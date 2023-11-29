Тегеран официально сообщил — в ближайшее время на вооружение иранской армии начнёт поступать российская авиатехника, информация о закупках которой поступала с 2022-го и была подтверждена в марте этого года.

Иван Шилов ИА Регнум Су-35

Уже завершены планы по присоединению к боевым частям иранских Вооруженных сил истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130, заявил 28 ноября агентству Tasnim замминистра обороны Исламской Республики, бригадный генерал Махди Фарахи.

О «завершении подписания контракта» на закупку истребителей поколения «4++» Су-35 стало известно, когда в начале весны об этом сообщило постпредство Ирана при ООН.

Поставку российской военной техники в Иран можно считать историческим моментом для вооружённых сил страны. На протяжении последних десятилетий Иран находится под американскими санкциями, запрещающими поставку в страну оборонных технологий и современных вооружений.

Также Совет Безопасности ООН ввёл против Исламской Республики оружейное эмбарго, срок которого истёк в сентябре 2020 года.

Больше всего от санкций пострадали ВВС страны, использующие устаревшую технику. Поэтому Иран активно ведёт поиск иностранных поставщиков авиационной техники.

Когда запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН, Исламская Республика согласилась приобрести «тридцать пятые» Су у России, приводило госагентство IRNA заявление иранского постпредства при ООН.

Две причины интереса Ирана к российской авиатехнике

В начале сентября 2023 года Иран начал получать учебно-тренировочные самолёты Як-130, которые были дислоцированы на 8-й тактической авиационной базе в городе Исфагане. Техника используется для подготовки иранских лётчиков, которым в будущем предстоит летать на современных истребителях российского производства, пояснил ИА Регнум военный эксперт Юрий Лямин.

По словам специалиста, обновление боевой пилотируемой авиации является главным приоритетом Ирана после прекращения оружейного эмбарго, введённого ООН согласно резолюции 2231.

За время действия санкций Иран смог наладить собственную оборонную промышленность, которая позволила удовлетворить потребности страны в вооружениях и военной технике.

Но отсутствие современных истребителей и ударных вертолётов до сих пор остаётся главной проблемой вооружённых сил.

Основу иранской истребительной авиации до сих пор составляют купленные в 1970-х годах истребители F-4, F-5, F-14 дополненные не очень большим количеством МиГ-29 и F-7 (китайская копия истребителей МиГ-21), купленных в начале 1990-х гг., а также перелетевших в 1991 г. из Ирака Mirage F.1. Основными ударными вертолётами являются устаревшие AH-1.

В случае возможного военного конфликта с США или Израилем Иран не сможет ничего противопоставить противнику в воздухе. Именно поэтому в Тегеране и заинтересовались возможностью закупки истребителей «тридцать пятых».

«Таким образом, истребители Су-35 нужны Ирану для начала обновления парка своих истребителей, а учебно-боевые самолёты Як-130 фактически идут в комплекте к ним для обеспечения подготовки пилотов Су-35», — пояснил Лямин.

Выбор именно российских поставщиков военной техники обусловлен рядом факторов.

Во-первых, Россия может позволить себе не соблюдать американские санкции против Ирана.

Поэтому в Тегеране могут не опасаться того, что в будущем купленная авиационная техника останется без технического обслуживания.

Тем более что на вооружении иранских войск ПВО уже стоят зенитные комплексы российского производства «Тор», С-300 и «Панцирь-С1».

Во-вторых, российские вооружения показали свою высокую эффективность в военных конфликтах последних лет.

Обкатка в боях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ВСУ

В частности, вертолёты Ми-28 использовались российским контингентом в Сирии и ВВС Ирака в боях против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также российская техника показала высокую эффективность в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Ми-28 используются в качестве носителей управляемых ракет класса «воздух — поверхность» «Изделие 305», которые могут наносить удар на дальность до 14 км. Эти машины выступают и в роли перехватчиков украинских беспилотников.

Модифицированная версия вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник» способна вести боевые действия в тёмное время суток. Совокупность этих уникальных характеристик делает вертолёты крайне привлекательными для иностранных покупателей.

Россия располагает «излишком» военной техники, что позволяет обеспечить поставку в короткие сроки. Речь идёт о партии истребителей Су-35, изготовленных по контракту для ВВС Египта. Под давлением США Египет был вынужден отказаться от реализации контракта, после чего истребители «зависли» на базе хранения авиазавода КНААЗ.

Предполагалось, что по контракту Россия передаст Египту 30 истребителей Су-30. По меньшей мере 15 машин были произведены и теперь ожидают своей судьбы. Ранее европейские СМИ сообщии, что Иран готов приобрести уже произведённые самолёты и оплатить постройку оставшихся по «египетскому контракту» машин.

В случае с штурмовыми вертолётами Ми-28 ситуация обстоит несколько иначе, однако Тегеран в любом случае рассчитывает на поставку этих машин.

«В свою очередь Ми-28 должны пополнить парк иранских ударных вертолётов, которые регулярно применяются Ираном в различных боевых операциях против террористических группировок на неспокойных участках границ с Ираком и Пакистаном», — отмечает Юрий Лямин.

За что ещё готов заплатить Тегеран

В теории Иран также может рассматривать закупки больших партий военной техники. Сейчас Тегеран закупает те вооружения, в которых нуждается больше всего.

По оценке экспертов, в будущем вероятны также закупки вертолётов Ми-17/171 и обновлённых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А.

Однако необходимо учитывать, что российские войска сами нуждаются в современной технике, поэтому в ближайшее время не стоит ожидать масштабных поставок за рубеж.

Также встаёт вопрос об оплате поставок военной техники.

Иран по-прежнему остаётся под жёсткими санкциями США, которые серьёзно влияют на экономику страны. Однако не исключено, что сотрудничество между Москвой и Тегераном в военной сфере может развиваться по принципу бартера. Тем более что Ирану есть что предложить другим странам.

Что Иран может предложить России

Несмотря на санкционный режим, иранский оборонно-промышленный комплекс смог наладить выпуск широкой линейки беспилотных летательных аппаратов различных моделей, которые успели зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Как ранее сообщало ИА Регнум, Иран недавно испытал новые способы глушения связи с беспилотниками при помощи дронов Ababil-4 и Kamaan-19.

Беспилотники используются в качестве носителя комплекса радиоэлектронной борьбы, создавая помехи на пути следования дронов противника.

В числе последних разработок иранского ВПК — барражирующий боеприпас Shahed-238.

Презентация разработки состоялась во время недавнего визита верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в университет аэрокосмических наук и технологий «Ашура». Новый беспилотник, разработанный в интересах иранской армии, является продолжением модели Shahed-136.

«Это продолжение развития барражирующих боеприпасов семейства Shahed-131/136, только вместо поршневых двигателей они оснащены небольшими реактивными двигателями, — пояснил Юрий Лямин.

По всей видимости, тут идёт размен дальности применения на скорость, заметил эксперт.

«То есть Shahed-238 должен быть быстрее, чем Shahed-136, но дальность его действия тоже должна быть меньше», — указал эксперт.

Судя по опубликованным в сети кадрам, Shahed-238 производятся в разных вариантах. Есть модели, предназначенные для ударов по заранее заданным координатам, есть оснащённые оптико-электронными системами для обнаружения и наведения на цель на финишном участке полёта.

Западные СМИ неоднократно сообщали, что беспилотники Shahed-136 послужили основной для российских барражирующих боеприпасов «Герань-2». В Иране столь же неоднократно заявляли о готовности поставлять дроны, однако не подтверждали информацию западных источников.

Вооруженные силы Ирана обладают технологиями производства современных беспилотников, эта техника может использоваться на больших дистанциях, а также для разведки и нанесения ударов, заявлял командующий Сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киюмарс Хейдари.

«Иран уже подготовил вооружение и технику для экспорта в дружественные страны», — приводил ТАСС слова генерала.

Иранские военные также представили широкую линейку беспилотников, комплексов ПВО и тактических ракет во время визита в Тегеран Сергея Шойгу 20 сентября. Глава российского оборонного ведомства тогда заявил, что российско-иранское сотрудничество в оборонной сфере вышло «на новый уровень».

Поэтому поставка Су-35 в Иран может открыть возможности для полномасштабного обмена оборонными технологиями.