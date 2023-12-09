ДНР, 9 декабря, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Оператор квадрокоптера дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил ударный гексакоптер типа «Баба Яга» противника под Артёмовском с помощью дрона-разведчика. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Летающий дрон

ВСУ применяют сельскохозяйственные БПЛА для сброса крупнокалиберных мин.

Возвращаясь после проведения воздушной разведки, оператор квадрокоптера заметил в воздухе украинскую «Бабу Ягу» — гексакоптер после сброса мин возвращался на позиции киевских боевиков.

Российский боец-оператор принял решение сбить дрон ВСУ.

«После набора высоты квадрокоптер зашёл на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник», — добавили в Минобороны.

Десантники нашли сбитый коптер.

Как сообщало ИА Регнум, в зоне спецоперации начали применять дрон-камикадзе «Огурец», который был создан разработчиками екатеринбургского центра спецподготовки «Каскад — Урал».

Дрон поставляется на фронт комплектацией по 5–10 штук совместно с очками, пультом, аккумуляторами, ударопрочным кейсом.

В небе над Воронежской областью системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 7 декабря был обнаружен и перехвачен беспилотник ВСУ.