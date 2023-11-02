В последнюю неделю страницы и телеэкраны не только французских, но и мировых СМИ оказались переполнены темой эпидемии клопов. Из приметы давно забытого прошлого насекомые превратились в существенную угрозу, а истерия и паника от их нашествия, кажется, сравнялась с масштабом эмоций по поводу пандемии коронавируса.

Сергей Корсун ИА Регнум Эпидемия клопов

«Никто не находится в безопасности. Вы можете подцепить их где угодно и принести домой, даже не заметив, пока они не размножатся и не распространятся по всему дому», — приводит The Guardian слова заместителя мэра Парижа Эммануэля Грегуара.

Из-за насекомых во Франции закрывают школы, французская оппозиция требует сформировать в каждом округе Парижа специальные бригады для борьбы с паразитами, а национальные депутаты собираются предложить специальный законопроект, чтобы справиться с ползучей угрозой. Даже скандально известное сатирическое издание Charlie Hebdo поместило вредителей на обложку журнала с подписью: «Постельные клопы: наша единственная надежда на медали на Олимпийских играх — 2024».

На это, кстати, иронически отреагировал Олимпийский комитет России (ОКР). В своем официальном телеграм-канале ОКР поднял тему дискриминационных требований Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к соревнованиям, связав ее с санитарными условиями в Париже, который в следующем году примет 33 по счёту летние Олимпийские игры.

«Конечно, местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран. При этом остаётся вопрос: а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов?» — задумались в ОКР.

Возможно, клопы окажутся сильнее, а Олимпиаду придется в срочном порядке переносить в другой город, однако список подходящих (то есть пока еще не завоёванных вредителями) мест сокращается.

Действуют постельные клопы с поистине наполеоновским размахом: их передовые отряды замечены в Испании и Англии, разведывательные подразделения орудуют в США и Бельгии. Атакуют клопы повсюду, от библиотек до метро: насекомые переигрывают на европейцев, безнаказанно вселяя страх и ненависть.

«Это проблема как физического, так и психического здоровья, ведь люди не могут нормально спать, боятся и вынуждены принимать антидепрессанты», — заявила глава левой оппозиционной партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано.

Поиски виновных

Чиновники пытаются успокоить жителей: министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал население «прекратить панику» вокруг распространения клопов в столице: «Я не вижу никаких оснований для паники. Я понимаю, что появление клопов в доме превращает жизнь в настоящий ад, но это не повод для эмоций, у нас нет нашествия паразитов».

Может, как уверяют власти, оснований для паники и нет, однако число запросов на дезинфекцию и дезинсекцию помещений из-за нашествия клопов выросло во Франции на 65% за год. Поэтому властям нужно было срочно объяснить населению свою беспомощность: кто же в самом деле виноват?

К делу пришлось подключать опытных клопобойцев: разведка Франции вывела проблему на международный уровень.

Как сообщил французский канал BFM TV, национальные спецслужбы всерьез рассматривают гипотезу о причастности Москвы к «клопиному» делу. Едва ли русские целенаправленно размножали французских вредителей, признают во Франции, однако «компетентные люди четко установили, что русские умышленно разжигали и поддерживали страх перед постельными клопами, который вдруг охватил французов», говорят местные журналисты.

Версия о причастности российских СМИ, «разжигавших» клоповую тему во Франции, выглядит, мягко говоря, не очень серьезно.

«Хочется спросить, а что, французы читают каждый день российскую прессу, российские телеграм-каналы и другие средства массовой информации? По-моему, обвинение, которое было выдвинуто какими-то французскими спецслужбами, просто смехотворно», — отмечает в беседе с ИА Регнум ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.

Остается непонятным, почему российский след еще не был найден в обострении другой парижской проблемы — распространении крыс, которая также требует срочного решения. А пока что, по словам вице-мэра столицы Франции по вопросам здравоохранения Анн Суйри, специально созданная рабочая группа при мэрии города будет учить горожан «сосуществованию» с крысами, устанавливая защищенные мусорные баки и ловушки с ядом.

Сергей Федоров напоминает, что проблема с вредителями не нова для французской столицы — и на то есть предпосылки: «Мы видели, особенно когда бастовали мусорщики во время пенсионной реформы, как целые груды нечистот скапливались в отдельных районах Парижа. Конечно, это все не создавало атмосферу уюта и притягательности для туристов».

«Чем меньше барахла, тем меньше клопов»

Тема постельных клопов добралась и до России — правда, совсем в ином ключе.

1 ноября президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства по экономическим вопросам заявил, что вероятные будущие пакеты антироссийских санкций со стороны Евросоюза снизят шансы ввоза постельных клопов из крупных европейских городов.

«Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — сказал российский президент, добавив, что потенциал санкционной агрессии со стороны Евросоюза практически исчерпан.

Угроза нашествия клопов будет посерьезнее пресловутых пакетов антироссийских санкций: насекомые не только доставляют дискомфорт из-за зуда от укусов, но и могут стать причиной занесения различных инфекций, таких как туберкулез, бруцеллез и гепатит, говорят врачи.

В разговоре с ИА Регнум депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отмечает, что наличие клопов — это, прежде всего «признак антисанитарии», «признак низкой культуры». Эксперт отмечает, что подобная ситуация наблюдалась со вшами — если ранее за проблемой паразитов очень серьезно следили, то потом навыки борьбы с насекомыми были утеряны, что привело к их появлению даже в благополучных местах.

Вместо того чтобы учить Россию жить, Франции стоит обратить внимание на повышение санитарно-эпидемиологической культуры для борьбы с клопами, отмечает бывший глава Роспотребнадзора: «Это паразит, который говорит о том, что Европа не только в моральном и этическом плане, но и в элементарной санитарии скатилась примерно к середине XIX века».

Так что вместо поиска «российского следа» властям захваченных клопами европейских стран стоит подумать об улучшении санитарии городов и ликбезах о гигиене для граждан. А пока исход битвы с паразитами, несмотря на судорожные дергания европейцев, весьма неочевиден.