Российские ВКС нанесли удар по базе украинской авиации «Староконстантинов» в Хмельницкой области на западе Украины. По заявлению местных властей, взрывы в районе авиабазы произошли в 15 часов по местному времени. При этом украинские источники сообщают о применении гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал».

Иван Шилов ИА Регнум

О результатах атаки на аэродром не сообщалось. Однако ряд Telegram-каналов предположил, что на объекте была поражена авиационная техника.

На авиабазе «Староконстантинов» базируются два звена фронтовых бомбардировщиков Су-24, переоборудованных в носители управляемых ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Всего в распоряжении украинских ВВС находится от шести до десяти таких самолётов, которые используются для атак на объекты гражданской инфраструктуры на территории России.

Ранее неоднократно предпринимались попытки «достать» базу, но украинское командование успевало укрыть машины, перебросить их на другой аэродром.

Применение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» могло лишить командование ВСУ возможности перебросить самолёты, сказал ИА Регнум ветеран военных действий, офицер российских ВКС в отставке.

«Сколько могу припомнить, базу раз пять пытались достать. Но противник перегоняет самолёты с места на место, или прячет их в укреплённые ангары. «Кинжал» такой возможности спрятаться не даёт», — пояснил собеседник.

При запуске из приграничных районов у ВСУ на реакцию остаётся три-четыре минуты. И то в случае, если противник засекает ракету в момент пуска, если позже — времени не остаётся совсем, отмечает эксперт.

Примечательно, что ракеты могут маневрировать при заходе на цель, поэтому командование ВСУ может не знать до конца, какой именно объект является целью удара.

Спустя десять минут после налёта на базу «Староконстантинов» украинские ВВС предприняли ответную атаку. Примерно в 0:30 по местному времени был нанесён ракетный удар по Мариуполю.

Донецкие представители в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) сообщили, что удар городу наносился ракетами Storm Shadow.

Целью атаки стал склад стройматериалов на территории местного бетонного завода и подвижная котельная.

Можно предположить, что в распоряжении ВСУ всё ещё остаются носители крылатых ракет Storm Shadow. Однако не исключено, что удар «Кинжала» всё же достиг цели.

«Больше похоже, что удар по Мариуполю — это скорее месть. По городу уже полгода не били, цели выбрали явно неудачные, — отметил источник ИА Регнум. — Как будто на эмоциях. Я бы предположил, что кого-то или что-то на «Староконстантинове» достали. Вопрос в количестве».

Но даже потеря одного-двух самолётов для ВСУ уже критична. Больше у них просто нет и не будет, добавил собеседник.

До тех пор, пока Запад тормозит поставку Украине истребителей F-16, Киев может рассчитывать только на самолёты советского производства.

Ранее ряд западных СМИ сообщал, что украинские ВВС страдают от нехватки боеготовых машин, запчастей и боеприпасов. Имеющиеся у ВСУ бомбардировщики Су-24 были произведены более сорока лет назад, не проходили качественного техобслуживания. Зачастую одна машина собрана из двух-трёх бомбардировщиков.

Два-три успешных удара по авиабазам украинских ВВС могут лишить Киев возможности применять даже те ограниченные запасы управляемых ракет, которые были переданы «западными партнёрами».