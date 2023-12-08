Киев, 8 декабря, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко, пытаясь прокомментировать ситуацию с затоплением в киевском метро, не смог закончить фразу и «завис» в прямом эфире, пишет украинское издание «Страна. ua».

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«Подытоживая, могу сказать, что сейчас из соображений безопасности…» — сказал он и замолчал.

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Согласно информации украинских СМИ, в киевском метро 8 декабря произошла разгерметизация тоннеля и туда начала поступать вода. Это видно на опубликованных в Сети кадрах. В другом ролике видны большие скопления людей у закрытых станций. Толпы образовались из-за того, что запустить дублирующие маршруты наземного транспорта в городе не успели.

В итоге, шесть станций на синей ветке метро закрыли на день раньше. Киевский городской совет ранее предупредил, что 9 декабря их закроют из-за проседания грунта в тоннелях.

На сайте метрополитена указано, что перегонные подземные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбедская» были сооружены в 2008–2010 годах в пойме притока Днепра Лыбеди. Строительство происходило «в сложных горно-геологических условиях при искусственном водоснижении». Восстановительные работы на этом участке, как ожидается, займут полгода.

Как передавало ИА Регнум, похожая неловкая ситуация ранее произошла с участием 81-летнего лидера Республиканской партии в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла в ходе общения с журналистами. Политик более чем 30 секунд молчал и не реагировал после вопроса репортёров, будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2026 году. К Макконнеллу подошла помощница и громко повторила вопрос, но политик «завис».

Подобный случай с ним произошёл в июле, тогда в ходе пресс-конференции Макконнелл молчал 19 секунд, а затем и вовсе покинул мероприятие.