Симферополь, 11 октября, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Митрополит Тихон (Шевкунов) решением Синода Русской православной Церкви назначен главой Крымской митрополии, сообщили в РПЦ 11 октября.

Евгений Одиноков/РИА Новости Митрополит Псковский

«Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией», — сказано в журналах Священного синода, опубликованных на сайте РПЦ.

Тихон был назначен епископом Псковским и Порховским, а также главой Псковской митрополии в мае 2018 года, тогда же патриарх Московский и Всея Руси Кирилл возвёл его в сан митрополита.

В августе 2023 года митрополит сообщил, что Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области принял первого монаха, переехавшего из Киево-Печерской лавры. Власти Украины ранее расторгли с Украинской Православной Церковью договор аренды лавры, заявили о намерении передать её раскольникам из «православной церкви Украины», а также начали принудительное выселение монахов.

Также в августе 2023 года в Севастополе была представлена концепция историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Строительство запланировано на территории более 24 гектаров. Музейные площади займут около 45 тысяч кв. метров. В презентации проекта приняли участие помощник президента России Владимир Мединский, митрополит Тихон и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Строительство парка будет осуществляться за счет пожертвований, а прогулки на его территории будут бесплатными.