Украинских волонтеров, конечно же, некрасиво обманули.

Иван Шилов ИА Регнум

С 1 декабря на Украине заработала автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи, которую ввели почти внезапно и обещали отложить до апреля после многочисленных истерик волонтерского сообщества. А фактически новые правила ввоза грузов уже действуют как минимум в отношении автомобилей под предлогом тестирования системы. Уже с нуля часов указанной даты таможенники начали в грубой форме отнимать ввозимые машины «для армии», невзирая на протесты гуманитарщиков.

Социальные сети полны ужасных подробностей случая на львовской таможне, когда «девочек выставили на мороз». В то самое время, как бойцы на передовой ждали такой им нужный автомобиль, ныне конфискованный. Естественно, возникает вопрос, не работает ли правительство и таможня на врага?

В минсоцполитики Украины утверждают, что нет.

Замминистра Назар Танасишин в эфире национального телемарафона пояснил, что нововведение поможет государству следить за всей гумпомощью и контролировать добропорядочность волонтеров, которые её завозят.

«Мы сохраняем декларативный принцип ввоза гумпомощи, без какого-либо перечня товаров, которые могут считаться такой помощью… Мы предлагаем современный, прозрачный, удобный инструмент учета, которым могут воспользоваться все стейкхолдеры — как государство, так и гуманитарные организации», — уверяет чиновник.

Главное, с чем пытаются бороться власти — схемы ввоза коммерческих товаров под видом гуманитарных без уплаты налогов. По результатам проведенной проверки таможенная служба Украины в октябре сообщила, что треть гуманитарной помощи пропала по дороге к воинским частям. А в апреле во Львове был найден склад неучтенной гуманитарки объемом в 60 грузовиков-фур: продукты, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда — всего около тысячи поддонов.

Общеизвестно, что всё «необходимое для армии» крутится на внутреннем рынке, и волонтерство на Украине — отличный бизнес. Те же дефицитные коптеры «Мавик» можно спокойно купить на украинской торговой интернет-площадке OLX — как и дорогую оптическую технику, прицелы, снаряжение, радиостанции. Для этого есть и специальные «рыночные» чаты в Telegram, куда добавляют по приглашению и где с рук можно купить практически любые «товары двойного назначения», которые с растаможкой стоили бы совсем другие деньги. В том числе с бирками «не для продажи».

«В течение января — мая 2023 года Минобороны и Гостаможслужба осуществили совместные проверки более 5 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в почти 100 воинских частей. В 653 случаях получение такой гуманитарной помощи не было подтверждено. Речь идет, в частности, о пластинах к бронежилетам, приборах ночного видения, тепловизорах, дронах, автотранспорте, других товарах и средствах», — сообщил минувшим летом департамент внутреннего аудита Минобороны Украины.

Что касается автомобилей, то под видом «помощи» из Европы сплошь и рядом ввозились элитные марки машин, тем более что долгое время допускалась индивидуальная волонтерская деятельность.

По информации людей сведущих, в ВСУ средний возраст «жизни» авто составляет от двух до девяти недель. Для фронта их требуется не менее пяти тысяч в месяц. При таком потоке пустить часть в свободную продажу — просто святое дело. Хотя, конечно, все выступившие по данному поводу волонтеры уверяют, что это отдельные негодяи, а вся армия только и держится на мелких и средних помощниках: крупные игроки смогут закрыть менее 50% потребностей военных.

А еще ведь есть гражданское население, для которого популярный «секонд-хенд», консервы и тому подобное завозится тоннами, чтобы потом попасть на базары и в торговые сети.

Новые правила определяют механизм признания товаров гуманитарной помощью, алгоритм пропуска через таможенную границу и оформление, получение, предоставление, распределение и контроль.

Теперь волонтерам нужно сформировать и подать декларацию через единый государственный информационный веб-портал «Единое окно для международной торговли» или через автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи. Еще один пока рабочий вариант — в бумажной форме в пункте пропуска через государственную границу Украины.

Через автоматизированную систему осуществляются регистрация, внесение информации о перечне, формирование или представление описания и распределение гуманитарки. При этом после создания декларации на ввоз дается только 30 дней. Еще один важный момент — отчетность получателей в течение 90 дней. Факт целевого использования должен быть проконтролирован соцслужбами, налоговыми и правоохранительными органами.

Но вот систему протестировали первые ласточки и пришли к выводу, что она «работает на уничтожение нас как нации».

Полтавский волонтер Ирина Каптур считает, что такие нововведения значительно замедлят процесс завоза гуманитарки и поставят крест на небольших организациях, которые не могут позволить себе бухгалтера, ведущего необходимую документацию:

«Пока все в шоке. Если примут закон — мы просто опустим руки и будем сидеть. Отдадим все, что есть, потому что не представляем, как это зарегистрировать. Никто не объяснил до сих пор, как оформляться, не дал никакого удостоверения, не дал электронный ключ».

Как бы ни успокаивали чиновники, теперь количество и вес каждой группы товара (например, той же ношеной одежды) нужно декларировать, а также указывать состояние (процент износа) и стоимость, что по ряду позиций сделать почти невозможно. Помимо этого требуется «заказ» приобретателя, которым теперь не может быть воинское подразделение, письменное предложение донора (дарственный документ) или счет-фактура и, главное, план распределения гуманитарной помощи между приобретателями.

Если где-то будет найдена ошибка (а её таможня найдет всегда), возить запретят на полгода.

А выполнить отдельные требования, как, скажем, составить по всем правилам отчет о получении, весьма проблематично: как отчитываться за штаны, куртки и продуктовые наборы, честно розданные нуждающимся с гуманитарного склада? По идее, на каждого такого человека нужно составить не просто отдельный документ о получении с паспортными данными, но и вообще-то заранее внести их всех в план. В соответствии с которым и осуществляется ввоз товара.

Волонтер из Днепропетровска Вероника Собко пояснила журналистам, что, если действовать по указанной процедуре, включающей и согласование пакета поставок через электронные запросы, «заказанная зимняя одежда придет под лето». Поэтому еще 16 октября на сайте украинского Кабмина появилась петиция от разных волонтерских организаций Украины с просьбой об отсрочке вступления в действие решения № 953, собравшая более 25 тысяч голосов. Одновременно дергают через сайт и президента, собирают подписи и пишут открытые письма.

Всем очевидно, что стоимость администрирования гуманитарных грузов в новой системе значительно увеличилась и реформа может просто уничтожить маленькие фонды или отдельных волонтеров, которые, например, что-то делают для своих мобилизованных родственников и друзей. Потянуть такие расходы смогут только «монстры» вроде государственной фандрайзинговой платформы UNITED24 или двух благотворительных фондов — Сергея Притулы и «Вернись живым».

«У меня только одна версия: кормовая база власти сжимается. Запад перестал финансировать Украину, денег от ЕС нет, от Штатов нет, поэтому решили пограбить на этом уровне. Очевидно, у Офиса президента есть желание взять под контроль все поставки и с них получать мзду в свой карман, — предположил в комментарии для ИА Регнум украинский политолог Кирилл Молчанов. — Еще Порошенко в 2015 году заявил, что мы бы и без волонтеров «победили бы». Наверное, Зеленский и здесь решил пойти по его пути. А ущерб ВСУ уже никого особо не беспокоит, туда все равно скоро забирать будет некого».

Так что, похоже, гуманитарное «дело» и все потоки помощи на Украине планирует контролировать только власть, которая для этого и затеяла очередную реформу под соусом борьбы с коррупцией. Которая, как известно, всегда является определяющим и решающим фактором при решении любой украинской проблемы.