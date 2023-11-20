Та оторванная со столба у станции метро «Университет» листовка не сохранилась в бумаге, но сфотографировали её многие. Такой наивной глупостью она была наполнена, что пройти мимо было просто невозможно: «Майдан стоит не за НАТО, США или Европу… НАМ ПРОСТО НАДОЕЛО ЖИТЬ В Г-НЕ».

Иван Шилов ИА Регнум

Длинные и краткие формы наглядной агитации, налепленные по всему Киеву, убеждали прохожих в том, что грязное, буйное и дурно пахнущее месиво, затопившее центральную площадь столицы, стоит за социальную справедливость. Чтобы у пенсионеров появились деньги на лекарства, власть стала честной, милиция защищала людей, а чиновники не брали взятки. В общем, «за порядок, стабильность и экономическое развитие, за уважение к каждому человеку».

Многие киевляне, бежавшие после работы на Майдан и стоявшие там до утра в дыму костров, были уверены, что делают святое дело. Ведь живется всем очень плохо, и «хуже уже не будет». И надо честно сказать, что у большинства майданувшихся были действительно светлые мотивы.

Многие искренне откликнулись на «звиряче побыття» студентов спецподразделением «Беркут» и горели желанием кого-то наказать. Власть жадной и наглой «команды профессионалов» Януковича, отбиравшей бизнесы, везде желавшей иметь долю и откаты, на самом деле стояла всем поперек горла. Даже в Донецке. А единоличное решение Виктора Федоровича отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС во время Вильнюсского саммита Восточного партнерства в конце ноября 2013 г. вызвало настоящую вспышку гнева: с народом никто не посоветовался.

Растоптали лучшие чувства, ведь стремиться в Европу тогда было настоящей политической модой, отличавшей умных и светлых людей, патриотов Украины, от зашоренного быдла, одурманенного российской пропагандой. Януковича выбрала президентом только половина страны, поэтому демонстративный игнор другой половины выглядел оскорбительно.

Но тем удивительнее было, что все эти тонко чувствующие люди упорно отказывались признавать, что никакого плана лучшего будущего нет и предложить его некому. Что со сцены Майдана звучат совсем другие лозунги. Что это не просто стихийный народный протест, а тщательно продуманная система, где даже платили суточные и обеспечивали круглосуточное горячее питание.

Что они не просто протестуют и требуют, а ломают государство, и дальше насилие, растущее из безнаказанности, будет только множиться. А ударный отряд революции состоит из мотивированных и подготовленных людей с Западной Украины, которые сразу пошли захватывать оружие в воинских частях и отделениях милиции.

«Биндеровцы, которых нет», — ржали мои друзья, которые лет через пять пытались возобновить общение, передавая через общих знакомых «мы были дебилами». Но было уже слишком поздно. А связь между нынешней войной и Майданом как ее причиной многие не видят до сих пор. Тем более, что это официально запрещено.

Праздник гидности

К десятой годовщине «Революции достоинства» на Украине готовятся не менее тщательно, чем в прошлые годы, хотя и без массовых мероприятий. Оливер Стоун снял всего один неполиткорректный фильм, показывающий звериный оскал активизма. А вот расово верных кинолент создано гораздо больше, и в самых разных местах — от Нью-Йорка (там выходят в прокат «Гартовані гнівом») до райцентра в Винницкой области анонсированы праздничные показы.

В частности, во вторник Netflix презентует документалку «Зима в огне: Борьба Украины за свободу», где показан «93-дневный период зимы 2013—2014, описывая такие события, как движение за гражданские права, что превращается в поддержанную миллионами людей революцию». Украинские культурные центры в европейских странах приглашают всех на коллективный просмотр.

В школах и высших учебных заведениях в лучших традициях ненавистного прошлого, от которого так бежит свободная Украина, пройдут обязательные лекции об историческом значении Майдана. Студентам предлагается написать короткие эссе о том, как он изменил страну и повлиял на их жизнь — даже если они другой жизни и не помнят. На образовательных ресурсах уже выложены методические пособия и презентации, список вопросов для обсуждения (например, «Как вы понимаете слово «гідність?») и даже мануал для младших классов по изготовлению бумажных ангелов. Белые либо раскрашенные фигурки предлагается вешать у мемориалов «Небесной сотни».

Музей Майдана предлагает отметить государственный праздник День Достоинства и Свободы, присоединившись к флешмобу: повязывать евромайдановскую ленту с флагами Украины и ЄС, «делиться фотографиями, воспоминаниями и размышлениями про Евромайдан». В городах Львовщины благодарных слушателей ожидают музыкальные перформансы, а все желающие могут участвовать в возложении цветов и зажжении лампадок у памятников героям.

«Революция Достоинства — революция духа, изменившая олигархический строй, утвердила независимый дух украинцев. Майдан — это идея, это сердце нашей страны — Украины!» — в этой пояснительной формулировке содержится квинтэссенция мифа.

Вопреки всему тому, что называли причиной протеста его непосредственные участники, в наши дни те события преподаются как заявленная на весь мир готовность украинцев защищать «европейские ценности, свободы и принципы демократии», а все дальнейшие проблемы — от нападок злых сил, вставших на пути к свету.

Поэтому Украина и теперь продолжает бороться за независимость и свободу, дети должны запомнить это совершенно чётко. Для укрепления такого знания подрастающее поколение возят на экскурсии по памятным местам и в Национальный музей Революции Достоинства, ведущий большую просветительскую работу.

Миф о «святом Майдане» приобрел канонические черты. Это запретная тема для любой критики. Подвергать сомнению предлагаемую версию, особенно используя термин «государственный переворот» — значит обозначить себя как врага Украины. Тем более запрещена оценка «революции свободы» как катализатора гражданской войны, приведшей к отделению Крыма, Донбасса и событиям 2022 года.

«Говорить о связи евромайдана и всех последующих несчастий — это разрушить главный нарратив, на котором строится кровавое здание современной Украины. Тогда нам говорили, что она придет в рай, а когда начали воплощать в жизнь идеалы Майдана, оказалось, что это путь в ад. Такое просто невозможно признать, это просто лишит смысла и Майдан, и все постамайданные перипетии, — поясняет ИА Регнум бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф», журналист Владимир Скачко. — Тут как в ситуации с расследованием преступлений 2014 года — главное не выйти на самих себя. Обман во спасение, никому не нужно называть себя причиной войны, экономического упадка, культурной разрухи, духовной деградации и всего прочего».

Но итоги говорят сами за себя.

Дорога в ад

К четвертой годовщине народных протестов издание «Слово и дело» подвело краткие итого того, «за что стоял Майдан» по мнению составителей той самой листовки. Реальная средняя зарплата в стране упала вдвое, доллар вырос на 230%, коммуналка улетела в космос. Электроэнергия подорожала на 400%, газ на 600%, отопление сразу на тысячу процентов. Стоимость бензина выросла более чем вчетверо (и это был далеко не предел).

Наконец-то нашлось время почитать Соглашение об ассоциации с ЕС, которое не захотела подписывать «злочинна влада», и оказалось, что Украина не получила новых рынков и уничтожила собственного производителя, сняв протекционистские барьеры. Уже к 2016 г. ВВП страны по отношению к 2013 году упал вдвое.

ИА Регнум

В этом нет ничего удивительного, поскольку к власти пришли не долгожданные «новые лица», а опостылевшие «любі друзі», известные еще со времен первого, «оранжевого» Майдана. Они беспрекословно согласились принимать неолиберальные экономические требования, навязанные МВФ. Последствия «реформ» по смертельным рецептам «чикагских мальчиков», покатившихся по стране асфальтовым катком, население немедленно ощутило на своих кошельках.

Оказалось, что хуже все-таки быть может. Уже в 2020 году аналитический сервис Opendatabot констатировал, что с Украины уехало и не вернулось 3,3 млн человек. Цифра символичная, ведь 3,3 миллиона — главная документально подтвержденная цифра потерь уроженцев Украины в Красной армии за всю Великую Отечественную войну. И главная убыль пришлась на светлые годы возрождения нации, декоммунизации и животворящего томоса.

«Революция — это немного другое, это полная смена элит, принципов и механизмов функционирования государства, отношений между обществом и государством, а не просто иерархии в верхах… Поэтому это просто «Майдан». Классический. Украинский. Когда внизу — бунт, посредине — политика, а вверху — коррупция. Политики, пришедшие к власти на волне Майдана, на десятилетия ввергли страну в политический и правовой хаос, конфликт и войну, бедность, депопуляцию и десуверенизацию, сохранили «коррупционные» достижения предшественников; практически уничтожили перспективы построение правового государства и объединённого, благополучного общества»,— констатировал к очередной годовщине украинский политолог Руслан Бортник.

Но все неудачи и очевидный провал всех чаяний можно было списывать на войну. Пресытившись разговорами о собственной неполноценности, в 2014 году восточный регион восстал. «Неповоротливый, тяжелый на подъем дракон донбасского протеста вышел из своей пещеры и начал расправлять крылья», — писал тогда молодой коммунист Всеволод Петровский, погибший в рядах донецкого ополчения. С отвращением глядя на «достоинство», жители промышленного Донбасса городов начали бунт против тех, кто пришел во властные кабинеты «на штыках» майдана.

Все попытки поломать их ни к чему не привели, а Юго-Восток Украины все эти годы продолжал жить в своей системе координат, по сути, уйдя во внутреннюю оппозицию, не приняв ни Майдан, ни постмайданную действительность, ни официальную украинскую пропаганду. А действия власти, особенно в гуманитарной сфере, никак не помогли продвижению «галицкой» модели Украины, навязанной Киеву и центральным регионам.

Деление на две Украины сохранялось вплоть до 2022 года, сколько бы ни старались СМИ и записные пропагандисты, а на остатках политической конкуренции Юго-Восток даже без Донбасса и Крыма был способен хоть как-то уравновешивать галицкую монополию.

ИА Регнум

Социологическое исследование, проведенное в январе 2017 года в восьми юго-восточных областях, показало, что только 13,6% позитивно оценивают действия власти. При этом на вопрос, касающийся способности власти решить острые социальные вопросы, негативно ответили 75,4% респондентов. 70,4% выступали за исключительно мирный путь решения конфликта в Донбассе, а Соглашение об ассоциации почти 70% оценивали негативно.

Естественно, это внутреннее сопротивление должно было быть окончательно уничтожено.

Получив ускорение на Майдане и укрепившись человеческой кровью, западноукраинский проект в итоге добился невероятных успехов в захвате пространства: доминирование в парламенте; «декоммунизация», под которую попадало просто всё, что не нравится; масштабная зачистка органов власти; введение тотальной цензуры и квот для эфирного вещания; практически полный контроль над сферой образования; насаждение смыслов через получившие исключительные полномочия «институты правды».

Следующий этап «свободы и демократии» — насаждение идентичности, в первую очередь, языковой. Смысл простой: если ты говоришь на Украине по-русски — ты русский, каким бы ни был патриотом. А раз так — не можешь претендовать на полные гражданские права. В перспективе никакой стабильной общности «русскоязычные украинцы» в принципе не планировалось, естественно, как и праздников, символов и т.п. Поэтому не стоит удивляться, что к текущему моменту этот кейс практически успешно закрыт.

Мы можем много рассуждать про геополитические конструкты и интерес иностранных держав. Однако внутри самой Украины их продвижение было бы невозможно без узурпации власти «биндеровцами, которых нет». Их целью были не «лекарства для пенсионеров», а чистая монополия, абсолютный диктат, неограниченная власть. И обязательно победа в культурной войне, лежащей в основе вообще всего происходящего в Украине.

А то, что она превратилась в руины, населенные полуграмотными аборигенами, которые должны денег на три поколения вперед — лишь цена великой цели, «за которую стоял Майдан» на самом деле.