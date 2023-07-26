Стокгольм, 26 июля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Российский ударный беспилотник «Ланцет» стал одной из самых больших угроз, с которыми сталкиваются Вооружённые силы Украины (ВСУ) во время контрнаступления. Солдаты на фронте говорят, что в последние месяцы Россия начала использовать аппарат всё чаще и чаще. Об этом рассказал обозреватель Эрик Нурдберг в статье для SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Последняя модель дрона <…> может наносить удары вглубь территории противника, где находятся ракетные и радиолокационные системы», — говорится в материале.

Шведский подполковник Йохан Хуовинен считает, что это новый тип угрозы, который может наносить удары и действовать против высокоточной техники. Поэтому Украине, вероятно, в будущем понадобится какая-то новая система защиты, отметил он.

В материале также говорится, что дальность полёта «Ланцет» может достигать до четырёх миль. Кроме того, беспилотник способен нести бомбу весом до пяти килограммов.

Как сообщало 16 июля ИА Регнум, главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов «Ланцет» будет практически неуязвимым для средств противодействия. По словам Захарова, «Ланцет» сможет искать исключительно заданную цель, игнорируя остальные присутствующие на поле боя.

В США также поразились смертоносным арсеналом российских дронов. Обозреватель Майя Карлин назвала российские дроны одним из наиболее современных видов оружия. Она отметила технологию, с помощью которой операторы беспилотников видят происходящее на поле боя от первого лица.

В июне российские военные за два дня уничтожили беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет» семь объектов ВСУ на артёмовском направлении.