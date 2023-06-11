Париж, 12 июня, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Специально созданная рабочая группа при мэрии Парижа научит горожан «сосуществованию» с крысами, предложив эффективные меры борьбы с грызунами, сообщил телеканал CNEWS со ссылкой на вице-мэра столицы Франции по вопросам здравоохранения Анн Суйри.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

По её словам, группе предстоит разработать план по борьбе с распространением крыс. Городские власти планируют закупить тысячи новых мусорных контейнеров и установить местами, где это необходимо, ловушки с ядом.

Также рабочая группа предложит меры воздействия на оставляющих за собой мусор горожан.

Суйри заявила, что для общественного здоровья крысы не представляют проблем, являясь при этом переносчиками лептоспироза. В основном эта болезнь угрожает уборщикам мусора, но и они могут вакцинироваться, добавила вице-мэр.

Некоммерческие организации по защите животных одобрили инициативу городских властей.

Ранее ИА Регнум передавало, учёные утверждают, что в Париже популяция крыс превышает численность людей как минимум в 1,5 раза. Группа энтузиастов при этом выступает за мирное сосуществование бок о бок с крысами в городе. По их мнению, грызуны помогают утилизировать отходы и полезны для эффективного поддержания гигиены в крупных городах.