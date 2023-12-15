Мариуполь, ДНР, 15 декабря, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Украинские войска в ночь с 14 на 15 декабря выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум

Последний раз Мариуполь подвергался обстрелу ВСУ весной текущего года. Вечером 26 мая украинские военные бомбили район «Азовстали» в Мариуполе. ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow.

«После 00:00 (мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. ― Прим. ред.) по направлению: 0:25 (мск) — с северо-запада в направлении населённого пункта Мариуполь», ― говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что по городу выпустили три дальнобойные ракеты.

Как заявили в оперативных службах Донецкой Народной Республики, удар по Мариуполю могли нанести крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow.

«Предположительно, это были ракеты Storm Shadow», ― сказал в беседе с ТАСС представитель оперативных служб.

В мае Британия поставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в преддверии ожидаемого наступления ВСУ. Отмечалось, что дальность авиационных крылатых ракет Storm Shadow позволит наносить удары вглубь территории новых регионов России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие действия со стороны Лондона потребует адекватного ответа от российских военных. В свою очередь секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал поставку Украине крылатых ракет Storm Shadow абсолютным противоречием всем международным нормам в сфере вооружений.

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя поставки Великобританией крылатых ракет Storm Shadow Украине, заявил, что организация желает завершить украинский конфликт в соответствии с международным правом и своими резолюциями.

Военный эксперт, политолог Иван Коновалов в беседе с ИА Регнум напомнил, что ракеты Storm Shadow имеют дальность полёта более 250 км, в то время как поставляемые американцами ракеты могли преодолевать расстояние около 80 км. Он отметил, что такие ракеты действительно несут большую угрозу, однако России есть чем на это ответить.

По данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что поставляемые крылатые ракеты будут использоваться только по территориям, которые Украина считает своими. Киев пообещал воздержаться от применения Storm Shadow по «материковой» России, но не исключил ударов по новым российским регионам.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 4 ноября нанесли очередной удар по Бердянску, российские средства противовоздушной обороны сбили над городом три ракеты Storm Shadow.

17 ноября украинская армия обстреляла ракетами Storm Shadow Чаплинский район Херсонской области. Системы управления ВСУ удалось подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего одна из них упала на открытом пространстве, а вторая прилетела в нежилое строение. Никто не пострадал.

Во время своего визита в США 12 декабря лидер киевского режима Владимир Зеленский попросил Вашингтон поставить Киеву ракеты ATACMS большей дальности. Их дальность в зависимости от модификации составляет 165 и 300 км.