Военно-воздушные силы Ирана проводят масштабные учения с использованием различных моделей беспилотников. Манёвры проходят на полигонах по всей территории Ирана, а также в акватории Персидского залива. Согласно заявлению министерства обороны страны, в манёврах были задействованы около двухсот беспилотников различных типов.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе учений отрабатывалась тактика применения ранее известных беспилотников различных классов, от разведывательных и разведывательно-ударных аппаратов вроде Ababil-3, Ababil-4, Mohajer-6 до различных дронов-камикадзе, таких как Ababil-2 и Arash. Среди прочего отрабатывались групповые удары дронами-камикадзе, а также поражение с их помощью морских целей.

Также иранские военные представили ряд новых разработок, в том числе беспилотники, предназначенные для охоты за другими дронами.

«Во время учений подразделения отработали и внедрили методы и технические средства радиоэлектронной борьбы», — заявил пресс-секретарь учений дронов Алиреза Шейх.

С его слов, в ходе манёвров были опробованы способы глушения связи с беспилотниками при помощи дронов Ababil-4 и Kamaan-19.

Предполагается, что дроны могут использоваться как платформа для установки средств радиоэлектронной борьбы, которые глушат канал связи между пунктом управления и беспилотником противника. В теории это позволяет нейтрализовать угрозу, исходящую от «роя», всего несколькими «дронами-глушилками».

Как рассказал в комментарии для ИА Регнум военный эксперт, автор ряда книг по военно-промышленному комплексу Ирана Юрий Лямин, в Иране долгое время ведутся работы над созданием «дрона-охотника». В качестве носителей для комплексов радиоэлектронной борьбы используются различные модели беспилотников.

«Собственно, иранцы уже давно используют беспилотники в качестве носителей комплексов РЭБ, но обычно для этого используются специально оборудованные аппараты на базе серийных, ранее неоднократно использованных дронов Ababil-4, Mohajer-6 и других. Представленный на учениях Kamaan-19 — это попытка создать более дешевый специализированный беспилотник для этих целей», — отметил эксперт.

В Иране не раскрыли технические характеристики новой разработки. По опубликованным в сети кадрам можно сделать вывод о том, что Kamaan-19 — это дрон самолётного типа, который предназначен для запуска с взлётно-посадочной полосы. Предположительно, беспилотник обладает существенной дальностью применения и может использоваться для прикрытия авиабаз от атак с воздуха на расстоянии в сотни километров.

Ещё одной новинкой учений стали дроны Karrar с установленной зенитной ракетой. В случае успешного завершения испытаний дроны смогут использоваться для уничтожения крупных беспилотников или пилотируемой лётной техники: самолётов и вертолётов. Попытки адаптировать дроны в качестве носителей зенитных ракет ранее уже несколько раз предпринимались иранским ВПК, но судить об успехах испытаний пока преждевременно, считает Юрий Лямин.

«Что касается беспилотника Karrar с зенитной ракетой, то надо заметить, что иранцы уже не первый год ведут активные работы в этом направлении. Ранее они уже испытывали с той же модели ракеты Azarakhsh (иранская версия американской зенитной ракеты AIM-9). На нынешних учениях была установлена ракета от иранского зенитного комплекса Majid, которая в целом новее и мощнее», — сообщил эксперт.

Беспилотники Karrar были приняты на вооружение иранских ВВС в 2009 году. С тех пор базовая модель неоднократно модернизировалась для выполнения разведывательных и ударных миссий. Максимальная дальность применения без боевой нагрузки составляет около 1000 км, однако адаптация для нанесения ударов сокращает ее до 400 км. Попытки адаптировать Karrar для выполнения задач по противовоздушной обороне предпринимаются с 2017 года, однако говорить о результате пока рано. Даже несмотря на то что в ходе учений воздушная мишень была успешно поражена.

«Про эффективность сочетания беспилотника и зенитной ракеты сейчас сложно говорить, но Иран серьёзные усилия прикладывает в деле создания беспилотных перехватчиков. По сути, они являются одними из пионеров в этой сфере», — отмечает Юрий Лямин.

Специалист также добавил, что Иран ведёт разработку барражирующих зенитных ракет, известных по данному им американцами индексу как «358». Если судить по этим разработкам, иранские конструкторы умеют сочетать высокий уровень инноваций и технологичности для обеспечения массового производства.

Во многом прошедшие учения иранских ВВС можно считать демонстрационной акцией.

Во-первых, Иран показывает свою огневую мощь другим державам региона — Израилю и Саудовской Аравии, а также США, имеющим базы в Персидском заливе. Также демонстрация дронов может быть использована для привлечения потенциальных покупателей иранской военной продукции.

Ранее Иран представил масштабную экспозицию на площадке российского форума «Армия-2023», предложил на экспорт широкую линейку дронов различных типов. Также иранские военные представили передовые разработки в области беспилотной авиации министру обороны России Сергею Шойгу в рамках его визита в Иран в начале сентября. В частности, были продемонстрированы боеприпасы «358», беспилотники Shahed-136 и ряд другой техники.

Западные СМИ полагают, что Россия может в будущем стать крупнейшим покупателем иранской военной продукции. Однако пока Иран не стремится предлагать на экспорт свои самые передовые разработки.

«Тот же беспилотник Karrar и зенитные ракеты Majid — они же AD-08 — хоть и предлагаются на экспорт по отдельности, но сочетание беспилотника с ракетой от этого ЗРК, как я понимаю, только сейчас полноценно отработали на учениях. Соответственно, теперь всю полученную информацию иранские специалисты должны изучить, оценить и так далее. Потом беспилотники должны поступить на вооружение иранских ВВС, и только после этого дроны могут быть представлены на экспорт», — отмечает Юрий Лямин.

С другой стороны, продолжает специалист, иранские разработки в сфере дроностроения могут привлечь внимание иностранных покупателей за счёт своей простоты в эксплуатации, относительной дешевизны и опыта применения в реальных боевых условиях.

«Насколько я знаю иранский ВПК, там сейчас могут идти параллельные подобные проекты. В целом это одно из очень перспективных направлений, которое, безусловно, может привлечь внимание иностранных заказчиков», — резюмирует Юрий Лямин.

В теории успешное завершение испытаний техники по борьбе с беспилотниками может изменить правила ведения боевых действий.

Как ранее отмечал в комментарии ИА Регнум общественный деятель и руководитель движения «Дронница» Алексей Чадаев, массированное применение дронов в рамках специальной военной операции российских войск на Украине серьёзно изменило характер ведения боевых действий. Цена зенитной ракеты существенно превышает стоимость беспилотника, что делает существующие зенитные комплексы неэффективными для борьбы с большим количеством дронов.

В этом смысле возможное появление иранских разработок в зоне СВО серьёзно снизит роль ударных беспилотников противника и в конечном итоге серьёзно изменит расклад сил в зоне конфликта. Как сообщил в комментарии ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский, дроны, оснащённые комплексами РЭБ, могут существенно осложнить действия украинских беспилотников.

«Минобороны регулярно даёт сводки: за сутки было сбито столько-то дронов, столько-то ракет. Если предположить, что в небе постоянно летает такой «мобильный РЭБ», то сбивать ничего не нужно. Он летает, глушит сигнал, дроны падают, как мухи. Насчёт малогабаритных беспилотников не знаю, но на тех, которые летают на 300–500 или 1000 километров, установка такого оборудования вполне возможна. Все будет зависеть от его мощности. В теории массовый налёт 20–30 дронов могут остановить 5–6 таких «глушилок», — отметил эксперт.

Также Александр Михайловский отметил, что беспилотники Karrar, оснащённые зенитными ракетами, могут охотиться за украинскими дронами, которые действуют на сверхмалых высотах и остаются недосягаемыми для наземных средств ПВО. «Сейчас адаптируют вертолёты для охоты за дронами, чтобы они из автоматической пушки их сбивали. Теперь, может, дроны будут охотиться за вертолётами. Но оговорюсь, что это всё сугубо теоретически», — добавил специалист.