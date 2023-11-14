Уже на следующей неделе в Нидерландах запланированы парламентские выборы. Одна из ключевых тем, беспокоящих избирателей, — вышедшая из-под контроля проблема миграции. К стремящимся в Европу потокам мусульманских беженцев с Ближнего Востока или из Африки все уже успели привыкнуть, однако теперь начались сложности с новыми гостями — украинцами.

Иван Шилов ИА Регнум

Их количество в «стране тюльпанов» приближается к сотне тысяч — и правительство Марка Рютте не справляется с размещением этих людей. При этом Амстердам считается одним из главных сторонников поддержки Киева в ЕС. Достаточно вспомнить, что именно Нидерланды наряду с Данией первыми согласились на передачу истребителей F-16 в распоряжение ВСУ.

Возникает логичный вопрос — чувствуют ли избиратели связь между миграционным кризисом и регулярными расходами бюджета на военную и финансовую помощь Киеву.

То, что ситуация с наплывом беженцев — кризисная, признают и сами нидерландские власти, во всяком случае на уровне муниципалитетов. К примеру, в Утрехте, одном из крупнейших городов королевства, местные чиновники констатировали: их возможности размещать украинцев превышены на 90%. «Мы хотим, чтобы люди не ночевали на улице, но из-за большого количества людей, которые (сюда) приходят, нам приходится их выгонять», — заявила мэр города Шарон Дейксма.

«Мигрантоёмкость» столицы страны еще более ограничена. Население Амстердама уже сейчас на 52% составляют иностранцы, напомнил в комментарии ИА Регнум старший научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Егор Сергеев.

«Примерно такая же ситуация сложилась в Гааге и Роттердаме», — указал эксперт. До 18% населения Нидерландов родилось за пределами страны. Последние опросы свидетельствуют о том, что большинство голландцев хотело бы сокращения количества мигрантов и лиц, ищущих убежище», — подчеркнул исследователь.

Это, разумеется, шокирует привыкших к высокому уровню благосостояния и безопасности простых голландцев. Теперь помимо арабов и африканцев они вынуждены наблюдать на своих улицах сотни украинских беженцев, у которых не только нет средств к существованию, но и крыши над головой. А еще они дорого обходятся.

По официальным данным нидерландского правительства, на среднестатистическую семью украинцев в месяц тратится 726 евро в месяц, на одного взрослого — 384 евро, а еще есть разные дополнительные сверхрасходы.

Демократы против рептилоидов

Летом кабинет Рютте попытался выработать некое компромиссное решение, чтобы сгладить остроту мигрантского вопроса. Но правительство не только не преуспело в этом, но еще и распалось в процессе.

Рютте, который представляет главную силу правившей коалиции — «Народную партию за свободу и демократию» — поставил вопрос о приезжих ребром. Он выдвинул ряд принципиальных требований партнерам по коалиции: «Демократам-66», «Христианско-демократическому призыву» и «Христианскому союзу».

В числе прочего премьер предложил разделить мигрантов на категории, чтобы сократить их количество. Его уже бывшие политические союзники на это пойти отказались, поэтому теперь в воздухе повисла интрига относительно партийного состава следующего правительства.

Претендентов на его формирование уже достаточно.

Среди наиболее критически настроенных по отношению к беженцам, разумеется, правые, которых мейнстримная пресса традиционно обвиняет в экстремизме. Даром, что в названиях этих партий, так же как и у их оппонентов, фигурируют «демократия» и «свобода»

Этот политический фланг давно известен своей скандальностью. Эксцентричный лидер «Партии свободы» (16 мандатов) Герт Вилдерс судился с мусульманами из-за хронических оскорблений Корана. А руководитель движения «Форум за демократию» (2 мандата) Тьерри Боде утверждал, что миром управляет инопланетная цивилизация рептилоидов.

Впрочем шансы правых — и не только радикалов, но и умеренных — на победу крайне сомнительны, полагает Сергеев.

«Голландцы в среднем левые и не разделяют правые настроения», — указывает эксперт. Но эти силы все же пользуются определенной поддержкой. Кстати, к Украине и ее европерспективам они вообще довольно критически настроены. Однако среди партий, реально претендующих на формирование нового правительства, правопопулистов нет.

«Контракт» против временных жителей

Впрочем, это совершенно не значит, что Марк Рютте, бессменно находившийся в премьерском кресле с 2010 года, может рассчитывать на легкие перевыборы.

Петер Омзигт, выходец из христианских демократов, ранее поддерживавших Рютте, этой весной создал свою партию «Новый социальный контракт», которая уверенно занимает первую строчку в большинстве опросов. Несмотря на умеренность, эта сила вполне четко обозначила свое стремление сократить миграцию. По этому вопросу Омзигт даже готов сотрудничать с правыми.

Вообще понимание того, что с миграцией нужно срочно что-то делать и уж точно не потакать ее увеличению, — своего рода консенсус в голландском политическом истеблишменте. И любая коалиция по итогам выборов так или иначе будет исходить именно из этого.

Соответственно, десятки тысяч украинских беженцев рискуют столкнуться, как минимум, с резким сокращением дотаций от государства. Тем более что, как напоминает Сергеев, украинцев голландцы воспринимают в качестве временных жителей своей страны, пока не закончатся боевые действия.

Примеры резкого урезания пособий украинским беженцам в еврозоне уже есть — Польша, в которой теперь находится более миллиона украинцев, вполне легко пошла на этот шаг. Так что здесь можно говорить об общеевропейском тренде.

Все рассчитывали на недолгое пребывание украинцев, которые бы вернулись обратно сразу после победы ВСУ. Но время идет, расходы растут, беженцев все больше, многие из них уже хотят остаться навсегда, а обещанной Вашингтоном победы Киева все никак не предвидится…

Зато в области голландской внешней политики на радикальный поворот в стиле Роберта Фицо рассчитывать не приходится, предупреждает эксперт.

«В Нидерландах в отличие от внутренней политики очень непротиворечивая внешняя. На международной арене курс меняется довольно слабо», — уверен Сергеев. Такие основные вещи, как евроатлантическая ориентация, европейский выбор — это все сохранится вне зависимости от итогов голосования. Респектабельные политические силы и их электорат все еще одобряют ответ ЕС и их государства на украинский кризис.

Но и здесь стоит сделать оговорку — поддержка, конечно, сохранится, но вот внутри ЕС Украину Амстердам видеть не желает. То же самое правительство Рютте вполне однозначно резко высказывалось даже против придания стране статуса кандидата, не говоря уже и о полноценном членстве.

Так что голландские выборы принесут мало позитивных новостей Киеву, который сейчас пытается отчаянно бороться против падения интереса Запада к себе. И уж точно не приблизят его к вожделенному попаданию в еврозону, как бы ему это ни обещала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.