Токио, 12 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Японии Либерально-демократическая партия и партия «Комэйто» согласовали намерение приобретать американские ракеты Tomahawk в рамках повышения обороноспособности страны, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Ожидается, что в обновленной стратегии нацбезопасности Японии, которая должна быть утверждена до конца 2022 года, соответствующее положение будет прописано.

Правительство Японии намерено в течение пяти лет укрепить оборонный потенциал страны. К 2027 году оборонные расходы в Японии будут увеличены вдвое, до 2% ВВП по образцу НАТО. В обновленной стратегии национальной безопасности, как ожидается, будет зафиксирована возможность нанесения контрудара по потенциальному противнику в случае нападения на территорию Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии заявили, что нарастят потенциал страны в области кибербезопасности и обеспечат специалистов правом взламывать информационные системы потенциальных злоумышленников. Правительство намерено внести изменения в законодательство, которое сейчас ограничивает возможность применения активных мер в киберпространстве.