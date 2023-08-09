Высокий уровень потерь в обученных лётчиках и годной к использованию лётной техники вынуждает командование ВСУ идти на различные ухищрения. Источники немецкого издания Bild сообщили: для того чтобы скрыть место расположения своих самолётов, командование украинских ВВС занимается восстановлением всех аэродромов советских времён. И — что более любопытно — созданием новых взлётно-посадочных полос на автодорогах.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский Су-24

Цель этих ноу-хау — обеспечить пуски поставленных Украине крылатых ракет воздушного базирования (проще говоря, ракет, которые размещают на самолётах). Это британские ракеты большой дальности Storm Shadow и британо-французские ракеты SCALP того же класса.

По утверждению Bild, украинские техники смогли переоборудовать некоторое количество советских фронтовых бомбардировщиков Су-24 и приспособить их для упомянутых ракет, которые поставляют, соответственно, из Великобритании и Франции.

Су-24 — основная ударная сила ВВС Украины. Именно эти машины, напомним, наносили удары по объектам нашей инфраструктуры. В частности, по Чонгарскому мосту, связывающему Крым и новые территории. И хотя российские войска регулярно атакуют авиабазы украинских ВВС, стремясь уничтожить оставшиеся украинские самолёты, часть из них до сих пор остаётся в строю.

Что касается упомянутых способов скрыть «сушки» от глаз нашей разведки и ракетных ударов, то существует несколько способов. Украинские ВВС не только используют проверенную тактику, но и придумывают собственные оригинальные приёмы, пояснил ИА Регнум военный лётчик, участник боевых действий.

«Когда мы работали в Сирии, то изучали опыт местных ВВС. Они находились в более бедственном состоянии, чем Украина сейчас, и ждали, что их накроют ракетами Штаты, — рассказал собеседник. — Сирийцы занимались тем, что по возможности рассредотачивали пригодную к использованию технику по нескольким аэродромам, чтобы не создавать скопления самолётов в одной точке».

Рецепт проверенный и рабочий, но сейчас, когда массово используются барражирующие боеприпасы, дроны, это уже не работает, комментирует военный эксперт.

«Дрон не жалко и по одиночному самолёту выпустить. И пять дронов. Поэтому украинские «летуны» хитрят всячески, — отмечает собеседник. — Данные спутниковых снимков, которые публикуются в открытом доступе, показывают, что они «тасуют» рабочие самолёты с убитыми машинами. Вот стоит одна «сушка» боеготовая, а вокруг три-четыре негодных.

Поэтому они часто перемещают непригодные к использованию самолёты, а точнее их останки, стремясь запутать нашу разведку. Даже перекрашивают эти обломки».

Кроме того, противник действительно регулярно перемещает самолёты с одной базы на другую, чтобы они нигде не кучковались и не задерживались больше, чем на сутки, добавил собеседник.

ВВСУ — потрёпанные, но не добитые

В первые месяцы СВО украинские военно-воздушные силы лишились большинства своих авиабаз, расположенных в восточных и южных районах. В частности, были выведены из строя авиабаза «Кульбакино» под Николаевым, аэродром «Чернобаевка» под Херсоном, базы в Кременчуге и Полтаве и несколько других объектов.

Уцелевшие самолёты противника перебазировались на аэродромы в Житомире, Хмельницком и Львове. Но эти базы удалены от линии фронта, что вынуждает украинские ВВС искать альтернативы, отметил собеседник.

«Если мы говорим про вертолёты, то тут всё довольно просто. Полевой аэродром подскока можно и в чистом поле организовать, было бы желание. С самолётом труднее, поскольку нужна взлётно-посадочная полоса, — пояснил эксперт. — Но опять же, если вспомнить опыт Великой Отечественной войны, партизаны создавали аэродромы в лесах, на замёрзших реках и озёрах. Чтобы сесть, дозаправиться и взлететь — достаточно. Так что с этим у них проблем быть не может».

В то же время, добавил специалист, информация о создании аэродромов на украинских автотрассах кажется несколько нереалистичной по нескольким причинам.

Почему дороги не будут переделывать в аэродромы

«Автор этой статьи в «Бильд» — это известный, мягко говоря, балабол по имени Юлиан Рёпке, который называет себя военным экспертом, — заметил собеседник. — Рёпке где-то увидел, что есть такая практика, как отработка взлёта-посадки с автострады или с необорудованного аэродрома. Вот недавно в Финляндии такие учения были. Но на Украине это всё не имеет смысла».

Во-первых, в каждом советском областном центре есть аэропорт. «Даже если заброшенный. Плюс в райцентрах есть аэродромы малой авиации. Добавим к этому военные аэродромы, которых только в Киевской области штук пять», — указал военный эксперт. Поэтому возникает вопрос: зачем так маяться с трассами? Нужна ровная автодорога в хорошем состоянии, её надо постоянно перекрывать. «Зачем? Взял аэропорт каких-нибудь Черкасс или Винницы, починил взлётку, поставил десяток крытых ангаров, чтобы прятать технику, — пояснил военный лётчик. — Есть воздушная тревога: «сушка» из Винницы вылетает в Гайсин, Белую Церковь. Раз — перебазировалась за считанные минуты.

Всё уже Советский Союз построил, зачем усложнять? Страна огромная, в ней спрятать десяток самолётов — плёвое дело».

Каждый пилот, отправляющийся на боевой вылет, получает утверждённые планы на случай непредвиденной ситуации, напомнил эксперт. «Пилот должен иметь как минимум два аэродрома, наиболее пригодных для посадки, и несколько резервных, которые можно задействовать в экстренных случаях», — рассказал собеседник. В качестве резервных как раз и могут использоваться бывшие аэродромы малой авиации, спортивные аэродромы, необорудованные площадки на ровном участке местности.

Министерство обороны Украины Крылатая ракета SCALP

После пуска ракет самолёту необходимо снижаться на предельно малую высоту, уходя из зоны покрытия радаров на один из согласованных маршрутов. И далеко не обязательно возвращаться на базу, с которой был совершён вылет.

В «игре в прятки» помогает западная разведка

Но остаётся вопрос, каким образом украинские самолёты сразу после атаки уходят на резервный аэродром, избегая преследования российских истребителей и ударов ПВО.

В этом Киеву оказывают поддержку «западные партнёры». При выполнении боевого задания украинские истребители и фронтовые бомбардировщики могут получать информацию от самолётов радиоэлектронной разведки стран НАТО, которые практически круглосуточно совершают вылеты к западным и южным границам Украины.

«Там кто только не летает», — заметил источник ИА Регнум. Собеседник перечислил: самолёты радиоэлектронной разведки (РЭР) Boeing E-8 JSTARS и Boeing RC-135V Rivet Joint, самолёты Boeing E-3 Sentry с авиакомплексами обнаружения и наведения AWACS.

«Полный набор, — подчеркнул собеседник. — Самолёты РЭР стараются слушать наши переговоры, AWACS ищут наши самолёты в воздухе. Есть угроза — передают своим подопечным, те сразу уходят из возможной зоны поражения на один из запасных аэродромов — смотря по ситуации. Собственно, так работают ВВС любой страны, так что тут никакой загадки нет».

Момент уязвимости

В то же время, даже несмотря на все свои ухищрения, украинские ВВС всё ещё остаются уязвимыми непосредственно в момент боевого вылета, а особенно при пуске крылатой ракеты. Из-за технических особенностей ракет Storm Shadow бомбардировщик вынужден подниматься выше, становясь видимым.

«Лучший вариант, конечно, знать маршруты боевых вылетов и отхода на запасной аэродром, — заметил собеседник ИА Регнум. — Но это секрет, конечно, и входит в компетенцию разведки. Поэтому такой вариант не берём. Остаётся ловить их в момент вылета».

Всё-таки дальность у ракет, которые используют ВСУ, не самая большая, пояснил военный лётчик. Чтобы поразить объекты в нашем тылу, противник вынужден приближаться к фронту. «Вот в этот момент их бы засекать и давить, когда они достаточно высоко и в то же время близко. Если не получается, то нужно отслеживать, куда они садятся, и наносить удар сразу же, не тратя времени на согласования, пока они не спрятались и не заправились для перелёта подальше на запад», — рассказал эксперт. Такая схема уничтожения довольно сложна, «но это вполне решаемо».

Несмотря на то что украинская авиация всё ещё способна наносить удары, в том числе довольно чувствительные, стоит отметить, что нехватка военных самолётов не позволяет Киеву организовывать более масштабные нападения. Действия уцелевших Су-24 противника призваны наносить скорее моральный ущерб, полагают эксперты. Они указывают, что, поскольку между вылетами зачастую проходит несколько недель, за это время весь причинённый ущерб успешно устраняется. Поэтому, резюмируют эксперты, окончательная ликвидация украинских ВВС может не считаться задачей номер 1. По крайней мере до тех пор, пока у Украины не появится авиация образца НАТО.