оккупируется США. Спокойно, тихо и по договору», — констатирует он.

Тут стоит добавить, что энтузиазм шведов относительно альянса НАТО, в который им все никак не удается вступить, в последние месяцы заметно уменьшился.

Новый опрос, проведённый в Швеции совсем недавно Центром Verian, показывает, что уровень поддержки народом будущего членства страны в НАТО понемногу снижается. По мнению экспертов, это связано как с затянувшимся процессом вступления в альянс, так и с тяготами украинского кризиса.

Из тысячи респондентов положительно относятся к членству Швеции в НАТО лишь 57%. Ещё в июле этот показатель составлял 65%. Правда, число тех, кто говорит членству Швеции в НАТО решительное «нет», выросло лишь незначительно. А вот количество тех, кто не уверен в ответе, увеличилось с 17% до 23%. Это свидетельствует о том, что значительная часть шведского общества находится в состоянии дезориентации и не в силах твёрдо отдавать себе отчёт о том, что происходит в стране и в мире.

Профессор политологии Университета Умео Никлас Эклунд считает, что причиной снижения поддержки шведами членства в альянсе является развитие событий вокруг российской спецоперации на Украине.

«Ощущение неминуемой угрозы, существовавшее весной и летом 2022 года, начало стихать», — комментирует Эклунд. Кроме того, профессор считает, что шведы устали от самого затянувшегося процесса вступления в НАТО. По его словам, жители страны «начинают задумываться о том, действительно ли стоит присоединяться к такой организации».

Точно так же всего за несколько месяцев существенно (с 93% до 77%) снизился уровень поддержки шведами военной помощи Украине. Это выяснилось в ходе августовского опроса, проведённого «Евробарометром».

Здесь существенно то, что в первой половине 2023 года по опросам шведы были лидерами проукраинских настроений в ЕС. Тогда своё положительное отношение к финансовой и военной помощи украинскому режиму высказывали свыше 90% шведского населения. Но внезапно что-то изменилось и количество готовых вкладываться деньгами из своих налогов значительно снизилось. И смысла гадать о причинах нет — главная заключается в провале украинского наступления.

Та же тенденция, кстати, наблюдается и в некоторых соседних с Швецией странах. Число датчан, готовых помогать Киеву, упало с 89% до 76%, финнов — с 89% до 83%. Политолог Калле Хоканссон, работающий на шведский Институт иностранных отношений, подозревает, что с августа поддержка Киева упала еще более значительно, ведь опрос «Евробарометра» проводился ещё до обострения палестинско-израильского конфликта.

Однако США не собираются ждать, когда Швеция вступит в НАТО. Именно поэтому Вашингтон «навесил» на шведов военный договор, позволяющий американцам по-хозяйски себя чувствовать в этой стране уже сейчас. Даже если из-за позиции Турции вступление Швеции в НАТО затянется, американцам это никак не промешает проводить военное освоение северного государства.

Подготовка к новой «холодной войне»

Ещё одна важная новость, хорошо «рифмующаяся» с сообщением об американо-шведском военном договоре. 15 декабря официально начинает работу американская база европейской системы противоракетной обороны Aegis Ashore, расположенная близ польского поселка Редзикова.

По словам контр-адмирала ВМС США Дугласа Уильямса, исполняющего обязанности директора Агентства по противоракетной обороне (MDA), до мая 2024 года на базе будут проводиться дополнительные доработки. А после этого в июле её передадут под командование и управление НАТО. Как говорит Уильямс, база предназначена для защиты государств ЕС от угроз баллистических ракет, «источники которых находятся вне евроатлантического региона».

База в Редзиково, строительство которой обошлось почти в 850 млн долларов, располагается в 165 км от границы России. Все работы окружены строжайшей секретностью. Впрочем, известно, что там размещены три системы вертикального пуска MK 41 VLS, каждая из которых оснащена восемью контейнерами с ракетами SM-3 IIA (всего 24 ракеты), радар SPY-1D (V) и система управления огнём (FCS).

Это будет уже вторая американская база ПРО в Европе. Первая располагается в румынском Девеселу — она действует с 2016 года. Также в систему американского противоракетного щита над ЕС входят базирующиеся в гаванях Испании эсминцы ВВС США Arleigh Burke, Paul Ignatius, Bulkeley и Roosevelt, оснащенные системой Aegis.

Строительство Aegis Ashore Poland стало ключевым элементом инициативы администрации президента Барака Обамы, принятой ещё в 2009 году. Тогда заявлялось, что она направлена на защиту дислоцированных в Европе сил США, а также их союзников по НАТО, от баллистических ракет из Ирана.

Изначально базу предполагалось ввести в эксплуатацию еще в 2018-м, но этот срок неоднократно сдвигался в сторону увеличения. В качестве причин этих переносов указывались различные проблемы, связанные со строительством, а позже и пандемия Covid-19.

Кроме того, определенное время отняли усовершенствования, внесенные в первоначальный проект уже после его начала. «В первоначальный проект была внесена модернизация и добавлена современная интегрированная электронная система безопасности», — сообщил Дуглас Уильямс в своем отчете, подготовленном в преддверии слушаний в комитете вооруженных сил конгресса США.

Западные эксперты отмечают, что, дескать, Aegis Shore Poland начнет свою деятельность «в совершенно другой геополитической среде и в другой ситуации с безопасностью в Польше и остальной Европе, нежели в 2009 году».

Крупное польское издание Rzeczpospolita пишет о Польше, которая «стала центром западной военной помощи Украине». И упоминает о «смутных угрозах» России в адрес тех, кто накачивает оружием киевский режим. В таком контексте, по мнению этого влиятельного СМИ, база в Редзиково с большей вероятностью пригодится для отражения российских, а не иранских ракет.

Происходящее прекрасно укладывается в логику продолжающегося геополитического противостояния США с Россией и Китаем и становления многополярного мира.

Восточная Европа стала одним из регионов, где соприкасаются сферы влияния полюсов международной политики, конкурирующих в рамках новой «холодной войны». И на нынешнем этапе опускание «железного занавеса» сопровождается активным процессом милитаризации границы противоборствующих блоков.