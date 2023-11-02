Москва, 2 ноября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) внесла в Государственную думу поправки о предоставлении преимущества участникам СВО и их детям при зачислении в техникумы и колледжи. Об этом 2 ноября сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак в Telegram-канале.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы — их будут принимать в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения», — написал он.

Турчак уточнил, что рабочая группа внесла в Госдуму необходимые для этого поправки, и указал на, что такие изменения законодательстве не предполагают поступление таких абитуриентов в учебные заведения без конкурса.

«Но при прочих равных (к примеру, одинаковом количестве баллов) преимущество будет у тех, кто участвовал в спецоперации и их детей», — пояснил глава рабочей группы.

Он добавил, что дети сотрудников силовых ведомств и военных, которые в ходе СВО получили серьёзные увечья или погибли, будут иметь возможность поступить в кадетские и другие военные училища вне конкурса.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что участников СВО и их дети, а также Героев России и награжденных орденами Мужества будут принимать в вузы в рамках отдельной квоты. В Госдуме 30 июля поддержали идею Миноборазования о начислении дополнительных баллов абитуриентам после СВО

В пресс-службе Общероссийского народного фронта 14 сентября заявили, что направили предложения о дополнительных льготах для детей участников СВО президенту России Владимиру Путину. В ОНФ уточнили, что средних специальных учебных заведениях нет льгот на обучение участников спецоперации и их детей.