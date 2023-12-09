Квадрокоптер десантников сбил украинский дрон «Баба Яга» у Артёмовска
МО: квадрокоптер десантников сбил украинский дрон «Баба Яга» у Артёмовска
ДНР, 9 декабря, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Оператор квадрокоптера дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил ударный гексакоптер типа «Баба Яга» противника под Артёмовском с помощью дрона-разведчика. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ применяют сельскохозяйственные БПЛА для сброса крупнокалиберных мин.
Возвращаясь после проведения воздушной разведки, оператор квадрокоптера заметил в воздухе украинскую «Бабу Ягу» — гексакоптер после сброса мин возвращался на позиции киевских боевиков.
Российский боец-оператор принял решение сбить дрон ВСУ.
«После набора высоты квадрокоптер зашёл на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник», — добавили в Минобороны.
Десантники нашли сбитый коптер.
Как сообщало ИА Регнум, в зоне спецоперации начали применять дрон-камикадзе «Огурец», который был создан разработчиками екатеринбургского центра спецподготовки «Каскад — Урал».
Дрон поставляется на фронт комплектацией по 5–10 штук совместно с очками, пультом, аккумуляторами, ударопрочным кейсом.
В небе над Воронежской областью системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 7 декабря был обнаружен и перехвачен беспилотник ВСУ.