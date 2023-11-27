Новый, 642-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутата от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой об отсутствии плана действий на 2024 год у главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного. По её словам, военные лишь указали на необходимость забирать на службу не менее 20 тысяч граждан в месяц. В отсутствие «плана войны» главкому следует уйти в отставку, считает Безуглая.

Иван Шилов ИА REGNUM

С критикой киевского военного руководства выступил военнопленный Богдан Куманский. Видеокадры с ним обнародовало Минобороны РФ. Боец говорит, что в армии отмечены многочисленные случаи самовольного оставления части и что очень много так называемых «отказников» утекло из 118-й бригады, потому что люди не хотят быть «мясом». Пленный также отметил, что руководство занимается не подготовкой бойцов, а затыканием ими дыр на линии фронта.

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой» из-за несбывшегося обещания победы раскритиковал Владимира Зеленского. Он, в частности, отметил, что речи главы киевского режима не соответствуют действительности, ему следует нанять нового спичрайтера.

Тем временем военнослужащие подразделений морской пехоты, которые сегодня, 27 ноября, отмечают свой профессиональный праздник, находятся на самых напряженных участках СВО, проявляя массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.

В боях специальной военной операции «гвардейскими» стали 40-я отдельная Краснодарско-Харбинская дважды Краснознаменная бригада и 155-я отдельная бригада морской пехоты. Среди Героев России — морские пехотинцы Михаил Гудков, Олег Власов и Руслан Курбанов. Девиз «чёрных беретов» остается неизменным долгие годы: «Там, где мы, там — победа!».

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