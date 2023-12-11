Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Решительные голоса в Киеве прямо говорят о том, что никакого НАТО реально Украине не светит и с этим фактом нужно просто смириться. Поэтому стратегическая цель — вступление в ЕС. И на первый взгляд, в этом направлении все складывается хорошо: 22 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата в ЕС. Одновременно Еврокомиссия дала семь рекомендаций, от выполнения которых зависят дальнейшие этапы, связанные с членством в блоке.

Сергей Корсун ИА Регнум

Оптимисты утверждают, что осталось всего ничего: лет пять — и вот она, долгожданная Европа.

Однако на этом пути есть непреодолимое препятствие, которое неизбежно поломает любые успехи в евроинтеграции. Называется оно «святое». А переступить через святое — значит пойти против своей природы. Такого украинцы не смогут сделать никогда.

Начнем сразу с главного: прямо сейчас в Верховной раде рассматривают закон о языках национальных меньшинств, существенно расширяющий их права. Естественно, тут же во весь рост встает вопрос о русском языке, который получает возможность выйти из статуса уничтожаемого и вновь зазвучать в эфире. И допустить такое настоящий украинский патриот не в состоянии физически. Это за гранью возможного.

Недаром спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заранее предупредил, что последний в списке требований ЕС законопроект не касается русских, права которых должны быть ущемлены. А его почти однофамилица, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что русского национального меньшинства не существует. Поэтому развивать следует языки «европейских» народов: венгров, болгар, румын. Русских же следует душить и дальше, даже глухонемых.

В этом примере как в капле воды отражается проблема во всей её полноте.

Дело в том, что для Европейского союза формальное принятие каких-то законов не критерий выполнения условий. Точнее, не исчерпывающее действие. Обычно процесс слияния происходил следующим образом: принималось «политическое» решение, утверждалась переговорная рамка, происходила оценка Советом Европы законодательства страны-кандидата на совместимость с законодательством союза (а это тысячи нормативных актов).

Дальше же начинается процесс проверки: стала ли Украина жить в рамках этого законодательства: воплощаются ли его статьи, создаются ли новые институты, меняются ли старые. Возможно, кто-то сейчас закрывает глаза на «русский вопрос». Но он остается той ниточкой, за которую всегда можно подергать.

Возьмем теперь для пущей важности европейские стандарты в области прав человека: весь их перечень прямо противоречит самому устройству украинской жизни. Такие пункты I Европейской конвенции «Права и свободы», как свобода мысли, совести и религии, свобода выражения мнения, свобода мирных собраний и ассоциаций, вызывают у наблюдателя только гомерический хохот. А обвиненный в госизмене народный депутат Александр Дубинский, которого для профилактики избили в СИЗО, прямо сейчас мог бы рассказать, что он думает насчет свободы «от пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания».

Внедрение этих норм на практике означает разрушение всей той внутриполитической системы, которая старательно строилась на Украине как минимум в течение 10 лет. Без неё всё просто рассыплется, не дай Бог, неконтролируемые СМИ появятся или оппозиция. Такой вирус просто уничтожит Франкенштейна, который переставляет ноги только волею (точнее, финансами) своего создателя.

Среди текущих требований, выполнения которых требует Европа, находятся и другие базовые вопросы, например, усиление борьбы с коррупцией (в том числе на высшем уровне) путем проведения активных и эффективных расследований, а также обеспечение динамики судебных дел и вынесенных приговоров. Коррупция — это стиль жизни, социокультурный артефакт, на ней построены вообще все отношения в стране, это неотъемлемая часть ежедневной деловой активности в любой сфере деятельности. И нет ни одной причины, способной заставить украинцев жить как-то иначе.

Даже солдаты на фронте используют своё положение для того, чтобы торговать оружием и патронами, хотя, казалось бы, «надо родину защищать». Что уже говорить о высших чиновниках, у которых есть возможность сделать то же самое, только в гораздо больших масштабах. Украсть и продать, «решить вопрос» за взятку, войти в долю или получить откат — это святое. Никакими еврозаконами оно не регулируется. Так что и следующий пункт требований Еврокомиссии насчет стандартов борьбы с отмыванием денег сюда же. Но это что касается конкретно семи дополнительных требований.

А в настоящее время к «переговорным» (то есть тем, по которым будет проводиться проверка) на Украине относятся 35 разделов европейского законодательства, разделенных на шесть кластеров. Для выполнения и закрытия каждого раздела должно пройти консенсусное голосование 27 стран — членов Совета для открытия следующего.

Это сама по себе непростая работа для страны, где в принципе не привыкли жить по закону, предпочитая целесообразность. По кластеру цифровой трансформации, как говорят, перешли на полшага — между «средним» и «хорошим» уровнем. По правам интеллектуальной собственности с «раннего» уровня удалось продвинуться на «некоторый». На полшага есть прогресс в вопросах свободы перемещения капитала — между «некоторым» и «средним» уровнем. Но это годится для красивых отчетов, а консенсуса в ЕС не гарантирует никак.

Тем более что прямо сейчас с ближайшими соседями Украина имеет конфликт как раз по тем вопросам, которые касаются евроинтеграции напрямую. С ЕС у неё формально зона свободной торговли, уже 10 лет действует Соглашение об ассоциации и «таможенный безвиз». Однако фактически установлены жесткие квоты, а когда дело дошло до прямого интереса польских и словацких фермеров, автоперевозчиков, бизнеса — торговля рухнула. «Добрые друзья» из европейской семьи народов просто заблокировали погранпереходы, и украинский экспорт сократился на 40%.

Легко спрогнозировать, что в дальнейшем эта проблема никуда не денется, поскольку украинская власть сознательно выбрала такую модель экономики, которую впихнуть в ЕС нереально. Аграрно-сырьевая страна, которая пытается продать европейцам то, чего у них и так хватает, — согласитесь, очень оригинальный и перспективный проект. А признать итоги даже не десяти лет, а всей независимости, с её системной деиндустриализацией и разрывом с традиционными рынками стран СНГ — все равно что выстрелить себе в голову.

Так что для европейцев, которые умело имитируют двусторонний процесс, все эти переговоры — большая, интересная игра. С помощью внедрения благословенных стандартов появляются новые возможности качать из Украины деньги и ресурсы, получать взятки «за ускорение» (и здесь можно снова вернуться к пункту о коррупции), использовать рычаги политического влияния.

Зато обе стороны вполне довольны: главное, как говорится, не победа, а участие.