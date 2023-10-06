Париж, 7 октября, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Решение о закрытии пяти школ из-за нашествия клопов приняло министерство образования Франции. Об этом 6 октября сообщает газета Le Parisien.

Sheffield.ac.uk Michael T Siva-Jothy Ротовые части кровососущего клопа

Из-за нашествия кровососущих насекомых были закрыты пять школ в Марселе, а также в коммунах Воклюз, Рона, Вогезы и Сона и Луара, где обучаются в совокупности около 1,5 тысячи школьников. При этом уточняется, что клопы были обнаружены и в других образовательных учреждениях.

В частности, насекомых обнаружили в двух школах в Страсбурге — их закрыли утром 6 октября, поэтому они не вошли в список учреждений, закрытых раньше. Кроме того, клопов обнаружили в лицее в 12-м округе Парижа, а также ещё в нескольких школах, но закрывать их не стали. Планируется во время школьных каникул, которые начнутся 21 октября, обработать от насекомых все образовательные учреждения, а также общежития, в которых тоже были найдены клопы.

Также в Париже состоялось межминистерское совещание, посвящённое вопросам борьбы с вредителями. По данным телеканала BFMTV, власти отметили прогресс в решении проблемы с кровососущими насекомыми, заявив, что многое уже делается и «министерства работают в этом направлении».

Активное распространение постельных клопов наблюдается во Франции уже несколько месяцев. Вредителей обнаруживают не только в домах, но и в библиотеках, больницах, кинотеатрах, а также в общественном транспорте.

В свою очередь глава минздрава Франции Орельен Руссо призвал граждан не паниковать по поводу распространения клопов. Он уточнил, что эта проблема никак не связана с притоком мигрантов. По словам Руссо, для борьбы с клопами привлечено около 500 специализированных организаций.

Ранее ИА Регнум сообщало, что улитки, опасные для людей, захватили в Соединённых Штатах новую территорию. Улитки-ампулярии опасны тем, что могут переносить опасных паразитов, таких как легочная нематода крыс. Этот червь атакует мозг хозяина и способен переносить менингит. Кроме того, улитки разрушительны для экосистем, так как уничтожают растения, служащие пищей для многих обитающих в воде видов животных.