Донецк, 10 декабря, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил РФ подняли российский флаг над Марьинкой в ДНР. Об этом 10 декабря сообщил телеканал RT.

Отмечается, что сейчас 163-й полк ВС РФ находится почти у западного выезда из Марьинки. Штурмовые группы ВС РФ закрепляются, усиливают позиции и ведут разведку ближайшей лесополосы и населённого пункта Георгиевка.

Российские военные выявляют и уничтожают огневые точки противника, а также готовят почву для дальнейших действий.

За украинскими военными осталось не более двух домов, они возводят новые оборонительные рубежи в нескольких километрах к западу от города.

Как передавало ИА Регнум, с приходом на Донбасс осенних холодов российские войска активизировали боевые действия на авдеевском направлении. При интенсивной поддержке артиллерии и авиации развивается наступление на нескольких участках фронта: южнее, севернее, северо-западнее и западнее города Авдеевка.

В Минобороны РФ 9 декабря сообщили, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника. Общие потери противника составили до 200 военных убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-30.