В последнюю неделю страницы и телеэкраны не только французских но и мировых СМИ оказались переполнены темой эпидемии клопов. Из приметы давно забытого прошлого насекомые превратились в существенную угрозу, а истерия и паника от их нашествия, кажется, сравнялась с масштабом эмоций по поводу пандемии коронавируса.

Сергей Корсун ИА Регнум Эпидемия клопов

«Никто не находится в безопасности. Вы можете подцепить их где угодно и принести домой, даже не заметив, пока они не размножатся и не распространятся по всему дому», — приводит The Guardian слова заместителя мэра Парижа Эммануэля Грегуара.

Из-за насекомых во Франции закрывают школы, французская оппозиция требует сформировать в каждом округе Парижа специальные бригады для борьбы с паразитами, а национальные депутаты собираются предложить специальный законопроект, чтобы справиться с ползучей угрозой. Даже скандально известное сатирическое издание Charlie Hebdo поместило вредителей на обложку журнала с подписью: «Постельные клопы: наша единственная надежда на медали на Олимпийских играх — 2024».

На это, кстати, иронически отреагировал Олимпийский комитет России (ОКР). В своем официальном телеграм-канале ОКР поднял тему дискриминационных требований Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к соревнованиям, связав ее с санитарными условиями в Париже, который в следующем году примет 33 по счёту летние Олимпийские игры.

«Конечно, местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран. При этом остаётся вопрос — а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов», — задумались в ОКР.

Возможно, клопы окажутся сильнее, а Олимпиаду придется в срочном порядке переносить в другой город, однако список подходящих (то есть, пока еще не завоёванных вредителями) мест сокращается.

Действуют постельные клопы с поистине наполеоновским размахом: их передовые отряды замечены в Испании и Англии, разведывательные подразделения орудуют в США и Бельгии. Атакуют клопы повсюду, от библиотек до метро: насекомые переигрывают на европейцев, безнаказанно вселяя страх и ненависть.

«Это проблема как физического, так и психического здоровья, ведь люди не могут нормально спать, боятся и вынуждены принимать антидепрессанты», — заявила глава левой оппозиционной партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано.

Поиски виновных

Чиновники пытаются успокоить жителей: министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал население «прекратить панику» вокруг распространения клопов в столице: «Я не вижу никаких оснований для паники. Я понимаю, что появление клопов в доме превращает жизнь в настоящий ад, но это не повод для эмоций, у нас нет нашествия паразитов».

Может, как уверяют власти, оснований для паники и нет, однако число запросов на дезинфекцию и дезинсекцию помещений из-за нашествия клопов выросло во Франции на 65% за год. Поэтому властям нужно было срочно объяснить населению свою беспомощность: кто же, в самом деле, виноват?

К делу пришлось подключать опытных клопобойцев: разведка Франции вывела проблему на международный уровень.

Как сообщил французский канал BFM TV, национальные спецслужбы всерьез рассматривают гипотезу о причастности Москвы к «клопиному» делу. Едва ли русские целенаправленно размножали французских вредителей, признают во Франции, однако «компетентные люди четко установили, что русские умышленно разжигали и поддерживали страх перед постельными клопами, который вдруг охватил французов», говорят местные журналисты.

Версия о причастности российских СМИ, «разжигавших» тему клоповую тему во Франции, выглядит, мягко говоря, не очень серьезно.

«Хочется спросить, а что, французы читают каждый день российскую прессу, российские телеграм-каналы и другие средства массовой информации? По-моему, обвинение, которое было выдвинуто какими-то французскими спецслужбами, просто смехотворно», — отмечает в беседе с ИА Регнум ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.

Остается непонятным, почему российский след еще не был найден в обострении другой парижской проблемы — распространении крыс, которая также требует срочного решения. А пока что, по словам вице-мэра столицы Франции по вопросам здравоохранения Анн Суйри, специально созданная рабочая группа при мэрии города будет учить горожан «сосуществованию» с крысами, устанавливая защищенные мусорные баки и ловушки с ядом.

Сергей Федоров напоминает, что проблема с вредителями не нова для французской столицы — и на то есть предпосылки: «Мы видели, особенно когда бастовали мусорщики во время пенсионной реформы, как целые груды нечистот скапливались в отдельных районах Парижа. Конечно, это все не создавало атмосферу уюта и притягательности для туристов».

«Чем меньше барахла, тем меньше клопов»

Тема постельных клопов добралась и до России — правда, совсем в ином ключе.

1 ноября президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства по экономическим вопросам заявил, что вероятные будущие пакеты антироссийских санкций со стороны Евросоюза снизят шансы ввоза постельных клопов из крупных европейских городов.

«Ну чем меньше барахла – тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — сказал российский президент, добавив, что потенциал санкционной агрессии со стороны Евросоюза практически исчерпан.

Угроза нашествия клопов будет посерьезнее пресловутых пакетов антироссийских санкций: насекомые не только доставляют дискомфорт из-за зуда от укусов, но и могут стать причиной занесения различных инфекций, таких как туберкулез, бруцеллез и гепатит, говорят врачи.

В разговоре с ИА Регнум депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отмечает, что наличие клопов это, прежде всего, «признак антисанитарии», «признак низкой культуры». Эксперт отмечает, что подобная ситуация наблюдалась со вшами — если ранее за проблемой паразитов очень серьезно следили, то потом навыки борьбы с насекомыми были утеряны, что привело к их появлению даже в благополучных местах.

Вместо того, чтобы учить Россию жить, Франции стоит обратить внимание на повышение санитарно-эпидемиологической культуры для борьбы с клопами, отмечает бывший глава Роспотребнадзора: «Это паразит, который говорит о том, что Европа не только в моральном и этическом плане, но и в элементарной санитарии скатилась примерно к середине XIX века».

Так что вместо поиска «российского следа» властям захваченных клопами европейских стран стоит подумать об улучшении санитарии городов и ликбезах о гигиене для граждан. А пока исход битвы с паразитами, несмотря на судорожные дергания европейцев, весьма неочевиден.