Из двух регионов России 29 ноября почти синхронно пришли сообщения о задержании наркодилеров с достаточно крупными партиями мефедрона — синтетического вещества из класса амфетаминов. В Екатеринбурге патрульно-постовая служба арестовала «закладчика» с крупной партией. Одновременно астраханские полицейские проинформировали — при попытке сбыта 11 свёртков и 16 пакетов того же порошка задержаны двое граждан Киргизии.

Иван Шилов ИА Регнум

Источник происхождения наркотика не указывается, но отметим: за день до этого стало известно, что полицейские накрыли едва ли не крупнейшую в России сеть мефедроновых лабораторий.

Оперативники наркоконтроля МВД и следователи вышли на руководимую с Украины наркогруппировку, которая за несколько предыдущих лет создала лаборатории в Московской, Псковской и Рязанской областях.

Задержан 21 фигурант, из них 12 украинских граждан.

Было изъято почти 1,5 тонны готового мефедрона и свыше 35 тонн компонентов для его изготовления, сообщило 28 ноября МВД в официальном Telegram-канале.

То, что оперативники обнаружили и уничтожат полторы тонны мефедрона — это серьёзный успех, учитывая, что летальной для человека может быть доза всего в 100 мг, пояснил ИА Регнум генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

По словам следователей, преступная сеть представляла собой настоящий концерн с распределением обязанностей. Вербовщики набирали исполнителей на Украине, химики готовили мефедрон в шести лабораториях, в «производственной цепочке» присутствовали кураторы, администраторы, операторы и «отделы доставки и сбыта».

Правоохранители не впервые нападают на след нарколабораторий — как заявил 28 ноября глава МВД Владимир Колокольцев, с 2019 года их ликвидировано больше тысячи. Вскрывали и разветвлённые сети по изготовлению и сбыту мефедрона, подобные той, что обнаружена сейчас.

Например, в 2020 году полицейские вышли на преступную группу, орудовавшую, как и нынешняя сеть, в Московской области. Тогда в нескольких городах ближнего и дальнего Подмосковья оперативники изъяли больше 1 тонны мефедрона и свыше 30 тонн компонентов. Ещё одно совпадение с нынешним случаем — 11 из 16 задержанных оказались гражданами Украины.

Но к теперешнему сообщению МВД возникают вопросы.

В течение нескольких лет, в том числе в течение почти двух лет с начала СВО, в трёх регионах России, в том числе в окрестностях столицы, действовала группа, руководимая с Украины и состоящая как минимум наполовину из украинских граждан. Которые, как предполагается, должны быть на особом учёте у правоохранителей.

И дело не только в продолжающейся СВО, а и в сложившейся репутации Украины как европейского наркотического хаба.

У собеседников ИА Регнум наименьшие вопросы вызывает украинский след в подмосковно-псковско-рязанской наркосети. Достаточно обратиться к недавней истории крупного мефедронового «бизнеса» в России.

Украинская наркоимперия башкирского «Мексиканца»

Украина после Майдана 2014 года (когда тамошних правоохранителей стала ещё меньше обычного интересовать борьба с организованной преступностью) превратилась в благодатное поле для производства и трафика наркотиков. В выпущенном по итогам прошлого года докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) Украина упоминалась как самостоятельный производитель синтетических наркотиков.

Количество выявленных и ликвидированных лабораторий по изготовлению амфетамина выросло с 17 в 2019-м до 79 в 2020 году — самый высокий показатель в мире на тот момент. Мефедрон, напомним, относится именно к амфетаминовому классу.

А безвизовый режим въезда украинских граждан, действовавший до 1 января этого года, мог способствовать созданию агентурной наркодилерской сети, указал генерал-майор полиции в отставке Яневский. Собственно, такие сети и создавались в недавнем прошлом.

В том же 2014-м в России попали под официальный запрет наркотические «соли». После этого под стражу за создание ОПГ по сбыту этих веществ был взят некто Егор Буркин, уроженец Башкирии. Ему была выписана подписка о невыезде. Но в 2016 году, скрываясь от российских правоохранителей, Буркин перебрался на Украину, где получил гражданство.

На следующий год правоохранители России нанесли мощный удар по преступной группе Буркина, ныне известной как «Химпром». Масштаб её деятельности впечатлял: в неделю производилось до 500 кг синтетических наркотиков.

Численность ОПГ достигала тысячи человек, значительная часть которых — граждане Украины. Годовой оборот этого криминального бизнеса достигал 2 млрд рублей.

В этом году появились сообщения, что покровителями «Химпрома», который считается крупнейшим на просторах бывшего СССР международным наркосиндикатом, являются действующие депутаты Верховной рады. Главарь группировки — всё тот же наркобарон и долларовый миллиардер Буркин, ныне живёт в Мексике (отсюда его нынешняя кличка — «Мексиканец»).

И, хотя формально он скрывается от правоохранителей и российских, и украинских, продолжает руководить разветвлённой сетью нарколабораторий на Украине. И по оценке экспертов, Мексиканец также щедро «донатит» Вооружённым силам Украины.

Сообщалось, что после заключения Минских соглашений на украинской части Донбасса, управлявшейся военно-гражданской администрацией, Буркин открыл сеть лабораторий, которые курировал высокопоставленный сотрудник регионального УМВД Украины. Позднее «Химпром», как утверждается, приобрёл «крышу» в лице СБУ.

Собеседники ИА Регнум отмечают: хотя правоохранители официально не связывают вскрытую в трёх регионах наркосеть с буркинским «Химпромом», налаженная связь с Украиной, а также методы и «целевая аудитория» наркопроизводителей и дилеров остаются теми же, что и в ОПГ Мексиканца.

Схожее мнение ранее высказал в комментарии RT бывший глава Третьего антинаркотического отдела следственного департамента МВД полковник полиции в отставке Сергей Пелих.

«Управлять бизнесом с территории Украины очень выгодно: если личности кураторов установят, задержать их крайне сложно, — пояснил бывший сотрудник МВД. — Важно понимать, что Буркин с его «Химпромом» не единственный наркоделец. Так сейчас действуют все крупные торговцы».

Мегаполисы под угрозой

Основные рынки сбыта производимых веществ там, где «в округе нет ни одной живой души», — это города-миллионники. Если исходить просто из закона больших чисел, то в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, указывает Яневский.

«Если производили полторы тонны, столько, значит, и потребляли столько же, — рассуждает собеседник. — Спрос определяет предложение. А мефедрон — это «клубный» наркотик, его покупает молодёжь, использует на дискотеках».

Самое тревожное то, что приготовление мефедрона — это технологически сравнительно простая процедура, указывает Яневский.

Михайлов соглашается: синтетические наркотики, включая мефедрон, зачастую производят в «домашних» условиях — на небольших площадях силами одного-двух «варщиков».

Во многом это обусловлено тем, что «синтетика» активно сбывается в розницу — наркоманы потребляют эти вещества разными способами, на начальной стадии зависимости — перорально (через шприц чаще всего вводят дозу уже дошедшие до крайности наркоманы в стремлении получить эффект эйфории практически мгновенно). А сбыт, в свою очередь, активно осуществляется через интернет. При этом многие наркодилеры сами становятся наркоманами.

Многие компоненты, применяемые в производстве мефедрона, приобретаются вполне легально, констатирует собеседник ИА Регнум. Поэтому борьба с некоторыми видами наркотиков требует постоянного обновления списка запрещённых веществ, уверен он.

Хороший «варщик», как говорят наркоманы, использует различные компоненты, которые практически нигде не запрещены и не относятся к прекурсорам, то есть их закупки дают возможность достаточно долго и безопасно этим заниматься, отмечает Михайлов.

«Мне приходилось несколько раз общаться с задержанными, которые этими вещами занимались, — некоторые из них даже высшего образования не имеют, но знают, как можно изменить структуру бензольных колец и вывести новые соединения, не относимые к запрещённым веществам», — поделился собеседник.

Что отличает нынешнюю ОПГ — так это её размах и долгая неуловимость.

Успех вопреки кадровому голоду

Накопление столь крупного объёма «веществ» в рамках одной сети может указывать на тщательную конспирацию преступников, заметил в комментарии ИА Регнум генерал-майор полиции в отставке Александр Яневский.

Преступники используют преимущественно частный сектор, где больше пространства и выше шансы избежать внимания случайных свидетелей. «При синтезе таких наркотиков в кустарных условиях, естественно, выделяется очень сильный запах, — отмечает эксперт. — А в сельской местности на ближайшие три километра может не быть ни одной живой души».

Понятные сложности, заметил Яневский, не исключают вопросов к уровню подготовки профильного оперативного состава, который мог оказаться недостаточным, чтобы обнаружить и обезвредить криминальную сеть раньше.

В прежние годы в структурах ФСКН был накоплен большой опыт активной агентурной работы, указал генерал-майор МВД в отставке. Сейчас, по его мнению, упор делается на технические решения, а это далеко не всегда даёт нужную эффективность.

Как бы то ни было, это крупный успех, подчёркивает генерал-майор ФСБ запаса Михайлов. Изъятие и уничтожение такого объёма мефедрона и сырья для его производства серьёзно подрывает в том числе экономическую основу наркопреступности. После этой операции следует рассчитывать на сильный дефицит «веществ» на внутреннем рынке, а может быть, и не только в России.

И достигнут этот эффект вопреки тому факту, что в профильных структурах отмечается явная нехватка кадров (о чём говорил в том числе нынешний глава МВД Колокольцев). Это непростая работа, подчёркивает Михайлов. Связанная с постоянным негативом — вынужденным общением не только с дилерами, но и непосредственно с наркоманами — заложниками своей зависимости.

Также, по словам Михайлова, отсутствует целенаправленная программа по борьбе с наркотиками. Нет единой систематической профилактической работы в школах по этой тематике.

Некоторое время председателем антинаркотической комиссии правительства России был премьер-министр, потом — его зампред, и каждое заседание комиссии на правительственном уровне имело уже не рекомендательный характер, а было обязательным для всех структур, отмечает генерал-майор ФСБ в запасе.

Сомнения у Михайлова вызывает и статистика по количеству наркозависимых.

Например, в ноябре прошлого года Минздрав сообщил, что «больных с пагубным употреблением или зависимостью от наркотиков» в России — 388 тысяч.

При этом в утверждённой три года назад «Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года» отмечалось со ссылкой на социологические исследования антинаркотических комиссий в регионах: «Число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, составляет 1,9 млн человек, или 1,3% населения».

Маловероятно, чтобы за такой короткий срок количество наркоманов упало с 1,9 млн до 388 тысяч. «А на официальной статистике базируется работа органов внутренних дел, работа наших наркологических служб», — указывает Михайлов.

Так что эксперт сомневается, что опасность для России, исходящая от нелегального сбыта наркотиков, за последние годы сильно сократилась. Один только факт обнаружения и изъятия 1,5 тонны готового мефедрона по итогам одной крупной операции означает существование огромного рынка сбыта, делает вывод Михайлов. И это должно вызывать сильную тревогу, подчёркивает собеседник.