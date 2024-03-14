Материалы с тегом «Борьба с оборотом наркотиков»
«Сделали из меня Пабло Эскобара». Пенсионера осудили на 3 года за кактусы
Пенсионера-садовода из Москвы осудили на три года условно за декоративные мескалиновые кактусы. Об этом ИА Регнум сообщил сам осужденный. 55-летний Николай К. — пенсионер и инвалид III группы. Со школьных лет мужчина увлекается выращиванием декоративных культур. Он разводит комнатные растения и...
14 марта 2024
Нидерланды будут требовать экстрадиции арестованного в Дубае Квинси Промеса
Нидерланды будут требовать экстрадиции арестованного на основании так называемого «красного уведомления» в Дубае футболиста московского «Спартака» нидерландца Квинси Промеса. Об этом «РИА Новости» заявили в прокуратуре королевства. «Красное уведомление» — это запрос о поиске и временном аресте лица...
13 марта 2024
Футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае
Футболист московского «Спартака» нидерландец Квинси Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сообщает De Telegraaf. 32-летнего Промеса арестовали 13 марта в связи с запросом об экстрадиции из Нидерландов. Ему предстоит отбывать длительный тюремный срок за участие в торговле...
13 марта 2024
Больше тонны кокаина изъяли в порту Гавра во Франции
Сотрудники французской таможни изъяли более 1 тонны кокаина, который доставили в порт Гавра из Бразилии, сообщил 10 марта телеканал BFMTV, ссылаясь на источник. По информации журналистов, крупную партию наркотиков расфасовали по небольшим упаковкам и доставили с грузом сахара. Таможенники в Гавре...
10 марта 2024
У чемпионки мира и Европы по пауэрлифтингу нашли 4 кг наркотиков
У чемпионки мира и Европы по пауэрлифтингу дома нашли нарколабораторию и изъяли 4 кг наркотиков. Это произошло после того, как спортсменку обнаружили без сознания у подъезда, завёрнутую в простыню. Она была в состоянии наркотического опьянения. Об этом ИА Регнум сообщил источник. 20-летнюю...
7 марта 2024
Избежавшего наказания за наркотики патологоанатома снова задержали
Патологоанатома одной из московских больниц второй раз за два года задержали с наркотиками. В марте 2023 года суд приговорил мужчину к штрафу, приняв во внимание наличие малолетнего ребёнка и хорошую характеристику с работы. Ровно через год после суда Сергея снова задержали с подозрительным...
4 марта 2024
Промес находится под домашним арестом в ОАЭ, сообщили СМИ
Голландский форвард московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес находится в ОАЭ под домашним арестом. Об этом 4 марта сообщил портал NRC. nl. По информации источника, футболиста могут экстрадировать в Нидерланды, где он признан виновным по делу о контрабанде наркотиков. Как сообщало ИА...
4 марта 2024
Футболист «Спартака» Квинси Промес покинул полицейский участок в Дубае
Футболист московского «Спартака» Квинси Промес, ранее задержанный в ОАЭ, покинул полицейский участок в Дубае, передаёт 1 марта «РИА Новости» со ссылкой на осведомлённый источник в полиции. «Его нет в полицейском участке», — сказал собеседник издания. Как сообщало ИА Регнум ранее, 14 февраля суд...
1 марта 2024
Актёра из «Папиных дочек» Юрия Яковлева задержали с мефедроном в Москве
Актёра Юрия Яковлева, игравшего в сериалах «Ранетки» и «Папины дочки», задержали в Москве с пакетом наркотиков. Об этом сообщает 1 марта Telegram-канал «112». Внимание полицейских актёр привлёк нем, что бросил в сугроб подозрительный свёрток. Пакет подобрали и проверили, в нём оказалось около 2...
1 марта 2024
Нападающего «Спартака» Промеса не пустили на командный борт в Дубае
Нидерландского нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса не пустили на самолёт, и он не смог улететь из Дубая в Россию вместе с остальной командой. По данным портала Metaratings, причины, по которым 32-летнего нападающего «красно-белых» не пустили на борт воздушного судна...
29 февраля 2024
В Омске суд приговорил к 11 годам дезертира, распространявшего наркотики
Омский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам военнослужащего Сергея Баранова, который признан виновным в самовольном оставлении воинской части и покушении на распространение крупной партии наркотиков. Об этом сообщили 29 февраля в пресс-службе суда. Из документов следует, что по...
29 февраля 2024
В Санкт-Петербурге обнаружили тела двух крымчан в съёмной квартире
В Санкт-Петербурге обнаружили тела двух крымчан в съёмной квартире. Об этом 26 февраля сообщил портал 78.ru. Отмечается, что собственница квартиры на улице Маршала Блюхера решила проверить арендаторов, которые перестали выходить на связь. Зайдя в помещение, она нашла их мёртвыми и сразу вызвала...
26 февраля 2024
Актёра Прокопьева из сериала «Громовы» задержали с мефедроном в Москве
В Москве на Белорусском вокзале задержали российского актёра Василия Прокопьева, сообщил 20 февраля источник ИА Регнум. У Прокопьева, который находился в состоянии опьянения, нашли пакетик мефедрона. Полиция изъяла 0,11 грамма наркотика. Прокопьев известен участием в сериалах «Громовы» (в главной...
20 февраля 2024
Российским дачникам запретили выращивать популярный цветок
В России дачникам и садоводам грозит уголовное преследование за выращивание ипомеи трёхцветной, сопоставимое с производством наркотиков. Соответствующий документ за подписью председателя правительства Михаила Мишустина размещён на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно...
19 февраля 2024
Полиция Испании поймала группировку, поставлявшую кокаин в Россию
Национальная полиция Испании поймала группировку, которая поставляла в разные страны, включая Россию, кокаин с помощью фирм по экспорту фруктов, сказано на сайте испанских правоохранителей. Согласно данным полиции Испании, расследование деятельности группировки началось в 2020 году, когда была...
16 февраля 2024
Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков
Суд Амстердама приговорил футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Об этом 14 февраля сообщил журналист Уэсли Мейер в соцсети Х. Отмечается, что прокуратура запрашивала девять лет тюремного заключения. Представители футболиста...
новость часа
14 февраля 2024
Главу СБУ вызвали в Верховную Раду из-за слежки за журналистами
Главу Службы безопасности Украины Василия Малюка вызовут в Верховную раду в связи со скандалом вокруг слежки за журналистами, написал 6 февраля украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале. Он сообщил, что вынес на голосование вопрос вызова Малюка в парламент. Депутат сделал это после...
6 февраля 2024
В России видеоклип на песню «Дымок» заблокировали на YouTube
Видеоклип на песню «Дымок» исполнителя Ицыка Цыпера ( Игорь Цыба ) заблокирован на видеохостинге YouTube для российских пользователей. При попытке просмотра появляется сообщение, что «видео недоступно». Песня вышла ещё осенью 2023 года, на данный момент у клипа более 16 млн просмотров. Популярность...
3 февраля 2024
ФСБ в Петербурге изъяла у контрабандистов более 640 кг кокаина
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Санкт-Петербурге пресекли крупный канал поставки кокаина из Латинской Америки. Они изъяли у контрабандистов более 641 кг наркотика общей стоимостью более 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области...
2 февраля 2024
Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов задержали за сбыт мефедрона
В Воронеже задержали мужчину по фамилии Амфетаминов по подозрению в сбыте наркотических средств, включая мефедрон. Об этом рассказали в пресс-службе Советского районного суда города. По данным правоохранительных органов, задержанный продавал вместе с несколькими людьми запрещённые вещества через...
1 февраля 2024