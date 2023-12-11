Украинский плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области превращается в «чемодан без ручки» для командования ВСУ. Заняв часть позиций в районе Крынок (села на берегу Днепра на полпути между городами Алешки и Новая Каховка), украинские военные так и не смогли обеспечить возможность для форсирования Днепра в этом районе.

Иван Шилов ИА Регнум

Удержание плацдарма каждый день даётся ВСУ крайне высокой ценой. Однако ни отступить, ни продвинуться вперёд силы десанта уже не могут.

На бесперспективность попыток расширить плацдарм указывают даже украинские СМИ. Одесское издание «Думская» сообщает о больших потерях в рядах формирований морской пехоты ВСУ. Раз за разом им приходится высаживаться на левом берегу и нести потери без возможности отступления и эвакуации раненых.

«Это имело бы значение, будь у нас продвижение в другом месте. Тогда эти плацдармы отвлекали бы противника. Но нет, в другом месте мы уже обороняемся. Так зачем все это?» — задаются вопросом авторы публикации.

Основной ударной силой ВСУ в районе Крынок остаются подразделения, подготовленные в Великобритании. Это 37-я и 38-я бригады морской пехоты, сформированные летом 2023 года и успевшие поучаствовать в боевых действиях в районе села Старомайорского на запорожском направлении.

После понесённых потерь соединения морской пехоты были отведены на переформирование и снова брошены в бой в попытке создать «эффект присутствия» на левом берегу Днепра.

Поддержку им оказывают формирования теробороны и операторы беспилотников.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Общая численность десанта, которому удалось закрепиться на левом берегу, оценивается в несколько сотен, по некоторым данным — до 1 тысячи человек. Часть сил размещена на днепровских островах, отдельные подразделения перебрасываются через реку туда и обратно.

В самом селе Крынки уцелевшие морпехи оборудуют позиции в подвалах жилых домов и хозяйственных построек, потому что практически все здания, пригодные для организации обороны, были уничтожены.

Переброска сил регулярно сопровождается потерями и уничтожением катеров как во время движения, так и в момент высадки.

Почему десант оказался бессмысленным

Потери в рядах морской пехоты приносятся в жертву «медиа-эффекту», который так необходим Киеву. Первоначально украинский генштаб планировал десантную операцию на Днепре в связке с разрекламированным контрнаступлением в Запорожской области, указал ИА Регнум военный эксперт Александр Артамонов.

Форсирование реки силами морской пехоты ВСУ должно было сыграть роль отвлекающего удара. «Контрнаступ» провалился, а отказываться от старого плана в Киеве не стали.

«Действия на этом плацдарме у села Крынки, глубина которого около 600 метров, лишены перспективы. Организовать переправу они не состоянии. Наладить коридор снабжения не в состоянии», — говорит эксперт. Он напомнил, что небо в этом районе целиком контролируется ВКС России, а без авиационного прикрытия бессмысленно держаться на этом участке.

Особую роль играют самолёты фронтовой авиации, забрасывающие позиции противника осколочно-фугасными бомбами ОФАБ-500 и ОФАБ-1500, оснащёнными модулями управления и планирования. Тяжёлые бомбы, в частности, используются для уничтожения позиций в районе руин бывшего железнодорожного моста через Днепр, где противник сосредотачивает силы перед переброской на другой берег реки.

ВСУ применяют большое количество дронов, стремясь поразить объекты на расстоянии 10–20 км от Днепра. Но все попытки оканчиваются неудачей. Впрочем, они не могут закончиться ничем другим.

Командование противника крайне высоко оценивает действия российской авиации, заметил Артамонов. В подтверждение он привёл слова спикера командования ВВС Украины Юрия Игната. Тот недавно заявил, что Киеву необходимо как минимум 150 боевых самолётов западного производства для создания паритета с нашей авиацией.

Но одними самолётами проблемы ВСУ не исчерпываются. Информированный источник ИА Регнум сообщает, что на херсонском направлении главным «бичом» для нацистов стали российские дроны.

«Тот берег Днепра всегда просматривается, любое движение фиксируется. Есть попытка переправится на катере — накрываем. Концентрация на нашем берегу — накрываем. Наладить логистику так и не смогли и не смогут», — отмечает источник.

Почему и где ВСУ продолжат «демонстрировать флаг»

«Цель — естественно, хоть каким-то образом показать западникам видимость продвижения или ощущение некоего свершения. Также необходимость отрапортовать об успехе, без чего невозможно получение новых видов вооружений», — считает Артамонов.

Крынки — это демонстрация флага, попытка показать, что есть закрепление на позиции, что российская армия якобы неспособна их оттуда выбить.

Особое внимание «днепровский плацдарм» приобретает в контексте провалившегося контрнаступления.

Как неоднократно отмечалось, неудачи ВСУ уже привели к тому, что ряд стран серьёзно сократил объёмы поставок военной помощи Киеву, а Конгресс США не смог утвердить план финансирования украинской армии на 2024 год. Поэтому принять волевое решение об отступлении с плацдарма украинские политики не желают.

Командование сил украинской армии в районе Херсона предпринимает неудачные попытки расширить плацдарм. По информации источников ИА Регнум, противник не оставляет попыток высадиться на остров Большой Потёмкин, ведёт разведку в направлении населённых пунктов Олешки и Голая Пристань.

Высадившиеся формирования пытаются расширить плацдарм, но всякий раз наталкиваются на сопротивление и отступают к реке.

Почему плацдарм у Крынок ещё не раздавили

«Не буду вдаваться в детали. Но на этом направлении не один эшелон обороны создан, поэтому какого-то прорыва там ожидать в любом случае не стоит», — считает Артамонов.

Остаётся резонный вопрос, почему плацдарм в районе Крынок вообще существует. Эксперты отмечают, что на это есть несколько причин.

В последнее время как в рядах ВСУ, так и в украинском обществе всё больше растёт недоверие к политическому и военному руководству страны.

Командование ВСУ раз за разом бросает силы на участие в авантюрах, единственный смысл которых — создание иллюзии неких успешных действий на фронте. В украинских городах набирает обороты стихийная акция «Хотим домой», что свидетельствует о сдвиге в сознании как военных, так и членов их семей.

«Мы могли бы бить и термобарическими бомбами, выбить их лишний состав с этого пятачка. Просто не оставить там ничего. Но та битва, которая нами сейчас ведётся, она идёт в том числе и в сознании», — отмечает Артамонов. Он указывает — необходимо добиться у тех же военных осознания, что это командование бросило их в такой ситуации.

Для подавления сил противника на левобережье Днепра российские военные в любом случае применяют самый широкий спектр вооружений: от ствольной и реактивной артиллерии до тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» и авиабомб. Однако самые разрушительные вооружения не применяются.

В конечном итоге плацдарм на левом берегу Днепра будет методично «додавлен» с сохранением основных сил российской группировки войск. Однако не меньшую роль играет и психологический эффект.

Аналогичная тактика применяется в частности на авдеевском направлении, где российские войска близки к окружению крупной группировки ВСУ. Однако до полного замыкания котла нужно дать солдатам противника возможность осознать своё положение и по возможности донести до соотечественников истинную картину происходящего.

Тем не менее те украинские солдаты, которые останутся на левом берегу Днепра или в той же Авдеевке, в конечном итоге будут уничтожены.