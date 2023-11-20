Финляндия с 18 ноября закрыла пять пограничных пунктов на границе с Россией, включая четыре наиболее популярных. Таким образом, российско-финская граница оказалась почти полностью перекрыта.

Иван Шилов ИА Регнум

Это вызвало возмущение русскоязычных жителей государства. Они недовольны тем что официальный Хельсинки, включившись в геополитическое противостояние с Россией, катком прошелся по интересам простых людей, желающих спокойно жить и поддерживать общение со своими друзьями и родственниками по ту сторону границы.

Новая «линия Маннергейма»

Ещё несколько лет назад власти Суоми начали приучать своё население к мысли о том, что Москва может предпринять определённые враждебные действия в отношении своего соседа.

«В докладе правительства говорится, что по мере изменения среды безопасности Финляндия готовится к тому, что как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе она будет подвержена исключительным, широкомасштабным и сложным гибридным средствам воздействия», — заявили полтора года назад в финском Министерстве внутренних дел.

В МВД дали понять, что Москва в качестве своего «гибридного оружия» может использовать беженцев из стран Азии и Африки, использующих Россию в качестве транзитной территории на пути в ЕС. В министерстве предупредили, что приём заявлений от беженцев о предоставлении убежища в Финляндии отныне станет осуществляться лишь на строго определенных КПП на границе.

Также финский законодатель позаботился о том, чтобы отчуждать у частных владельцев участки пограничной земли под создание забора, которым Суоми намеревается отгородиться от России. После закрытия контрольно-пропускных пунктов финны принялись превращать их в маленькие крепости — стали загораживать автотрассы бетонными блоками и заборами.

Эта новая «линия Маннергейма» должна защитить Финляндию от орд беженцев из бедных азиатских и африканских стран, которые пытаются проникнуть в вожделенный ЕС транзитом через Россию.

В финском правительстве не исключают, что в любой момент «Путин может последовать прошлогоднему примеру Лукашенко».

Напомним, что ответственность за миграционный кризис 2021 года на восточных границах ЕС руководство сообщества всецело возлагает на «белорусского диктатора», который по своей злой воле собрал в Белоруссии беженцев из третьего мира и бросил их на штурм границ Евросоюза. В Хельсинки полагают, что на подобный шаг решила пойти и Москва.

Не только беженцы

Директор по исследованиям хельсинкского Института международных отношений Синикукка Саари выделяет три «метода гибридного влияния», которые, по её мнению, Россия могла бы использовать против своих соседей.

Первый из этих методов — направление мигрантов через границу. «Сейчас Россия снова пытается оказать давление на Финляндию с помощью мигрантов, они используются как оружие», — говорит Саари. Она вспоминает события 2015 года, когда в течение нескольких месяцев мигранты прибывали в Финляндию через внешнюю границу ЕС в больших, чем обычно, количествах.

«Эксперт» приводит и ещё одно «доказательство» — мол, поскольку Россию и Белоруссию связывают тесные союзнические отношения, значит белорусские силовики не могли не поделиться «опытом» со своими российскими коллегами. «Как минимум, они обменялись мнениями об этой операции», — говорит Саари.

Также, по ее словам, Россия способна напустить на Финляндию большое количество трудовых мигрантов из стран Центральной Азии и Кавказа.

Наконец, «эксперт» не исключает, что Россия также может нанести удар по финской инфраструктуре. Саари напоминает, что именно «русский след» стал первой версией при недавнем повреждении подводного газопровода Blaticconnector.

Кроме того, по мнению сотрудницы финского Института международных отношений, коварная Москва заготовила и другие подлые приёмы против Финляндии.

«Умышленный ущерб окружающей среде, замаскированный под несчастный случай», — приводит она пример. На практике это, по мнению Саари, может стать «разлив нефти на российском танкере в Балтийском море». Может, конечно «остаться неясным, была ли это преднамеренная утечка или вообще повреждение», но в целом финны, похоже, готовы довольствоваться опробованным принципом «хайли лайкли».

Впрочем, Синикукка Саари полагает, что «Финляндии не следует паниковать и не следует позволять давлению России влиять на ее собственные решения».

Граница на замке

В прошлом году в Хельсинки говорили, что Москва слишком занята украинскими делами, чтобы строить ещё и козни против Финляндии, ну а потом всякое, дескать, может случиться. При этом усиленно шла подготовка к борьбе с «гибридной угрозой». Как известно, в течение последних четырнадцати месяцев власти Суоми заблокировали возможность въезда в свою страну для большинства граждан России.

Отныне достаточным поводом для въезда не является даже факт владения недвижимостью. Запрещён въезд на автомобилях с российскими номерами, а недавно был введён запрет на въезд со стороны РФ и на велосипедах. Этот запрет вызвал недоумение, но в финской погранслужбе разъяснили, что велосипедами часто пользуются рвущиеся в Суоми мигранты.

С 18 ноября финны закрыли (пока, как они утверждают, лишь на три месяца) четыре наиболее оживленных погранпункта на границе с РФ — «Ваалимаа» (напротив российского КПП «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») в Ленинградской области и «Ниирала» («Вяртсиля») в Карелии. На следующий день к ним добавился КПП «Вартиус».

По данным финской стороны, с августа до 16 ноября через восточную границу прибыли в общей сложности 313 просителей убежища, а за первое полугодие 2023-го прошения на восточной границе подали 327 человек. Такой рост численности беженцев финны объясняют тем, что якобы Россия намеренно отправляет этих «гостей» к рубежам Суоми.

Хотя финны еще в прошлом году запретили въезд к себе в страну большинству граждан России, в последние сутки перед закрытием на четырех КПП возникло столпотворение. Люди, ещё имеющие возможность пересекать границу, торопились сделать это в последний раз. Некоторые громко жаловались на то, что теряют возможность навещать родителей и друзей, остающихся на другой стороне пограничных рубежей.

В оправдание совершённого шага финский министр обороны Антти Хяккянен разразился обвинениями космического масштаба. Он нашел «явные признаки» того, что именно Россия спровоцировала кризис с потоком беженцев в регионе Средиземного моря, а также на границах с Польшей и Прибалтикой. Министр признал, что закрытие юго-восточных финских пограничных пунктов стало большой проблемой для людей с двойным гражданством, но тут же переложил всю ответственность за эту ситуацию на Москву.

«Если соседняя страна использует уязвимости нашей правовой системы, то мы вынуждены защищать самое важное: безопасность финнов», — заявил он.

Финское злорадство

18 ноября около сотни русскоязычных граждан Финляндии провели митинг протеста перед зданием парламента. Дабы не давать повода обвинить себя в том, что они являются «агентами Москвы», протестующие заявили, что всячески «осуждают практику России по использованию беженцев как оружия в международной политике» и «поддерживают стремление Финляндии к безопасности, к защите своих границ». Но в то же время они просили сохранить им право на перемещение и на встречи с родственниками.

«Я должна была сегодня быть в Петербурге. Вчера мои родители плакали мне в трубку, поскольку они боятся, что больше нас не увидят. Заботиться о родителях тоже очень сложно. Я не могу послать им деньги и боюсь, что не смогу к ним больше приехать», — с горечью рассказала участница митинга Вера Пономарева.

Участники акции призывали «найти другие решения для борьбы с гибридным влиянием», например, открыть пункт пропуска Париккала. Он не является международным, и ранее пользоваться им могли только граждане Финляндии и России, заранее оформившие разрешение.

«Я гражданин Финляндии и России. Угнетает, что ранее близкая Финляндия становится такой далекой, что нам надо ездить через Эстонию. А если и Эстония закроет границу, то придется летать через Стамбул», — говорит другой участник митинга, Сергей.

На портале Adressit.com появилась петиция с призывом обеспечить возможность посещения России тем, у кого там есть родственники — ее подписали уже почти 13 тысяч человек. «Приграничное движение между Финляндией и Россией надо разрешить — при наличии семейной связи. Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека», — указал автор петиции Петри Маттинен.

Сомнительно, правда, что этим людям пойдут навстречу. В целом финское общество распропагандировано таким образом, что не склонно проявлять сочувствия к русским — даже к обладателям двойного гражданства.

Недавно финские СМИ опубликовали итоги опроса, свидетельствующие о том, что 62% жителей Суоми склонны распространить на жителей России принцип коллективной ответственности. Они считают, что все граждане России скопом виноваты в «войне на Украине». Поэтому на жалобы о том, что закрытие границ отрезало их родственников, финны злорадно отвечают в духе «вините в этом Путина».

Заодно финны стали более брутально обходиться с прибывающими к их границе мигрантами.

Так, когда 17 ноября к КПП «Ниирала» прибыла очередная группа из тридцати беженцев на велосипедах и пешком (среди них были женщины и дети), то одному из них пограничники распылили газ в лицо, когда он попытался пробежать мимо них. Такое обращение с беженцами, несомненно, должно импонировать избирателям находящейся сейчас у власти в Финляндии правой коалиции. Коалиции, министров которой уже неоднократно уличали в неонацистских симпатиях.