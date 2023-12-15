Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе первого с начала СВО визита в Москву в эксклюзивном интервью ИА Регнум рассказал, как живет полуостров в условиях спецоперации и стихийных бедствий.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Аксёнов

«Продолжаем достойно преодолевать испытания»

ИА Регнум: Сергей Валерьевич, можно ли сказать, что уходящий год выдался для Крыма самым тяжелым, несмотря на то что с 2014 года вы живете в условиях постоянных вызовов, терактов и диверсий?

Сергей Аксёнов: Думаю, не стоит сравнивать один год с другим. Например, в конце 2015 года Украина начала энергоблокаду, в результате которой Крым практически мгновенно лишился 80 процентов электроэнергии, поставлявшейся на полуостров. К тому времени уже был перекрыт Северо-Крымский канал, по которому мы получали порядка 80% пресной воды.

При этом еще не существовало ни Крымского моста, ни электростанций, ни энергомоста. Можно ли сказать, что нам тогда было легче, чем сегодня? Вряд ли.

А был ли легким, например, 2021 год, когда в результате удара стихии затопило Ялту и другие населенные пункты? Когда пострадали и погибли люди, а ущерб исчислялся миллиардами рублей?

Поэтому думаю, что дело не в том, какой год был более тяжелым, а в том, что крымчане достойно преодолевают все испытания. Что Россия своих не бросает и всегда приходит на помощь.

Конечно, мы надеемся на лучшее и верим, что следующий год будет для нас успешным. Мы едины в поддержке Вооруженных сил России, нашего президента и Верховного главнокомандующего и уверены в нашей Победе. Это главное.

ИА Регнум: Ракетные удары, беспилотники, атаки на Крымский мост и Черноморский флот, «шторм века» — как полуостров справляется с этими угрозами и бедствиями? Как обеспечиваете безопасность?

С. А.: Очевидно, что, пока у врага остаются средства и ресурсы, нам всеми силами будут стремиться навредить. Благодаря работе военных, силовых структур в регионе обеспечивается необходимый уровень безопасности. Предотвращено большое количество терактов, задержано немало агентов украинских спецслужб. ПВО со своими задачами справляется, хотя понятно, что ни одна система не может дать стопроцентных гарантий.

Что же касается «шторма века», то от стихийных бедствий никто не застрахован. Наш президент дал поручение федеральному правительству о выделении средств на восстановление разрушенной и поврежденной инфраструктуры. Сейчас главная задача — в максимально короткие сроки ликвидировать последствия непогоды, в первую очередь обеспечить выплату компенсаций пострадавшим людям. Планируем завершить оценку ущерба до 20 декабря. Объем работы предстоит большой, но один на один с проблемами никого не оставим.

Изменений в образе жизни нет

ИА Регнум: Насколько изменилась в этих условиях мирная жизнь? Турист сильно напуган? По подсчетам за этот год, примерно 4 млн отдыхающих против 9,5 млн в 2021 году. И как сильно поменялся лично ваш образ жизни с учетом попыток покушений?

С. А.: Самое важное изменение — наше общество стало еще более сплоченным. Повторюсь: меры по обеспечению безопасности принимаются в полном объеме. Люди спокойно трудятся, учатся и отдыхают. Изменений в моем рабочем графике, в образе жизни тоже нет. Да и стай напуганных туристов как-то не наблюдается.

Конечно, объем турпотока снизился, но это, в первую очередь, связано с приостановкой авиационного сообщения. По оперативной информации, регион в текущем году принял 4,7 миллиона отдыхающих — окончательные итоги подведем позже.

Вместе с тем, в украинские времена, когда не было ни санкций, ни логистических ограничений, такой и даже меньшие показатели считались хорошими. Уверен, что после возобновления авиационного сообщения российский Крым снова будет бить рекорды.

В нынешних непростых для турбизнеса условиях продолжается государственная поддержка отрасли. Недавно были завершены выплаты субсидий субъектам турсферы из расчета 4 МРОТ на сотрудника. Всего такие выплаты получили более 2,7 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так что развитие не останавливается.

ИА Регнум: Как меняется духовно-культурная жизнь Крыма с прибытием митрополита Тихона (Шевкунова)?

С. А.: У нас всегда были очень добрые и конструктивные отношения с Крымской митрополией, с митрополитом Лазарем. Владыку Тихона также знаю лично, он — интеллектуал, настоящий патриот, сильный и мудрый человек. Уверен, что мы продолжим совместную реализацию проектов в разных сферах, в том числе в плане поддержки наших воинов и жителей вернувшихся домой российских регионов.

Чиновникам на Новый год — быть вдвойне скромными

ИА Регнум: Сегодня подслушала о вашем желании встретиться в Москве с Никитой Михалковым. Что у вас за творческие планы, если не секрет?

С. А.: Надо возобновлять производство фильмов в Республике Крым. Лучше Никиты Сергеевича и ректора ВГИКа Владимира Сергеевича Малышева эту ситуацию вряд ли кто знает. Вот договорились встретиться и сверить часы. Я в творчестве не силен — я как старый солдат, не знающий слов любви, — но помогать буду!

ИА Регнум: Поддерживаете ли призыв главы президентского Совета по правам человека Валерия Фадеева к губернаторам и мэрам быть скромнее в праздновании Нового года с учетом СВО?

С. А.: Мы об этом говорили и ранее. У крымчан практически в каждой семье кто-то из близких находится на СВО. Поэтому мы договорились не ограничивать только детские развлекательные программы. Массовых салютов на улицах не проводим, фейерверки не запускаем. А чиновникам — быть скромными вдвойне! Здесь у нас полное единодушие.

О юбилее и слухах про отставку

ИА Регнум: В 2024 году будет отмечаться десятилетие воссоединения Крыма с Россией. Как собираетесь встречать эту дату? И что ответите на вновь появляющиеся слухи о вашем возможном переходе на другую работу в Москву?

С. А.: Десятилетие воссоединения Крыма с Россией — великая историческая дата. Проведение массовых праздничных мероприятий по понятным причинам не планируется, но отметим юбилей достойно, никаких сомнений в этом нет. Отметим так, как того требует время: в первую очередь трудом на благо Отечества, личным вкладом каждого в Победу.

В числе наших насущных задач на следующий год — поддерживать темпы экономического роста, обеспечить выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, безопасность и стабильное развитие региона.

А на слухи отвечу так, как уже отвечал ранее: я солдат президента и буду выполнять поставленные задачи там, где прикажет глава государства.