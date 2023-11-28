Тегеран, 28 ноября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Тегеран и Москва окончательно согласовали сделку по продаже ударных вертолётов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолётов Як-130. Об этом 28 ноября заявил заместитель иранского министра обороны Мехди Фархи в беседе с агентством Tasnim.

Rob Schleiffert Су-35

Как отметил Фархи, Иран получит все эти самолёты и вертолёты, процесс поставки которых Тегерану уже начался.

По данным источника, иранская сторона с 1990-х годов не закупала новых боевых самолётов, когда приобрела несколько российских истребителей МиГ-29.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября Иран получил учебно-боевые самолёты российского производства Як-130. Эти летательные аппараты будут использоваться для обучения новых пилотов иранских ВВС.