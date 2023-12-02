Киев, 2 декабря, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в авторитарном управлении. Как он заявил 2 декабря, на Украине фактически не осталось независимых институтов власти.

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«На данный момент остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление», — заявил киевский градоначальник изданию Spiegel.

По мнению Кличко, скоро на Украине всё будет зависеть от настроения «одного человека». На движение к авторитаризму, как он отметил, указывают судебные отстранения глав крупных городов от их обязанностей, так как в них Зеленский видит препятствия на пути к централизации власти. Кличко же выразил мнение, что именно мэры являются лидерами общественного мнения в моменты откровенного хаоса.

Киевский градоначальник подчеркнул, что за более чем полтора года с начала украинского конфликта у него не состоялось ни одной встречи или телефонного разговора с Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля Кличко заявил о готовности побороться за должность президента Украины. Он заявил, что в случае, если понадобятся его знания, энергия и опыт, чтобы сделать Украину европейской, он отдаст всё. Кличко отметил, что преждевременно говорить о президентских выборах из-за боевых действий, но в целом говорить об этом можно.