Лондон, 11 декабря, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Некоторые из лидеров западных стран после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного позвонили в Киев, чтобы узнать, стали ли переговоры с Россией приоритетом. Об этом 10 декабря сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на западного чиновника.

Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — сказал он.

Главком украинской армии в начале ноября в интервью британскому журналу The Economist назвал тупиковой ситуацию в зоне конфликта на Украине и отметил, что, «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет». По словам Залужного, по замыслу НАТО ВСУ на тот момент должны были бы уже вести боевые действия на территории Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря республиканец Мэтт Гетц написал, что Вашингтон должен вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что США уже отправили Украине достаточное количество денег для поддержки.

Ранее в этот же день посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинский конфликт рано или поздно закончится переговорами с западными хозяевами, а не с их киевскими марионетками. По его мнению, страны Запада пока не готовы к переговорам и не демонстрируют желания их начинать.

Глава МИД России Сергей Лавров 10 декабря отметил, что Украина имела шанс на политическое урегулирование конфликта в марте и апреле 2022 года, сразу после начала специальной военной операции. Министр напомнил, что Зеленский полтора года назад подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с правительством президента России Владимира Путина.