Вашингтон, 9 декабря, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Из-за того, что контрнаступление ВСУ не приводит ни к каким успехам, а также из-за огромных потерь киевской армией западной техники в США всё больше политических сил выступают за прекращение военной помощи Украине, отметили в своём материале 9 декабря обозреватели журнала Military Watch Magazine.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press

«Масштаб потерь, с которыми столкнулась Украина, и всё более широко признаваемый провал её наступательных операций сыграли важную роль в том, что в США усиливается сопротивление новым поставкам вооружения ВСУ», — написали авторы.

Многих в Вашингтоне особенно беспокоят имиджевые потери ВПК США, связанные, в частности, с уничтожением российской армией американских танков, рассказали журналисты.

В материале при этом отмечено, что прекращение поддержки Киева со стороны Вашингтона лишит украинское государство возможности не только вести военные действия, но и выполнять свои базовые функции.

Не договорились с Конгрессом

Как сообщало ИА Регнум ранее, администрация и парламент США пока не смогли прийти к компромиссу по вопросу о продолжении военной помощи Украине. Представители Республиканской партии отказались рассматривать вопросы об оказании помощи ВСУ отдельно от вопроса о финансировании охраны южной границы США, а рассматривать весь блок вопросов вместе, в свою очередь, отказались в Демократической партии.

Законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование не состоялось, так как за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, при необходимых 60 голосах для принятия решения.

В Белом доме считают высоким риск поражения Украины в военном конфликте с Россией в случае прекращения поставок военной помощи, отмечал координатор американской администрации по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Президент США Джозеф Байден, призывая парламент согласовать выделение средств ВСУ, в свою очередь заявлял, что Россия в случае успешного окончания СВО якобы нападёт на одну из стран НАТО, и США будут вынуждены напрямую включиться в конфликт.

Американские сенаторы знают о нуждах ВСУ, но вопрос сейчас не в Украине и не в её желаниях: республиканцы требуют, чтобы тема помощи Украине и Израилю не отвлекала внимание от финансирования укрепления южной границы США, заявил 6 декабря член верхней палаты Конгресса Митт Ромни.

Почему сокращается помощь

Существует как минимум три фактора, которые способствуют снижению объёма помощи западных стран Украине, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Западные страны уже потратили на Украину огромные средства, финансирование Украины привело к внутриполитическому дисбалансу внутри западных государств, и к тому же Запад уже понимает, что проиграл противостояние с Россией, считает эксперт.

Что касается именно США, то там вопрос о военной помощи Украине стал предметом серьёзного внутриполитического торга — республиканцы пытаются выстроить фронду инициативам Белого дома, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог-международник, американист, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Фёдор Войтоловский.

Западные танки хорошо горят

Президент России Владимир Путин в июле 2023 года отмечал, что западные танки хорошо горят, «так же, как все остальные, даже лучше». Если в ВСУ будут поставлены американские истребители, то и они будут гореть в огне российских ракет так же, как уже горят танки, добавлял глава государства.

За шесть месяцев своего безуспешного контрнаступления украинская армия потеряла свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения, рассказал 1 декабря министр обороны России Сергей Шойгу. Вооружённые силы России в зоне спецоперации расширили зоны контроля на всех направлениях и продолжат вести активную оборону, наращивая боевой потенциал с учётом опыта военных действий, сказал министр.

Боевой потенциал украинской армии заметно снизился из-за эффективного ведения боевых действий российскими военными, подчеркнул Шойгу. Тотальная мобилизация на Украине и поставки западного вооружения не изменили и не изменят ситуацию, а становятся показателем отчаяния и лишь увеличивают потери украинских сил, добавил он.