Утром 28 ноября украинские СМИ одно за другим начали сообщать об отравлении жены начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова — Марианны. Первым было издание «Бабель», сославшееся на источники в военной разведке. По информации издания, Марианну Буданову «отравили тяжёлыми металлами», она находится в больнице. «Сейчас заканчивается курс лечения, дальше — контроль врачей», — отметил собеседник издания в ГУР.

Иван Шилов ИА Регнум Марианна Буданова

По его словам, эти вещества никоим образом не используются в быту и в военном деле. Их наличие, как указали в разведке, может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека. Позже онлайн-издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники «в силовом блоке» подтвердило эту информацию, уточнив, что жену Буданова «скорее всего отравили через еду». А самым известным тяжелым металлом является мышьяк, который традиционно в еду и добавляли те, кто имел к ней доступ.

«Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у неё быстрее. А так отравление подтвердилось ещё у нескольких сотрудников: они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — сообщили источники.

Украинские СМИ сразу же вспомнили, что в июне 2023 года представитель ГУР Андрей Юсов в интервью рассказывал о том, что его начальник пережил больше десяти покушений с начала спецоперации ВС РФ. Также вспомнили и об интервью украинскому подразделению «Радио Свобода»* (СМИ, выполняющее функции иноагента. — Прим. ред.), где сам Буданов говорил, что его счастье всегда с ним, живет в кабинете 24/7. Он отмечал, что супруга не работает в ГУР. Она — офицер полиции и преподаватель кафедры юридической психологии в Национальной академии внутренних дел.

Но мало кто вспомнил о подробностях личной жизни Буданова, которые ложатся в первую из трех версий того, кто и почему мог отравить сотрудников военной разведки и жену их руководителя.

Отелло в погонах

В первый день осени украинской журналистке Наталье Мосейчук во время беседы с главным военным разведчиком Украины удалось узнать и подробности его личной жизни. Жизнь эта оказалась не такой уж простой. Тот признался, что первый раз женился в 2009 году и потом развелся. На реплику Мосейчук, что она не знала о второй попытке собеседника связать себя узами брака, Буданов похвастался: «Кстати, недавно, несколько дней назад 10 лет исполнилось [нашему браку]. Да, первый юбилей».

Таким образом, Марианна Буданова — его вторая жена.

Кто знает, какие у них отношения и не могли ли они испортиться после того, как та переехала к нему в кабинет. В декабре 2020 года западные СМИ сообщали о быстром росте количества разводов после самоизоляции во время пандемии COVID-19. Вынужденное нахождение в одном помещении круглые сутки было чревато для многих пар обострением противоречий и, как следствие, разводом.

С учётом того, что Марианна Буданова — ещё и носитель секретной информации, и и т. ч. потому, что круглосуточно находилась рядом с мужем, гипотетический развод — это ещё и угроза госбезопасности страны. Поэтому Буданову могли попытаться устранить. С ведома или без ведома мужа — другой вопрос. Но исключать эту версию нельзя. Особенно с учётом того, что первый брак Буданова был несчастливым, что может указывать на тяжёлый и неуживчивый характер. Последнее, опять-таки, могло сыграть свою роль в условиях, когда у супругов не было возможности отдохнуть друг от друга.

Подковёрные игры

Более приземлённая и неромантичная версия отравления жены Буданова связывает этот инцидент с обострившимся противоречием между военным и политическим руководством страны. За два дня до известий об инциденте зампредседателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, член фракции партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В ответ коллеги Безуглой потребовали уже её отставки с поста замглавы комитета. А некоторые военные довольно резко охарактеризовали умственные способности депутата, припомнив её ряд скандальных инициатив. Например, законопроект, позволяющий командирам расстреливать подчинённых.

Более того, 7 ноября от взрыва подаренной на день рождения немецкой гранаты погиб помощник Залужного Геннадий Частяков. В версию со случайным самоподрывом поверили не все. Так что и нынешний инцидент некоторые также связали с подковёрной борьбой украинских элит.

Примечательно, что ГУР МОУ — самая проамериканская из украинских силовых структур. «Любимым детищем» ЦРУ эта структура даже называлась в публикации The Washington Post. По информации этого издания, после 2014 года США вложили в реформирование и перестройку Главного управления разведки Минобороны Украины значительные средства. Его бывший начальник Валерий Кондратюк и вовсе уверял, что руководство ГУР было прозападным ещё до первого Майдана и саботировало распоряжения властей Украины и в 2004, и в 2014 годах в пользу поддерживаемых США политиков.

А вот Служба безопасности Украины лояльна скорее не Западу, а лично Владимиру Зеленскому. Главу СБУ Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада некоторые называют личными палачами главы государства. Примечательно, что именно с ними связывают и расправу над агентом ГУР Денисом Киеевым. Последний был убит в марте 2022 года в машине СБУ. Буданов обещал отомстить за его смерть. Однако позже начальники двух спецслужб выпустили совместное обращение, в котором заявили об отсутствии претензий друг к другу.

С учётом появляющихся в западной прессе публикаций о том, что США вместе с такими союзниками, как Германия, намерены заставить украинское руководство пойти на переговоры с Россией, нельзя исключать, что Зеленский решил прибегнуть к чистке руководства силовиков от агентов Запада. Чистке решительной, но тайной, чтобы была возможность не портить отношения с Западом, а свалить всё на вездесущих «агентов России». Благо, 27 ноября в интервью The Times секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что РФ якобы «активизировал сеть своих шпионов» на территории Украины.

Впрочем, отравление Марианны Будановой можно объяснить не только политикой или несчастливым браком.

Тяжёлый шик

В рассказах источников обращает на себя внимание то, что Марианну Буданову «скорее всего, отравили через еду». И тут стоит вспомнить о том, какие продукты накапливают тяжёлые металлы. Одними из первых являются устрицы и мидии.

В опубликованной еще в 2017 году статье морских биологов Карадагской научной станции говорилось о том, что «концентрация ионов тяжёлых металлов в водах Черного моря в результате работы промышленных и сельскохозяйственных предприятий постоянно растёт». Ученые фиксировали рост загрязнений воды и донных отложений прибрежного шельфа именно при помощи моллюсков, которые постоянно обитают в этой зоне моря. В частности, исследовалось накопление четырех тяжёлых металлов: кадмия, свинца, меди и цинка в мягких тканях полуторагодовалых мидий и гигантских устриц, которых выращивали в Юго-Восточном Крыму. Устрицы как раз показали, что могут накапливать высокие концентрации меди и цинка, этого требует их физиология.

Таких моллюсков выращивают и на Украине. Пожалуй, самым известным и разрекламированным украинским производителем является предприятие «Устрицы Скифии», расположенное на берегу Тилигульского лимана. В 2021 году об этой ферме рассказывал ныне «придворный» журналист Дмитрий Комаров — это было первая устричная ферма в стране.

На редких видео с испытаниями украинских морских дронов обращает на себя внимание местность: создаётся впечатление, что испытывали дроны не в море, а в закрытых водоёмах. Сами морские беспилотники украинские СМИ называют детищем СБУ. Однако в выпущенном 24 ноября фильме канала «1+1» «Крымский мост на бис. СБУ. Спецоперации победы» одним из главных спикеров наряду с Малюком был и командующий ВМС адмирал Алексей Неижпапа.

Сами атаки на Крымский мост при помощи дронов были плодом совместных усилий военных и эсбэушников. А это значит, что в операциях могли принимать участие и специалисты ГУР, а готовились они в районе Тилигульского лимана. Там же могли отрабатываться операции по проникновению в Крым по морю: ранее о нескольких таких сорванных попытках украинских морских диверсантов сообщало Минобороны РФ. Примечательно, что сам Буданов в лейтенантскую молодость также успел поплавать с аквалангом и в целом неплохо знаком со спецификой работы подводных диверсантов, о чём он рассказывал и Мосейчук.

В общем, Буданов вполне мог находиться где-то недалеко от устричной фермы по делам службы и заехать туда вместе со своей женой, где та (а также некоторые из сопровождавших её военных разведчиков) и отравились теми самыми тяжёлыми металлами.

И эта версия представляется нам наиболее правдоподобной.