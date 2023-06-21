Белгород, 21 июня, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 21 июня вручил ключи от новых квартир жителям, которые полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Новоселье сегодня у семей из Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов, Валуйского и Шебекинского городских округов», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что средства на приобретение жилья были выделены из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина.

«На сегодняшний день из 1744 семей новое жильё выбрали 950. Уверен, что каждому, кто проживал в 15 населённых пунктах, где был объявлен режим ЧС, мы жильё предоставим», — пообещал Гладков.

Ранее белгородский губернатор сообщил о том, что в городе Шебекино начались широкомасштабные работы по оценке ущерба, нанесённого ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Белгородская область с начала июня находится под постоянными обстрелами со стороны ВСУ. Так, 19 июня ВСУ обстреляли село Пороз, в результате были повреждены три частных дома, пострадавших не было. До этого Гладков сообщал об обстреле хутора Балки в Шебекинском округе. Обошлось без пострадавших, но в результате попадания осколков снаряда получили повреждения линия электропередачи и остекление в одном из частных домов.