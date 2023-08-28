Вашингтон, 29 августа, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Госдепартамент США согласовал возможную сделку по продаже Японии американских ракет класса «воздух — земля» на сумму около $104 млн, сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона, которое занимается поставками военной техники и оружия за пределы Соединённых Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Отмечается, что указанные ракеты имеют увеличенную дальность поражения. В агентстве также уточнили, что Япония запросила у США до 50 ракет подобного типа.

Кроме того, Токио добивается от Вашингтона передачи сопутствующего оборудования к ракетам, а также предоставления транспортной и технической поддержки. В ведомстве подчеркнули, что указанные ракеты могут быть без каких-либо сложностей установлены на истребители японских военно-воздушных сил, включая F-15J.

Американская сторона утверждает, что поставка этих ракет якобы принципиально не нарушит военный баланс в регионе. В течение 30 следующих дней Конгресс США должен будет рассмотреть и принять собственное решение по указанной сделке.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония рассмотрит возможность закупки у США ракет Tomahawk самой последней модификации. Он добавил, что процесс развёртывания ракет в Японии может начаться в 2026 году.

15 июля издание The Wall Street Journal распространило информацию о том, что США и Япония больше года составляют план действий на случай возможного вторжения Китая на Тайвань. При этом Токио пока не торопится давать каких-либо обещаний Вашингтону.

13 августа стало известно, что Япония и США в ближайшие 10 лет планируют разработать новую противоракету, способное перехватывать гиперзвуковое оружие, которое создается или имеется на вооружении России, Китая и КНДР.