Киев, 8 ноября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Следствие считает несчастный случай основной версией гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова. Об этом заявила 8 ноября спикер Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.

Кадр из видео

Помощник украинского главнокомандующего Валерия Залужного Частяков погиб в своём доме под Киевом 6 ноября в результате взрыва гранаты. В тот день офицер отмечал своё 39-летие.

«По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством», — приводит комментарий Сапьян пресс-служба ведомства.

Правоохранители рассматривают и другие версии гибели Частякова. В их числе — убийство по заказу якобы российских спецслужб или убийство из личной неприязни. Следствие по делу продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МВД Украины, Частяков у себя дома раскрывал пакеты с подарками в присутствии жены и детей. В одном из пакетов был ящик с бутылкой виски и гранатами. Одну из гранат взял в руки 13-летний сын Частякова, тогда отец забрал у него боеприпас и выдернул кольцо, что привело к взрыву. Мужчина погиб на месте, подросток получил тяжёлые ранения.

Гранаты нового западного образца Частякову подарил его коллега. При этом офицер предупредил именинника, что гранаты боевые, но тот, вероятно, не отнёсся к предупреждению всерьёз.