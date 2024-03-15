Материалы с тегом «Сергей Аксёнов»
Аксёнов проголосовал на выборах президента России
Глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил 15 марта в Telegram-канале. «Сегодня исполнил гражданский долг — принял участие в выборах президента Российской Федерации», — написал он. По его словам, российские граждане должны помнить, что, участвуя в...
15 марта 2024
Аксёнов рассказал о переломном моменте в судьбе Крыма
Прощание с крымскими правоохранителями, убитыми в феврале 2014 года на майдане в Киеве, стало переломным моментом в судьбе Крыма. Об этом глава республики Сергей Аксёнов заявил 18 февраля в Telegram-канале. Он напомнил, что ровно десять лет назад на киевском майдане погибли старшие лейтенанты...
18 февраля 2024
Аксёнов заявил о задержании всех совершивших теракты групп диверсантов
В Республике Крым задержали все совершившие на полуострове теракты группы диверсантов. Об этом 28 января заявил глава региона Сергей Аксёнов. «Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — сказал он в эфире...
28 января 2024
Аксёнов назвал цели Запада на Украине в 2014 году
Соединённые Штаты Америки, устроившие государственный переворот на Украине в 2014 году, намеревались искоренить по всей территории страны пророссийские настроения, которые были очень сильны. Об этом 28 января в интервью «Вести. Крым» заявил глава республики Сергей Аксёнов. Он напомнил, что в стране...
28 января 2024
Аксёнов назвал обстрел Донецка целенаправленным ударом террористов ВСУ
Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мирным жителям Донецка — очередное преступление украинских террористов, заявил 21 января глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале. «Целенаправленный удар по мирным жителям Донецка — очередное преступление украинских террористов. Нет слов, только боль...
21 января 2024
Крым частично остался без света из-за неполадок на Балаклавской ТЭС
В Республике Крым частично пропало электричество из-за аварийного отключения на Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов в Telegram-канале. «В результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым оказалась обесточена...
новость часа
18 января 2024
Глава Крыма наказал двух министров и их заместителей за просчёты в работе
Ряду руководителей Республики Крым объявлены выговоры, а некоторые из них отстранены от должностей за недопустимые просчёты в работе, при этом если в ближайшее время недочёты будут исправлены, то некоторые взыскания могут быть сняты, сообщил 15 января глава республики Сергей Аксёнов. «К сожалению...
15 января 2024
Аксёнов назвал Украину территорией УССР, оккупированной бандеровцами
Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале Украину оккупированной бандеровцами территорией Украинской ССР. «Первого января на территориях бывшей Украинской ССР, пока ещё оккупированных бандеровцами, проходят факельные шествия, посвящённые дню рождения этого нацистского упыря. Не знаю...
1 января 2024
Россиян призвали не дать Киеву шансов отнять праздник и отметить Новый год
Новый год отметить нужно — ради детей, не нужно давать шансов террористической Украине отнимать у них праздник. Об этом 31 декабря в своём Telegram-канале написала главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. «Наши воины на передовой воюют за то, чтобы у детей был Новый Год. У детей Донбасса, у...
новость часа
31 декабря 2023
ВСУ совершили атаку на Крым — 671-й день спецоперации на Украине
Новый, 671-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован вражеской атакой Крыма. В районе Феодосии оцеплена территория порта, на данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован — пояснил в своём Telegram-канале 26 декабря глава региона Сергей Аксёнов. Он также отметил, что взрыв был...
27 декабря 2023
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Феодосию
Один человек погиб и двое получили ранения при атаке ВСУ на город Феодосию (Крым), сообщил 26 декабря глава региона Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале. «К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены», — сообщил Аксёнов. Губернатор добавил, что в городе в...
26 декабря 2023
В Крыму сообщили о вражеской атаке в районе Феодосии
Украинские военные совершили атаку в районе Феодосии в Крыму, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Сергей Аксёнов. «Произведена вражеская атака в районе Феодосии», — говорится в сообщении. Аксёнов отметил, что территорию порта оцепили, а пожар, начавшийся после удара, локализовали. Кроме...
новость часа
26 декабря 2023
Аксёнов призвал Украину забыть о Крыме
Киевскому режиму стоит забыть о претензиях на Крым. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава региона Сергей Аксёнов. Он напомнил, что одна из целей специальной военной операции, по сути, — это признание российского статуса полуострова на международной арене. «Про Крым им надо забыть, и...
25 декабря 2023
Аксёнов поделился планами возрождения кинопроизводства в Крыму
Производство кинофильмов планирует возобновить в Республике Крым глава региона Сергей Аксёнов. Своими планами он поделился 15 декабря в эксклюзивном интервью ИА Регнум. Аксёнов подтвердил, что у него есть давнее желание встретиться с режиссёром Никитой Михалковым. Недавно глава Крыма договорился...
16 декабря 2023
Аксёнов не согласился с тем, что 2023 год стал самым тяжелым для Крыма
Уходящий 2023 год не следует называть самым тяжелым для Крыма, заявил глава региона Сергей Аксёнов в интервью ИА Регнум. Так он ответил на соответствующий вопрос. По словам руководителя региона, жители полуострова сталкивались с серьёзными трудностями и в другие периоды. Аксёнов напомнил о ситуации...
16 декабря 2023
Аксёнов рассказал о впечатлениях от знакомства с митрополитом Крыма Тихоном
Впервые посетив Москву после начала специальной военной операции России на Украине глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о том, как поменялась духовно-культурная жизнь полуострова с прибытием туда митрополита Тихона (в миру Георгия Шевкунова ). По словам крымского лидера, они лично знакомы, и...
15 декабря 2023
Аксёнов рассказал, как Крым справился с атаками ВСУ и «штормом века»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал в эксклюзивном интервью ИА Регнум, как полуостров справляется с ракетными ударами и атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ), и как пережил «шторм века». «Благодаря работе военных, силовых структур в регионе обеспечивается необходимый уровень безопасности...
15 декабря 2023
Сергей Аксёнов: хотим с Михалковым возрождать кинопроизводство в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе первого с начала СВО визита в Москву в эксклюзивном интервью ИА Регнум рассказал, как живет полуостров в условиях спецоперации и стихийных бедствий. «Продолжаем достойно преодолевать испытания» ИА Регнум: Сергей Валерьевич, можно ли сказать, что уходящий...
15 декабря 2023
Глава Крыма высказался о праздновании Нового года во время проведения СВО
Широкое празднование новогодних праздников фейерверками и корпоративами в период проведения спецоперации некорректно и неэтично. Такое мнение 2 декабря высказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Как отметил в эфире радио «Спутник в Крыму» глава региона, масштабное празднование чего-либо в...
2 декабря 2023
Аксёнов уличил Зеленского в публичной лжи о Крыме и его жителях
Глава киевского режима Владимир Зеленский публично лжёт, утверждая, что Крым ждёт возвращения в состав Украины. Соответствующее заявление сделал 2 декабря глава республики Сергей Аксёнов в эфире радио «Спутник в Крыму». «Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать...
новость часа
2 декабря 2023