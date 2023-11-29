Европейский филиал американского аналитического издания Politico опубликовал топ самых влиятельных персон года по своей версии. Ранжирование было довольно оригинальным — политиков и высших чиновников разделили на три категории — «деятелей» (здесь главной персоной стала итальянский премьер Джорджа Мелони), «мечтателей» (самым «мечтательным» оказался Владимир Зеленский) и, наконец, «разрушителей».

Иван Шилов ИА Регнум Эльвира Набиуллина

И в этой, последней номинации победительницей была названа руководитель российского Центробанка Эльвира Набиуллина. «Банкир Владимира Путина», как её аттестовали составители рейтинга.

Срезу поясним — главной «разрушительницей» главу ЦБ назвали за её работу по дезорганизации антироссийской политики Запада. За те десять лет, что Набиуллина «возглавляла Центральный банк России, агрессивная денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву», — с некоторым разочарованием отмечает издание.

А ведь ещё недавно Запад воспринимал Эльвиру Сахипзадовну как если уж не своего человека в Кремле, то, по крайней мере, своего единомышленника, отмечают эксперты.

Во всяком случае воспринимали как ту, кто помешает «авантюрному» поведению Кремля, кто якобы сдерживал амбиции Владимира Путина. Сейчас же она «сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля, и позволила продолжить» военную операцию на Украине.

Дарья Антонова ИА Регнум Центральный банк России

«То, что финансовый блок правительства РФ справился с санкционными вызовами на данный момент — это факт, поэтому признание заслуг руководства ЦБ со стороны оппонентов, то есть стран — инициаторов санкций, что называется, дорогого стоит. По сути, это признание заслуг», — сказал ИА Регнум директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Схожей точки зрения придерживается и политолог Антон Хащенко. По его мнению, Центробанк и финансово-экономический блок правительства после начала СВО и введения беспрецедентных санкций действительно показали высший класс и во многом нивелировали эффект от санкционного прессинга.

Это позволило сохранить жизнеспособность и потенциал российской экономики и таким образом создать необходимый финансовый, экономический и бюджетный тыл для действий России на международном и военном направлениях, сказал Хащенко ИА Регнум.

Действительно, судя по недавнему подсчёту МВФ, по итогам 2023 года, второго года под санкциями, российская экономика вырастет на 2,2%. Между тем в феврале прогноз был гораздо скромнее — 0,7%.

Как ожидается, в следующем году доходы федерального бюджета вырастут на 22,3% — с 28,67 трлн до 35,06 трлн руб.

При этом дефицит составит менее 5% (около 1,6 трлн рублей) — мизерная цифра по сравнению с 60-процентным украинским дефицитом.

И, что самое главное, не особо заметная для россиян — все взятые на себя социальные обязательства российская власть выполняет в полном объеме.

Премию за «разрушение» надо вручить не только главе ЦБ

Безусловно, разрушение западных планов — заслуга не только Набиуллиной и не только её «жесткая денежно-кредитная политика» по регулированию валютного рынка и работы банков, отмечают эксперты.

«Большая заслуга нашей промышленности и профильных министерств, которые в сжатые сроки и сложнейших условиях развернули импортозамещающие производства, военные и гражданские», — сказал ИА Регнум экономист, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Велик незаметный «чернорабочий подвиг» тех компаний, которые отладили параллельный импорт — столь важный особенно в 2022-м. Сейчас Николай Патрушев уже ставит вопрос об ограничении этой практики, которая решила свою задачу во многих секторах и время уступать место отечественным производителям, добавил Мендкович.

Сыграла роль и медлительность Запада. «Российская экономика выдержала благодаря тому, что она не только сырьевая, но и инновационная — во всяком случае стала таковой за последние несколько лет», — полагает Алексей Мухин.

Кроме того, напомнил он, санкции вводились постепенно, что дало возможность подготовиться к ним и ввести контрмеры — импортозамещение, параллельный импорт и так далее. Санкции вводили постепенно не от хорошей жизни — западная экономика, завязанная на российское сырье и интеллектуальном потенциале, не могла себе позволить прервать связи одномоментно, отмечает политолог.

Таким образом, премию за «разрушение» можно было бы и разделить.

Коррекция претензий и рассеивание мифов

При этом по крайней мере часть критики, адресованная главе Центробанка, была небеспочвенной, указывает Алексей Мухин. «Она всё же формирует монетарную политику, исходя из рекомендаций МВФ, хотя и с поправкой на санкции и российские реалии. По сути, она проходит между струйками дождя», — отметил собеседник, добавив, что «Путин главе ЦБ доверяет и этим многое сказано».

Центробанк действительно отвечает за те десятки и сотни миллиардов долларов, которые после начала СВО оказались заморожены на западных счетах (хотя, с другой стороны, непонятно, как можно было их незаметно вывести в канун начала спецоперации).

Однако цыплят по осени считают — а в России счет состоялся по февралю. «Парадоксально, что армия, восхваляемая в мирное время, дала много поводов для критики, а работа экономического блока позволила большинству соотечественников даже не заметить санкции», — отметил Мендкович. Причём, добавил он, о многих вопросах, связанных с противодействием санкциям, еще рано говорить. Все детали будут раскрыты уже после завершения спецоперации.

В том числе и благодаря политике Набиуллиной Владимир Путин, выражаясь словами The Wall Street Journal, смог сосредоточить все российские ресурсы для достижения победы на Украине. И сейчас, в рамках стратегии «борьбы на истощение», Россия шаг за шагом идет к этой победе, отмечают эксперты.

В том числе благодаря этому движению решимость Запада поддерживать киевский режим начала колебаться. Ведь долгое время считалось, что российская экономика вот-вот рухнет, после чего Москва капитулирует.

Однако устойчивость российской экономики, помноженная на решимость руководства, поставила Запад перед вилкой: либо ответить Москве кратным увеличением поддержки Украины, либо, как в покере, пасануть и не отвечать на столь высокую ставку в столь сомнительной с точки зрения западных возможностей партии. И сейчас Запад находится в стадии мучительного выбора между этими двумя плохими вариантами.

Помимо всего прочего, Набиуллина разрушила надежду Запада на «либеральный» экономический блок правительства, как если не «пятую колонну», то на некий сдерживающий фактор для военно-политического руководства страны.

Западные СМИ сами стали жертвой этих мифов — они тоже видели в Набиуллиной ту, кого хотели видеть. Так они, например, расценили черный наряд главы ЦБ в самом начале СВО как своего рода протест против решения Путина. «Она не могла скрыть свое беспокойство и тем самым посылала сигнал о том, какой разрушительный удар по российской экономике нанесут западные санкции», — спекулировала британская The Guardian в марте 2022 года.

По итогам почти двух лет, прошедших с начала СВО, и внутрироссийские критики, и западные самозваные «симпатизанты» могли убедиться в том, что Центробанк ведёт себя не как неподконтрольная частная лавочка, а как неотъемлемая часть государственного механизма, указывает Антон Хащенко. Как и полагается, ЦБ координирует работу с другими финансово-экономическими инструментами государства и с учётом задач, которые стоят перед страной. Поэтому и в этом смысле премия за «разочарование» вполне заслуженная, резюмирует эксперт.