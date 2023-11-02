«Решительный дракон — 2023» (Resolute Dragon 23) — так назывались крупномасштабные учения армий США и Японии, которые проходили на Японских островах с середины октября и по начало нынешней недели. Как сообщали ресурсы Пентагона, в манёврах участвовали 8,3 тысячи бойцов корпуса морской пехоты США и японской армии, которая по-прежнему официально называется Силами самообороны, ведь по конституции стране вооружённые силы не полагаются.

Иван Шилов ИА Регнум

Учения «Решительный дракон» проходили на острове Кюсю на юго-западе архипелага и в южной префектуре Окинава, где по-прежнему находятся 70% американских военных объектов. Третьим «полем» для манёвров стала самая северная префектура Хоккайдо, прилегающая к Южным Курилам.

Целью совместных учений значилась «защита отдалённых островов Японии от любого вида нападения», заявил представитель японского Объединённого штаба сухопутных войск, чьи слова передаёт издание минобороны США Stars and Stripes (в сообщении с базы американских морпехов Кэмп-Фостер на Окинаве).

«Отдалённые острова» архипелага Рюкю — Окинава и другие географически близки к Китаю и Корейскому полуострову. Остров Хоккайдо, как уже говорилось, близок к так называемым «северным территориям», то есть к российским Южным Курилам.

Слова японского штабного офицера, обязанного общаться со СМИ на условиях анонимности, вполне укладываются в курс Токио на новую милитаризацию, которому активно содействует Вашингтон.

Что Япония рассчитывает получить от США

В конце августа взаимодействие с «драконом» вышло на новый уровень. Госдеп одобрил возможную продажу Японии крылатых ракет класса «воздух-поверхность» JASSM-ER с увеличенной дальностью стрельбы до 980 км. Это даёт Силам самообороны новые возможности.

Так японские истребители F-15, действующие из своего воздушного пространства без опасности быть сбитыми, смогут теоретически поражать цели, расположенные в Пхеньяне и Владивостоке.

В свою очередь нахождение Воздушных сил самообороны Японии вблизи Корейского полуострова или в воздушном пространстве Сеула, как это недавно показали первые совместные воздушные учения региональных союзников США (Японии и Южной Кореи), сделает реальным нанесение ударов по Пекину.

В конце декабря 2022-го Либерально-демократическая партия и партия «Комэйто» (составляющие действующий кабинет Фумио Кисиды) «согласовали намерение» дать Японии возможность приобрести американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.

Пока еще правительство Кисиды не одобрило соглашение по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Пертурбации с конгрессом США всё ещё затягивают этот процесс. Впрочем, эксперты ожидают, что крылатую ракету не настигнет участь истребителя F-22, экспорт которого на законодательном уровне запретил американский Конгресс в далёком 1998 году. С учетом политической конъюнктуры JASSM-ER появятся на японских базах.

Часть японских истребителей F-15 проходит модернизацию в рамках программы Japan Super Interceptor («Японский суперперехватчик»), включающей в себя интеграцию управляемой ракеты большой дальности AGM-158B JASSM-ER.

Прежде номенклатура средств поражения, которыми оснащались истребители японских ВВС, ограничивалась дальностью до 200 км. Это требование вытекало из прошлых версий Стратегии национальной безопасности Японии, которые с окончания Второй мировой ограничивали Силы самообороны собственно оборонительными задачами.

Сколько Токио готов потратить на «радикальное укрепление»

В 2022 году, напомним, Япония приняла новую Стратегию нацбезопасности, положения которой напомнили о довоенной милитаристской Японии.

В разгар очередного обострения вокруг Тайваня крупнейшая англоязычная газета острова Taipei Times цитировала японского военного министра Ясукадзу Хамада: «Мы радикально укрепим необходимый нам оборонный потенциал, в том числе нашу способность к устойчивому и гибкому развёртыванию».

В числе прочего Силы самообороны получали право на превентивные «контрудары», для предупреждения вражеских атак. Теперь Японии достаточно зафиксировать пуск ракеты в свою сторону, а не дожидаться подтверждения в виде попадания по своей территории.

В прошлом году премьер Кисида обнародовал намерение: к 2027 году военные расходы примерно до 2% ВВП, то есть до стандарта стран НАТО. Глава политсовета правящих либерал-демократов Санаэ Такаити заявила, что военные расходы Японии могут увеличиться почти вдвое — до 10 трлн иен или около 74 млрд долларов.

Это меньше, чем у США, Китая и России (877, 292 и 86,4 млрд долларов, по оценке SIPRI), но больше расходов Британии, Германии, Франции и Южной Кореи.

Куда нацеливаются ракеты

В рамках «радикального укрепления» Токио создаёт стратегические запасы ГСМ и — что ещё важнее — расширяет хранилища для боеприпасов. Новая стратегия нацбезопасности предполагает к 2032 году развернуть 130 складов для хранения снарядов и ракет, в том числе дальнего радиуса действия. Это должно стать залогом способности вести продолжительные бои.

В течение ближайших пяти лет порядка 70 таких хранилищ боеприпасов должны быть созданы на юго-западных островах Рюкю (Нансей), которые простираются в сторону Тайваня, сообщила медиакорпорация Nikkei. Она связывает эти планы военных с потенциальным американо-китайским столкновением вокруг Тайваня.

Любопытна география размещения 16 новых ракетных хранилищ, которая указывает не только на подготовку к тайваньской войне.

Пять складов предполагается разместить на Окинаве, что объяснимо. Три склада — на необитаемом острове Магэсима близ южной оконечности Кюсю, самого южного из больших островов Японского архипелага. На самом Кюсю — два склада. Это также указывает на китайско-тайваньское направление. Добавим, что район Магэсимы также используется ВМС США для учений палубной авиации.

И наконец шесть ракетных хранилищ в префектуре Хоккайдо, с выходом к Охотскому и Японскому морям и Тихому океану, и главное — близ российской границы, которую Япония де-юре не признаёт. Кроме того, от островов Хоккайдо и Хонсю порядка 900–1200 километров до Северной Кореи.

В эпоху холодной войны именно на острове Хоккайдо Токио сосредотачивал усилия по строительству складов боеприпасов, чтобы защититься от риска советского вторжения. Открытые пространства острова и низкая плотность населения позволяли легко размещать склады на безопасном расстоянии друг от друга, как того требует закон, а также проводить учения.

Велика вероятность, что в возведённых хранилищах вооружений большой дальности появятся упомянутые выше американские JASSM-ER.

Ракетная география свидетельствует о том, против каких потенциальных противников «усиливаются возможности» Японии: Китай, КНДР, Россия.

Возникает вопрос: «Чем теоретически Россия может «отбиться» от этих ракет?»

Чем прикрыться от аналога Storm Shadow

Малая радиолокационная заметность, дальнобойность и современная система наведения относят ракету AGM-158B JASSM-ER к последнему поколению средств поражения, пояснил ИА Регнум военный эксперт Юрий Кнутов.

«Если у обычного варианта ракеты AGM-158A JASSM дальность полёта сопоставима по характеристикам с крылатой ракетой Storm Shadow, то версия AGM-158B JASSM-ER имеет куда большую дальность полёта, достигающую 980 километров», — рассказал собеседник.

Возможность движения на малой высоте с огибанием рельефа затрудняет обнаружение ракеты радиолокационными средствами, равно как и форма ракеты работает на снижение радиолокационной заметности.

JASSM-ER предназначена для поражения целей с высокой точностью, на то круговое вероятное отклонение составляет 2.5 метра, что указывает на использование новой системы GPS. Ракета развивает дозвуковую скорость, не превышает 1000 км/ч. «Она предназначена для поражения в том числе сильнозащищённых наземных целей», — отметил эксперт.

Особый интерес представляет и система наведения, указал Кнутов. За счёт использования инфракрасной головки самонаведения, в которую закладывается несколько тепловых образов целей (таким образом происходит сравнение с реальной целью), обеспечивается высочайшая помехозащищённость, отчего тепловые ловушки, равно как и системы радиоэлектронной борьбы, на систему наведения не действуют.

Единственное средство борьбы, отмечает эксперт, — своевременное обнаружение и уничтожение ракеты.

«Американскую крылатую ракету AGM-158 JASSM класса «воздух-поверхность» могут сбивать те же системы, что работают по англо-французским Storm Shadow/SCALP-EG в зоне СВО. Это и «Панцири», и ЗРК «Бук-М3», С-350 «Витязь», С-400 «Триумф», — перечислил Кнутов.

Но, отмечают эксперты, очевидно, что JASSM-ER — это лишь малая часть тех «подарков», которыми американские союзники способны снабдить Японию в рамках укрепления своего дальневосточного фланга против России и Китая.

Изменение японской доктрины с оборонной на собственно военную, регулярное «натаскивание» возрождённой японской армии в рамках совместных манёвров, укрепление американских баз в регионе и союзных вооруженных сил — всё это говорит о том, что сейчас Тихоокеанский регион переживает серьёзное и крайне опасное переформатирование, крупнейшее с момента вывода американского ядерного арсенала с острова Гуам в конце XX века.