«Я купил десятки свечей. Мой отец купил полный грузовик дров. Мы готовимся к худшей зиме, чем когда-либо. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО», — пугая немцев, попрошайничает в свежем интервью Die Welt глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Подготовка к зиме на Украине еще с сентября стала топовой темой. Об этом говорят даже в утренних эфирах на телевидении, где обычно принято сеять позитив и показывать кулинарные изыски.

Иван Шилов ИА Регнум

Власть рапортует, что в целом энергетическая инфраструктура готова. Хотя готовность эта оценивается по-разному: премьер Денис Шмыгаль в конце октября доложил, что «идут ремонты на ТЭЦ», выполнено почти 80% работ по ремонту магистральных сетей, а высоковольтные подстанции полностью восстановлены. Их защищают конструкцией из особого бетона и закрывают габионами — сетками, наполненными камнем. В дополнение к этому активно формируется многоуровневая защита для энергетических объектов, их защищают теми самыми системами ПВО, которые просит у Германии Кулеба.

А вот советник министра энергетики, руководитель проекта по возобновлению критической инфраструктуры ПРОООН Елена Зеркаль откровенно заявляет, что готовность к зиме по шкале от 0 до 10 «где-то между тройкой и четверкой». Если бы температура упала до небольшого минуса — Украина тут же ощутила бы нехватку электричества уже сейчас. Запаса прочности, который был зимой прошлого года, теперь нет. Особенно если речь про машинные залы тепловых электростанций, которые нужно строить заново.

Не так оптимистично, как премьер, видят ситуацию и частные лица. В прошлом году ракетно-дроновые удары наносились по ключевым автотрансформаторам, по информации эксперта в области энергетики Юрия Корольчука, было «вынесено» 30 из около 90 подстанций. Уровень восстановления многих из них находится на уровне 30–40%. А защитить их сложно, габионы красивы, но от прямого попадания ракеты не спасут. Очень уязвимы и линии электропередачи, степень восстановления которых вообще не является показателем прочности.

Что же касается генерации, то упомянутые разрушения в тепловой энергетике устранить совсем не просто. Для этого банально нет технологических возможностей. А без ТЭС сбалансировать энергосистему одними ресурсами атомных электростанций невозможно: они давали только половину выработки тока, а после выключения крупнейшей Запорожской АЭС НАЭК «Энергоатом» сильно потерял в возможностях.

© ГСЧС Украины по Днепропетровской области

Теперь на него падает основная нагрузка, предполагается, что в ноябре–декабре оставшиеся девять энергоблоков будут загружены на 100%. Для этого руководство госкомпании даже пошло на риск, досрочно загрузив реакторы Ровенской АЭС американским топливом, сделанным буквально на коленке: раньше реакторы ВВЭР-440 обеспечивал только российский ТВЭЛ. Но этого все равно мало без ТЭСок, покрывающих потребление в пиковые часы.

«Пока не удалось обеспечить критическую инфраструктуру газовой генерацией, газотурбинами. Причина — очень медленные процессы. Мы говорили с международными партнерами о необходимости такого поколения еще в конце прошлого года. В начале 2023-го начали определять места, где можно установить газовые турбины. Даже американская газовая турбина, полученная «Энергоатомом» еще в феврале, до сих пор не работает — и не понятно, заработает ли до зимы, — лютует в интервью Forbes Елена Зеркаль. — Почему? Никто не желает погружаться глубоко. Чтобы газовая турбина работала, нужно докупить трансформаторы, компрессоры. Этого оборудования сейчас недостаточно для подключения американской турбины. Другие турбины, которые покупают международные партнеры, тоже будут нуждаться в таком оборудовании. Чтобы всё сработало, нужно не только знать перечень того, что нужно, но и координировать между собой доноров и партнеров, которые могут предоставить требуемое оборудование, вести переговоры о скорой доставке».

РИА Новости Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-МЗ»

Это не те дела, про которые можно рассказать в соцсетях, поэтому ими никто не хочет заниматься. При этом дефицит нельзя перекрыть импортом. По старой украинской традиции ставить шкурный интерес выше общественного, нацрегулятор установил предельные цены, и в пик потребления цены на украинском рынке ниже, чем на рынках соседних стран. А кто из трейдеров будет покупать дорогое европейское электричество, чтобы продать его себе в убыток родным согражданам?

Одновременно на поставки из Европы установлены ограничения в 1200 МВт, и решение про расширение импорта принимает клуб сетевых операторов Евросоюза ENTSO-E. В него входит венгерский оператор, который еще и не хочет увеличивать пропускную способность, мол, трансформаторы могут перегреться. Повлиять на него украинское правительство, не входя в европейские органы управления, не может.

Поэтому в храмах ПЦУ запланированы групповые молебны о теплой зиме, а украинцы делают то же, что и Кулеба.

Небольшой опрос, проведенный ИА Регнум среди киевлян, показывает, что накоплением свечей и дров заняты практически все. В начале октября министр энергетики Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы, но и без его советов они есть практически в каждой второй квартире.

Продажи такого оборудования и зарядных станций у ретейлеров увеличились в два-три раза уже в августе. Как и мощных пауэрбанков, разного рода светильников на батарейках, емкостей для воды и газовых баллонных плит. Люди учли свои ошибки и больше повторять их не намерены. Хотя это тянет за собой следующую задачу: спрос на бензин и дизтопливо в прошлом декабре на Украине вырос на 20%, генераторы потребляли десятую часть всего топлива в стране. Нынешней зимой эта цифра вырастет еще, и бензин с дизелем только дорожают.

Единственная альтернатива — мобильные пункты обогрева, где раздают вай-фай и можно зарядить устройства. Их уже разворачивали в прошлом году прямо во дворах многоэтажной застройки, и все это добро снова ждет своего часа. Подвоз воды — проблема в целом решаемая. А туалетный вопрос, как объясняет один из умудренных опытом собеседников, решается выкапыванием общей ямы, которую приезжает откачивать бочка. Общественную безопасность и помощь всяким службам в темном городе обеспечат формирования теробороны, которые быстро наладят схему блокпостов.

Те, у кого не было загородной недвижимости, за прошедший год крепко об этом позаботились, найдя деревенские дома или дачи, которые оборудованы всем необходимым. «Если опять отрубят свет и отопление — я с семьей поеду в село, окна там уже стоят, воду провел, трубы на канализацию купил. Сделаю за пару дней туалет в доме — жене и детям больше ничего не надо», — говорит Андрей, у которого и в городе с соседом кооперация, один генератор на две квартиры. Но на всякий случай нашел дом в 80 километрах от Киева, в лесу. По дровам его теперь не подожмешь.

И власть, и граждане сходятся в одном: удары по инфраструктуре обязательно будут, и посидеть без света и отопления жителям украинских городов однозначно придется. Но, конечно, как уверяет первая, «мы обязательно победим», выстоим и врагу нас не сломить. Только за этими полными оптимизма словами стоит опровержение жестоких слов Владимира Зеленского, сказанных им в августе 2021 года в адрес жителей Донбасса.

«Без Украины на этой территории цивилизации не будет, — заявил он тогда. — Украина будет расти вверх, развиваться. Донбасс в том виде, в каком он есть, никуда развиваться не будет. Поэтому счастья для людей здесь не будет». Эта формула впоследствии была применена к Запорожской и Херсонской областям, которые Украина попыталась превратить в зону экологического бедствия, отключила там связь и интернет, приложила усилия, чтобы сделать жизнь людей невыносимой.

Время расставляет все на свои места, привыкая к генераторам и выгребным ямам во дворе, граждане Украины все быстрее осознают, что с ней цивилизации не будет. Никто уже не будет расти и развиваться: впереди только падение. А чем быстрее будет улучшаться жизнь на новых территориях России, тем очевиднее станет для всех, что однажды выбранный путь привел Украину во тьму.

И речь не только лишь про веерные отключения.