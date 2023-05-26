Свежие угрозы украинского министра энергетики Германа Галущенко наладить собственное производство ядерного топлива для атомных электростанций советского типа, чтобы выбить Россию из этого сегмента мирового рынка, — далеко не первые. Просто в этот раз более конкретные.

Иван Шилов ИА REGNUM Таблетки из диоксида урана

«У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию Росатома в Европе. Мы активно работаем над введением санкций против россиян в атомной отрасли, но быстрее всего санкции будут двигаться, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только Россией», — заявил Галущенко, продавленный в министры бывший юрист, никогда не делавший топливных сборок.

Такой твердый акцент неслучаен.

Если копировать российское топливо для основного типа реакторов ВВЭР-1000 американская компания Westinghouse (WH) кое-как научилась, то Ровенская АЭС с реакторами предыдущего поколения целиком и полностью зависела только от российских поставок. Если кое-как не научиться обеспечивать и ее, то станцию придется банально закрыть. Но поскольку в приоритете для украинских чиновников и политиков всегда был американский интерес, то прицел заодно установлен на все атомные электростанции, еще использующие реакторы такого типа: в Словакии, Финляндии, Венгрии и Чехии.

Вопрос только в том, как, не доведя до конца ни один проект в украинском атомпроме, американские лоббисты собираются браться еще за один.

Почти получилось

Положа руку на сердце, нужно сказать: да, могли. Существовал совместный российско-украинский проект по производству ядерного топлива, заложенный в кировоградском Смолино в лучшие годы дружбы и сотрудничества. Его строительство планировалось закончить в 2015 году, а основным партнером (и владельцем пакета акций завода в размере 50% — 1 акция) являлась росатомовская компания «ТВЭЛ».

План был простой.

На украинских урановых рудниках добывалось сырьё, по месту же производились по переданной технологии отдельные компоненты топливной сборки. А вместе с готовыми урановыми таблетками и остальными деталями из России все собиралось в готовую продукцию и шло на продажу. Бы. Везде по тексту нужно добавить «бы», поскольку всего этого в итоге не случилось.

Благодаря активной работе американских политиков и дипломатов Украина так и не стала полновесным игроком на мировом рынке ядерного топлива. Тогда как ТВЭЛ по-прежнему держит там свои 16%.

Вместо этого компания Westinghouse, всемирно известная своими брошенными недостроями, получила беспрецедентные условия для копирования российского топлива и его испытаний на действующих украинских АЭС с реакторами ВВЭР-1000. Посчитав миллиарды, которые регулярно тратились на закупку у ТВЭЛ топливных сборок, жадные «партнеры» по-хозяйски рассудили, что лучше положить их в свой карман. Послушные киевские подопечные же назвали этот вопиющий с точки зрения ядерной безопасности проект «диверсификацией».

«В выборе технологии важно понимать, какую именно Украина будет использовать, потому что от этого зависит и энергетическая безопасность и энергонезависимость страны. На сегодня, если говорить откровенно, две компании в мире обладают технологией производства топлива для реакторов ВВЭР — Westinghouse и ТВЭЛ», — заявил журналистам в июле 2018 года вице-президент Westinghouse Азиз Даг.

(сс) Ruslan Krivobok Работа над топливной кассетой энергетического атомного реактора. Компания ТВЭЛ.

На протяжении нескольких лет его фирма обещала построить свой собственный завод по фабрикации топлива. Но так и не построила. А по итогу «диверсификации» американцы так и не смогли выйти на объемы производства, достаточные для покрытия потребностей украинских АЭС в топливных сборках для основного типа реакторов, «миллионников». Что же касается реакторов средней мощности ВВЭР-440, работающих на Ровенской АЭС, то они до сих пор полностью зависят только от российской продукции.

«Пятилетку за три года»

Планы по созданию мощностей по производству собственного топлива были заложены в «Энергетическую стратегию Украины до 2030 года» еще десять лет назад. Но в этом направлении так ничего и не случилось. В начале нынешнего года украинское Минэнерго продолжало всерьез рассуждать, что завершение лицензирования и выход на промышленное производство решеток, хвостовиков и головок топливных сборок типа ВВЭР-1000 планируется в текущем и следующем году.

Уран помогут обогатить канадцы, а потом добрый Westinghouse будет клепать топливо у себя в шведском Вестеросе и все вместе одолеют Россию. В том числе в деле продаж обогащенного урана. А там и производство сборок для ВВЭР-440 не за горами.

То есть, по сути, это тот же самый проект, который мог бы появиться в кооперации с Россией еще много лет назад. Но есть нюанс.

Во-первых, Украина не является полноценным партнером в нормальной кооперации, поскольку ей не передаются технологии обогащения урана, и собственно топливо на ее территории производиться не будет.

Во-вторых, как и в случае с уже производимым топливом для «миллиоников», любые другие тепловыделяющие сборки будут контрафактом, подделкой, копией, сделанной без конструкторской документации оригинального производителя. Ведь до того момента, когда американские сборки перестали гнуться и скручиваться в активной зоне реактора, понадобились годы. И все эти годы украинские чиновники старательно делали вид, что все идет просто отлично.

А в конце пути оказалось, что «партнеры» даже не собираются забирать отработавшее топливо на переработку и хранение. Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), которое обещали построить в Чернобыльской зоне отчуждения другие американцы, так и не построено. С 2017 года же ОЯТ перестало вывозиться на хранение в Россию, и, согласно условиям договора, отсюда начали возвращать радиоактивные отходы. Переработанные и остеклованные топливные сборки с Ровенской АЭС поехали на родину. Соответственно, и в дальнейшем все останется ровно так же — сделают WH новую копию или нет. В год же украинские АЭС производят приблизительно 150 тонн ОЯТ.

Дьяков Владимир Леонидович Ровенская АЭС. Украина

В-третьих, и в главных, первые реакторы ВВЭР дизайна 440 принято относить к поколению c серьезными проектными изъянами, вследствие чего реакторы данного типа в Центральной Европе в основном выведены из эксплуатации. Собственно говоря, два украинских блока включены в 1980–1981 годах, и проектные сроки их работы закончились. Да, эксплуатацию продлили до 2030 года, однако такой проект ради снабжения двух устаревших реакторов явно не имеет коммерческого смысла.

Знай плати

Коммерческий смысл имеет только использование их в качестве очередной экспериментальной площадки для американских «друзей». Они бессовестно обкатают фальсификат в реакторах РАЭС по уже знакомой схеме, и дальше его принудительными продажами будут заниматься из Госдепа. Все издержки и возможные аварии — на украинцах, которые безропотно делают все, что им прикажут из Вашингтона.

В 2021 году приказали подписать меморандум на достройку все тем же WH энергоблоков на Хмельницкой АЭС на 25 млрд долларов — подписали. Приказали выкупить под видом нужного демонтированное и брошенное оборудование с провалившегося строительства двух энергоблоков АЭС V. C. Summer — выкупили. Кстати, в большой степени именно этот провал и стал «контрольным» в банкротстве компании Westinghouse Electric в 2017 году.

И что бы ни получилось на выходе с проектом «вытеснения России с рынка», Украина все равно купит то, что ей скажут. В частности, подписанное соглашение предполагает, что первую опытную партию топливных сборок в ровенский энергоблок загрузят в 2024 году, а общий объем поставок по контракту предусматривает не менее 1056 топливных сборок.

Вложения в любом случае отобьются. Потому что так и работает колониальное управление. А вот чем закончится европейская сертификация и успеют ли «стратегические партнеры» склепать новый продукт до закрытия оставшихся энергоблоков-440 в Европе, как раз никто не скажет с такой уверенностью, какую традиционно демонстрирует украинский министр Галущенко.